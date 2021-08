Jesuit Alt: Für Klimarettung muss Wirtschaftssystem umgekrempelt werden

Gegen die Klimakatastrophe lässt sich nach Überzeugung des Jesuitenpaters Jörg Alt noch in letzter Sekunde etwas unternehmen. Der Klimaaktivist stellte in Nürnberg sein Buch "Einfach anfangen" vor, mit dem er eine auf Werten basierende gerechte Welt skizziert.

Neoliberale Mythen sollen abgeschafft werden

Diese Erzählung müsse neoliberale Mythen von einer auf Konsum ausgerichteten Wegwerfgesellschaft ablösen, sagte er. Wer Menschen frage, was für sie im Leben wichtig sei, erhalte Antworten wie: gute Freunde, für die Familie da sein oder Menschen helfen, die in Not sind.

Dennoch würden sich auch in den Köpfen der Ärmsten Schlagworte halten wie "Erbschafts- oder Vermögenssteuer bestrafe die Reichen und gefährde damit Jobs". "Der regulierende Staat als Bösewicht hat sich in den Köpfen festgesetzt", so Alt.

Alt: Umkehr erfordert Kehrtwende des Wirtschaftssystems

Mit seinem zwölften Buch stellt er den bundesdeutschen Parteien ein schlechtes Zeugnis aus. Jede von ihnen würde in ihren Wahlprogrammen das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad einzugrenzen, nicht erfüllen. Sie würden Scheinlösungen präsentieren, indem sie suggerierten, dass das Klima zu retten sei, "indem wir nur ein Rädchen hier und ein Rädchen da drehen".

Eine Ökonomie, die nur das produziere, was der Mensch wirklich brauche, ist nach Alts Auffassung die Lösung. Eine solche Umkehr werde nicht auf den Schultern der Einzelnen lasten, stellte er fest, sondern hierfür müsse das Wirtschaftssystem umgekrempelt werden.

Alt fordert mehr Engagement gegen den Klimawandel

Alt fordert die einzelnen Menschen auf, in ihren Bereichen Schritte für den Klimawandel zu gehen und sich außerdem zu engagieren: "Jeder Einzelne sollte überlegen, wo er seine Interessen einbringen könnte".

Er verlange nicht von einer alleinerziehenden Mutter, ihren ganzen Einkauf auf Biogemüse umzustellen. "Ich bin nur mit denen unzufrieden, die sich der Verantwortung gar nicht stellen".

Jesuitenpater war jahrelang Sprecher der Bewegung "Steuer gegen Armut"

Jörg Alt, Priester des Jesuitenordens, ist als Hochschulseelsorger in Nürnberg tätig. Er hat in der Vergangenheit erfolgreich die Kampagne gegen Antipersonenminen koordiniert.

Jahrelang war er einer der Sprecher der Bewegung "Steuer gegen Armut", die sich für eine Finanztransaktionssteuer einsetzte.