Himmel: Zwischen Gewitter und dem Paradies

Der Meteorologe sieht das sich ankündigende Gewitter. Die Kunsthistorikerin blickt mit den Augen der Künstler auf den spirituellen Himmel des Mittelalters, der im Laufe der Zeit in den Kunstwerken immer irdischer wird. Der Soziologe fragt sich: "Kommt der Himmel in meinem Leben vor?", "Wann habe ich eine halbe Stunde lang, eine Viertelstunde oder drei Minuten in den Himmel geschaut?, "Was habe ich dabei für Empfindungen gehabt?"

Himmel: Zwischen Gewitter, Paradies und unendlichen Weiten

Der Theologe ist froh, dem alten Himmel-und-Hölle-Weltbild entkommen zu sein und erliegt der Faszination des Alls. Die Astronomen sehen einen zu erforschenden, sternenfunkelnden Himmel der Unendlichkeit. Und die aufmerksame Himmelsbeobachterin sieht ein grandioses Schauspiel. Und auch das Filmteam hat in den Himmel geschaut und versucht, diese flüchtigen Momente von Schönheit einzufangen.

Herausgekommen ist eine Hommage an den Himmel unter der Mitwirkung so himmelsbegeisterter Menschen wie: Franz Ossing, Diplom-Meteorologe und früherer Mitarbeiter am Deutschen GeoForschungsZentrum, Anja Sevcik, Kuratorin der Ausstellung "Heiter bis Wolkig" im Wallraf-Richartz Museum in Köln, Reimer Gronemeyer, erst Theologe, dann Soziologe und Autor des Buches "Himmel, der – Sehnsucht nach einem verlorenen Ort", Werner Tiki Küstenmacher, evangelischer Theologe, Buchautor und Karikaturist, Ulrich Hopp, Leiter des Wendelstein Observatoriums, mit seinen Mitarbeiterinnen Hanna Kellermann und Kerstin Paech Claudia Hinz, beruflich und privat Wetterbeobachterin, Autorin und Vorsitzende des Arbeitskreises Meteore e.V..