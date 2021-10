Kreatives Projekt in Weißenburg: Eine Kirche im Anhänger

Ein Gemeinschaftsprojekt

Einen Schrank für den gemütlichen Raum gegenüber des Altars hat Schreiner Wener Knorr aus dem benachbarten Weiboldshausen gebaut und gespendet. Auf den Bänken rechts und links finden jeweils vier bis fünf Personen Platz. "Eigentlich ist er aber dafür gedacht, sich auch mal mit jemandem zum Gespräch zurückzuziehen. Ob aus seelsorgerischen oder organisatorischen Gründen", sagt Dekanin Ingrid Gottwald-Weber.

Die Kirchengemeinde Ettenstatt, Teil der Felchbachtaler Pfarrei, hat außerdem den alten Weiboldshausner Spritzenanhänger erworben und umbauen lassen. So können mit der Schäferwagenkirche zugleich 80 Klappstühle und weitere Ausstattung mitgeführt werden. Das Ensemble stellt die Spedition Hueber aus Pleinfeld, die dritte im Bunde der an der Projektplanung beteiligten Gemeinden, in ihren Hallen unter.

Die Nachfrage ist vorhanden

Ein Blick auf den Terminplan der Schäferwagenkirche zeigt, dass die Nachfrage bereits groß ist. Sie war im Sommer beim jährlichen "Felchbachtalgottesdienst" und einige Sonntage am Strand von Allmansdorf bei Andachten mit dabei, bei einer Taufe und bei der Kinderbibelwoche am Kirchplatz vor der Weißenburger Andreaskirche.

Mal davon abgesehen, dass mithilfe des Kirchleins nun quasi überall Gottesdienst gefeiert werden kann und man nahe an die Menschen herankommt, sieht die Dekanin noch einen weiteren Pluspunkt: "Wir bleiben nicht in unserer eigenen Blase, sondern schaffen eine Verbindung auch zu eher Kirchenfernen", meint Gottwald-Weber. Auch der Tourismusverband Fränkisches Seenland habe bereits signalisiert, die Schäferwagenkirche mit in die Programme einzubeziehen. Neben Gottesdiensten im Grünen könne man mit ihr auch auf Messen, Märkten oder Volksfesten bildungs- und spirituelle Angebote an ungewöhnlichen Orten bieten.