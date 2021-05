Vorstellungsgespräch mit Gott: Jesus ist wie Brot

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens (Joh 6,48)

Was? Jesus ist ein Brot? Sollen wir Jesus jetzt essen und wie ist das gemeint? Also ich persönlich habe jetzt keine Lust Jesus zu essen?

Ich habe mich in meinem neuen Blogbeitrag ein bisschen damit auseinandergesetzt, was mit der Bibelstelle gemeint ist, wie man dieses Bild verstehen kann und was das fürs eigene Leben bedeutet.

