Wie ein Modejournalist zum Kirchgänger wurde

"Wie ich über die Frage nach Leben und Tod stolperte und plötzlich in der Kirche saß" - so der Untertitel von Tillmann Prüfers neuem Buch "Weiß der Himmel"

"Urplötzlich bin ich in eine Situation geraten, in der ich Glaube und Zuversicht dringend nötig habe." Tillmann Prüfer schildert in "Weiß der Himmel" die aufwändige Suche des Autors. Eine schwierige Lebensphase mit Krankheit und Sterben eines Freundes erschüttert die bisherigen Grundfesten des überzeugten Agnostikers und er beginnt, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen.

"Bis vor Kurzem kam mein Leben sehr gut ohne Gott aus."

Aber jetzt stellt der Modejournalist sein Leben in Frage, lernt zu beten, wird zum regelmäßigen Kirchgänger und reflektiert seine Gedanken schließlich in einem Kloster, in Israel, beim Pilgern.