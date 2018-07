Evangelischer Dekanatskirchentag zu Gast im katholisch geprägten Seßlach

Das Städtchen Seßlach mit dem mittelalterlichen Flair bot beim Dekanatskirchentag Michelau eine besondere Kulisse. Es kommt hier nicht so häufig vor, dass Pfarrerinnen und Pfarrer beider Konfessionen gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Ihnen ist aber klar: wir sitzen alle in einem Boot und müssen zusammenstehen. "Zuerst sind wir Christen, dann kommen erst die Konfessionen. Das soll rüberkommen", sagt Altischof Axel Noak aus der Mitteldeutschen Landeskirche. Und die Christen in Seßlach leben jetzt schon in einer guten Gemeinschaft.