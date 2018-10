Männer geben Gas - evangelische Männerarbeit

Jugend und Identität

Autor Florian Naumann

Seit über 30 Jahren gibt es in München Projekte, die die Gleichberechtigung von Mädchen fördern. Zu Recht – schließlich haben Frauen Nachholbedarf in Sachen Selbstbestimmung und Chancengleichheit. Aber auch Jungs haben manchmal qua Geschlecht schlechte Karten. Die Fachstelle "goja" will das ändern.