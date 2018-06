Immer weniger Scheidungen in Bayern

Das Jahr mit den meisten Scheidungen in Bayern war 2003. Damals wurden 30.000 Ehen vom Scheidungsrichter gelöst. Seit 2011 gehen die Zahlen aber zurück, es trennen sich jedes Jahr weniger Männer und Frauen. In einem Viertel der beendeten Beziehungen gab es ein minderjähriges Kind.

Insgesamt erlebten in Bayern 17.566 Kinder die Scheidung ihrer Eltern. Am häufigsten geht eine Ehe im fünften oder sechsten Ehejahr in die Brüche. In 17 Prozent der Trennungsfälle hatten die Geschiedenen allerdings bereits mehr als 24 Ehejahre hinter sich, stellen die Statistiker fest.