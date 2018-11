Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer: Christliche Verantwortung in der Wirtschaft

Einmal im Jahr treffen sich Unternehmer, die ihre Betriebe nach christlichen Werten führen. 2018 fand die Tagung des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer, Regionalgruppe Franken-Oberpfalz in der Brauerei Gebrüder Maisel in Bayreuth statt.

Was macht einen verantwortungsbewussten Unternehmer aus? Um diese Frage ging es beim Treffen des regionalen Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer (AEU) in Oberfranken. Eingeladen zu der Veranstaltung Ende September hatte Jeff Maisel, Inhaber und Geschäftsführer der Brauerei Gebrüder Maisel in Bayreuth.

Hauptredner war der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Nach dessen Erfahrungen ist die Kirche bis heute als Orientierungshelfer gefragt. Zwar habe sie in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr das Deutungsmonopol, doch Kompetenz in ethischen Fragen gehöre "praktisch zur DNA" der christlichen Kirche: "Ich wüsste keine andere wirksame Institution in unserer Gesellschaft, in der das so ist", sagte Bedford-Strohm.