Was im Wahlprogramm der AfD zu Religion, Kirche und Glaube steht

Was sagt das Wahlprogramm zur Kirche?

Achtmal erwähnt die AfD in ihrem Wahlprogramm die Kirchen. Damit liegt sie etwas überraschend nur auf dem zweiten Platz – ausgerechnet hinter der Linken (Linke 10, Grüne 6, CDU 4, SPD 3, FDP 2). Relativ schnell wird klar, dass die AfD die Kirchen zwar häufig erwähnt, inhaltlich mit ihnen allerdings wenig Gemeinsamkeiten aufweist.

So fordert sie, die Kirchenasyl-Vereinbarung zwischen Bund und Kirchen aufzuheben. Das steht nämlich einem ihrer Lieblingsthemen, dem Abschieben, im Weg. Viel mehr inhaltliche Auseinandersetzung mit Kirche findet nicht statt. Nur einmal werden sie noch in Stellung gebracht, wenn es darum, gegen Muslim*innen zu hetzen. Dafür sind sie dann offenbar dann doch gut genug. Islamische Gemeinschaften in Deutschland wiesen keine kirchenähnliche Struktur auf, heißt es, was als Begründung einer Ablehnung von islamischem Religionsunterricht herhalten muss.

Welche Rolle spielt der Glaube?

Das Wort Glaube taucht im Wahlprogramm der AfD zweimal auf. Das reicht für den zweiten Platz nach den Liberalen und der Linken (FDP 7, Linke 4 Grüne 1, CDU 1, SPD 0). Dabei bezieht sich die Partei – es kommt nicht wirklich überraschend – ausschließlich auf den Islam. Man stehe "uneingeschränkt zur Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit", behauptet man, nur, um dann in einem ganzen Kapitel sämtliche islamfeindlichen Klischees abzuarbeiten.

Was sagt das Programm allgemein zu Religion?

Achtmal erwähnt die AfD den Begriff Religion in ihrem Programm (Linke 21, CDU 15, Grüne 10, FDP 8, SPD 6). Es geht dabei ausschließlich um eine Religion: Die muslimische. Am Judentum zeigt die AfD genauso viel Interesse wie am Christentum: Keins, es sei denn, es lässt sich irgendwie gegen Muslim*innen in Stellung bringen. Denen schreibt man die Alleinschuld am Antisemitismus in Deutschland zu – der antisemitische Terroranschlag in Halle dagegen ist offenbar spurlos an der Partei vorübergegangen.

So beschränkt sich das, nun ja, Interesse der AfD an Religion darauf, sich seitenweise über "den" Islam und "die" Muslim*innen zu ereifern, und zwar in einer emotionalisierten, überzogenen Art und Weise, der kein Vorurteil zu billig, kein Verdacht zu weit hergeholt und kein grundsätzliches Misstrauen zu paranoid ist.

Fazit

Das Wahlprogramm der AfD interessiert sich für Christentum und andere Religionen oder Glaubensformen nicht sonderlich – wenn es nicht gegen das Lieblingsfeindbild, den Islam, in Stellung gebracht werden kann. Letzteres tut die Partei ausgiebig. Christliche Werte oder echtes Interesse an Spiritualität sucht man in ihrem Programm dagegen vergeblich.