Die Enkelgeneration in Familien von ermordeten NS-Euthanasie-Opfern hat noch heute viele offene Fragen zum Schicksal ihrer Vorfahren. Das ist auch eine Folge der langen Tabuisierung des Schicksals der Opfer, lautet ein Fazit von Hinterbliebenen bei einem Online-Treffen für Angehörige, das vom Bezirk Mittelfranken organisiert wurde.

Nachkriegsgeneration hat das Geschehen aus Scham totgeschwiegen

"Mutter war in einer Irrenanstalt und ist früh gestorben", war die formelhafte Sprachregelung der eigenen Mutter, wenn sie von der Oma sprach, berichtete Helene Leitner.

"Als Enkelin kann ich damit umgehen, aber die Generation vor mir hat das Geschehen totgeschwiegen",

erzählt sie ihre Familiengeschichte. Noch aus ihrer eigenen Kindheit kenne sie den Spruch "Pass auf, sonst kommst du nach Haar!" In der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar bei München verhungerten bis Kriegsende mehr als 440 Patienten. Dank der Münchener Angehörigengruppe habe sie Briefe des Großvaters an die Klinikleitung gefunden. "Man möge bitte keine Versuche machen mit seiner lieben Frau", schrieb er nach ihrer Einweisung. An ihrem Wohnort in Reit am Winkel hat Leitner für die Großmutter einen Stolperstein verlegen lassen.

Eine andere Angehörige, die berichtete: "In der Familie wurde nie über Großmutter gesprochen." Ihre Vorfahrin sei erst nach Erlangen gekommen und dann in die Tötungsanstalt Hartheim in Österreich überstellt worden. Erst 2017 habe man ihren Namen auf einer Opferliste entdeckt. "Ihre Krankenakte ließ Oma für mich erst zu einem richtigen Menschen werden", sagte die Enkelin über die Dokumente. Sie spüre, dass die Scham in der Familie noch sehr tief sitze.

Teilnehmer*innen des Online-Treffens für Angehörige haben viele offene Fragen

Viele offene Fragen hatte eine weitere Teilnehmerin. "Otto, der Cousin meiner Oma wurde nach Ansbach eingewiesen", berichtete sie. Doch gäbe es wegen fehlender Akten keine Details, warum dies geschah. "Man fragt sich, was passiert ist, hat aber keine Antworten darauf", beschrieb sie die Ungewissheit.

Die Nationalsozialisten umschrieben die Vernichtung "lebensunwertes Leben" beschönigend mit Euthanasie ("schöner Tod"). Dabei wurden schätzungsweise 300.000 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ermordet. Aus der Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen wurden im Mordprogramm T4 der Nationalsozialisten 908 Opfer in Tötungsanstalten mit Kohlenmonoxid vergast.

Weitere Menschen starben noch nach der Beendigung von T4, viele an Nahrungsentzug, verordnet durch den bayerischen "Hungerkosterlass". In Erlangen ist ein Erinnerungsort für diese Taten und die Opfer geplant.