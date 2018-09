Neues Leben nach den Zeugen Jehovas - Barbara Kohout

Barbara Kohout hat sich ein neues Leben erobert. Heute kann sie es zusammen mit ihrem Mann genießen. Ganz wird sie aber den Druck und die Ängste niemals loswerden, fürchtet sie.

Um andere vor diesem unglücklichen Leben zu bewahren, bietet sie in ihrer Heimatstadt Augsburg die "Seelnot-Hilfe" an. Auf ihrer Web-Seite klärt sie umfassend über Methoden und Argumente der Zeugen Jehovas auf. Auch in ihren Büchern beschreibt sie ihr Leben und die haarsträubenden Ereignisse, die sie widerspruchslos über die Jahre hingenommen hatte.