2. Dezember: Adventsmusik “Alle Jahre wieder” und “Ihr Kinderlein kommet”

Das Medley zu beiden Weihnachts-Kinderliedern für einen vierstimmig gemischten Chor und Orchester stammt aus der Feder von Chorleiter Günther Bernhardt und beruht auf der Basis allgemein bekannter Chorsätze. Es wurde am 18. Oktober 2020 in der Evangelischen Friedenskirche Gaimersheim in "Corona-Besetzung" im Rahmen des Video-Projektes "Kirchraum-Ingolstadt" aufgenommen.

Die Gaimersheimer Kantorei ist der ökumenische Kirchenchor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gaimersheim. Er widmet sich seit über 20 Jahren geistlicher und weltlicher Chormusik aller Stilepochen. Der Chor hat rund 50 Sängerinnen und Sänger. Das Orchester besteht aus namhaften Musikerinnen und Musikern der Region Ingolstadt. Erste Geige spielt Kathrin Schiele-Kiehn.

