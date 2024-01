Kirchenvorstandswahlen 2024

Impulstage für Kirchenvorstandswahl: "Motivieren, ohne schönzureden"

Die bayerische Landeskirche nimmt die Kirchenvorstandswahl 2024 in den Blick. Dabei gibt es eine Premiere: Zum ersten Mal soll mit sogenannten Impulstagen möglichen Interessenten in den kommenden Wochen Lust aufs Kandidieren gemacht werden. Was es damit genau auf sich hat, sagte der Koordinator der Aktion, Kirchenrat Michael Wolf, im Gespräch mit dem Sonntagsblatt.