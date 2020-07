Im Corona-Jahr kommt der Landesbischof zur Ersatzkirchweih rund um den mittelfränkischen Keilberg

Online mehr Menschen erreicht

Autor Timo Lechner

Gedanken um YouTube-Andachten oder geistliche Impulse per WhatsApp machten sich einzelne Gemeinden im Kirchenkreis Nürnberg schon länger, doch erst als im Zuge der Corona-Krise ab Mitte März die Kirchentüren schlossen, wurden sie konkret. So manches Team machte aus der Not eine Tugend und entwickelte in kurzer Zeit digitale Angebote.