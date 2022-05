Wie hält es die Bibel mit dem Geld? Eine spannende Frage: In 19 von 30 Gleichnissen Jesu geht es direkt oder indirekt um Geld oder Handel. Grund genug für die Evangelische Akademie Tutzing, sich dem Verhältnis von Gott und Geld ausführlich in einem Workshop in Hirschau zu widmen. Am 21. Mai 2022 will man in Kurzvorträgen, stiller Reflektion und im Austausch über Erfahrungen mit Geld und Glaubensfragen herausfinden, wie ein segensreicher Umgang mit Geld aussehen kann.

Wir haben mit Martin Waßink gesprochen. Er ist gelernter Volkswirtschaftler und seit 2020 Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing. Beim Workshop wird er einen Vortrag zum biblischen Verhältnis von Gott und Geld aus ökonomischer Perspektive halten.

Das Verhältnis Gott-Geld ist ein spannungsreiches, oder?

Martin Waßink: Ja, die Bibel hält uns beim Thema Geld Zumutungen bereit. Der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat es allerdings im Sonntagsblatt vor zehn Jahren so formuliert: Die Bibel kann Zumutungen auch in die Triebkraft eines neuen Lebens verwandeln.

"Es kann spannend sein, Geld im Sinne von Dienst und Nächstenliebe zu denken."

Wie sieht das in diesem Fall konkret aus?

Waßink: Zwei Drittel aller Gleichnisse von Jesu haben etwas Merkantiles, haben entweder mit Geld oder Handel zu tun. Beides ist in Jesu Sprachgebrauch und auch im Wortschatz der Bibel sehr natürlich. Das kann uns zeigen , wie wichtig der Umgang mit Geld für uns alle ist, in unserer Sprache und in unserem Tun. Es ist, glaube ich, unzweifelhaft so, dass Geld im Leben von jedem Menschen eine wichtige Rolle einnimmt, weil wir um gewisse Entscheidungen im Kleinen wie im Großen, von der Haftpflichtversicherung bis zum Hauskauf, nicht umhinkommen. Das Thema Geld ist oft tabubehaftet und mit negativen Emotionen und Erfahrungen besetzt. Es kann also durchaus spannend sein, Geld stattdessen mal im Sinne von Dienst und Nächstenliebe zu denken. Zu schauen, wie können wir denn anhand einschlägiger biblischer Zitate auf eine gute Weise über Geld reden und unseren Umgang mit Geld auch reflektieren?

Also die Vorstellung überwinden, dass Geld die Wurzel allen Übels ist?

Waßink: Genau. Geld ist ja erstmal neutral. Das vollständige Bibelzitat dazu lautet auch: "Geldgier ist eine Wurzel alles Übels". Die Bibel hält Warnungen für uns bereit: Wo vergöttern wir Geld? Sie weist uns auf diese Gier hin, und das sind ungute Triebkräfte, die man sich bewusst machen sollte. Als Christ kann ich aber auch schauen, wo kann ich dienen mit dem, was mir an Gaben, Begabungen und eben vielleicht auch Geld geschenkt wurde.