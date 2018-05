Im FastenMonat Ramadan sind Genuß und Verzicht kombiniert. Beim ersten Sonnenstrahl fängt für die Türkin Filis Fischer das Fasten an. Die genaue Fastenregel heißt: Nichts darf in den Körper hineinkommen. Das schließt auch Rauchen und Sex ein, bei Medikamenten gibt es Ausnahmen. Durch den Verzicht sollen die Muslime Mitleid lernen für die Menschen, die jetzt Hunger haben.

Der elfjährige Maruk fastet nicht mit, auch der deutsche Vater nicht. Das Kochen für die beiden, muß Filiz Fischer ohne Abschmecken hinkriegen. Kinder müssen sowieso nicht fasten, Filiz Fischer hat es trotzdem getan, als sie in in der Türkei aufgewachsen ist. Dazu kamen in ihrem Heimatdorf immer Kanonenschüsse, wenn am Abend das Fasten unterbrochen werden durfte.

Man trifft sich dann in den Häusern mit Freunden und Verwandten zum Festmahl. Gute Taten werden während des Ramadans besonders hoch gerechnet. Filiz Fischer erinnert sich an eine Schulfreundin, die bei der Kleiderkonkurrenz unter den Mädchen nicht mithalten konnte. Sie bat ihren Vater für sie zu sammeln - und Filiz Fischer konnte der Freundin von dem Geld schöne neue Kleider kaufen. Die Freundschaft besteht bis heute.