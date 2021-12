Wie sich eine Kirchengemeinde in Bayreuth für Geflüchtete engagiert (Video)

"Wir bitten dich, dass du Frieden bringst."

Es ist nur ein Satz im Sonntags-Gottesdienst von Pfarrerin Andrea Nehring. Aber er hat eine so große Bedeutung für die Menschen, die ihn hören. Die Pfarrerin feiert in der evangelischen Friedenskirche Bayreuth seit etwa fünf Jahren Gottesdienste mit Menschen aus Krisengebieten, die in ihrer Heimat nicht in Frieden leben konnten.

Viele Kontakte sind dadurch entstanden und viel Unterstützung wurde und wird geleistet. Andrea Nehring und ihre Kirchen-Gemeinschaft gehören zu den wichtigsten Akteuren der Flüchtlingshilfe. Sie möchte, dass die deutsche und die iranische Gemeinde nicht nebeneinander her, sondern miteinander leben.