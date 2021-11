800 Jahre Franziskaner in Deutschland - die Barfüßerkirche in Augsburg

Pfingsten 1221: Franziskus hatte gerufen und 5000 seiner Brüder kamen. Auf dem freien Feld unterhalb von Assisi bei der Portiuncula-Kirche lagerten sie unter leichten Sonnenschutzgerüsten und auf Matten, auf denen sie auch schliefen. "Mattenkapitel" nennen die Franziskaner ihre Generalversammlungen deshalb bis heute. Auf der Tagesordnung stand unter anderem: dass ein neuer Anlauf unternommen werden sollte, endlich auch nördlich der Alpen, in den rauen deutschen Landen, in franziskanischer Armut und Demut das Evangelium zu verkünden.

Ein erster Versuch, 1217 bis 1219, war katastrophal fehlgeschlagen. Der Franziskaner-Chronist Giordano aus dem umbrischen Giano, als Augenzeuge seit 1221 selbst dabei, berichtet Haarsträubendes: Keiner der italienischen Bettelmönch-Pioniere konnte die Volkssprache der Deutschen. Auf alle Fragen, die man den Franziskus-Brüdern stellte, hätten diese einfach mit "Ja" geantwortet und so zunächst gute Erfahrungen gemacht, freundlich Essen und Herberge erhalten. Leider antworteten sie irgendwann auch mit "Ja" auf die Frage, ob sie selbst nicht doch vielleicht ziemlich üble Ketzer seien. Anschaulich schildert Giordano, wie die Brüder daraufhin verprügelt, einige eingekerkert, andere ausgezogen und unter dem Johlen des Pöbels nackt zum Tanzen gebracht wurden.

"Nach diesem Geschehen hielten die Brüder Deutschland für so grausam, dass sie dorthin nur im Verlangen nach dem Martyrium zurückzukehren wagten",

schreibt er weiter. Auch Franziskus selbst hatte 1219 einen Rückschlag erfahren: Es war das Jahr, als er mitten während eines Kreuzzugs nach Ägypten reiste und dort den Sultan Al-Malik al-Kamil Muhammad traf, um ihn zu Christus zu bekehren. Der Sultan war beeindruckt, ließ ihn am Leben, blieb aber Moslem.

Ein "Haus am Fluss"

Die zweite Expedition über die Alpen stellte man deshalb unter die Leitung eines deutschen Bruders, Caesarius von Speyer. Die meisten der 60-köpfigen Delegation waren Italiener, aber Giordano nennt noch einige weitere deutsche Brüder namentlich: einen Barnabas und einen Konrad sowie die Laienbrüder Benedikt von Soest und den Schwaben Heinrich.

Vor genau 800 Jahren, Mitte Oktober 1221, kamen die Franziskaner in der alten Römerstadt Augsburg an. Über Trient, Bozen, Brixen und Matrei hatten sie die Alpen überquert – vielleicht nicht barfuß, wie es der unbeschuhte Franziskus vorlebte, aber auch nicht mit viel mehr als Sandalen an den Füßen. Verständigungsprobleme gab es nun keine mehr. Der Bischof nahm sie freundlich in Empfang. Man wies ihnen einen Platz unterhalb des Lech­hochufers zu. Es war eine Gegend einfacher Leute, von Kanälen und Wasserläufen durchzogen, wo das allgegenwärtige Wasser bald für den frühindustriellen Aufschwung der Reichsstadt sorgte. Auch die berühmten Augsburger Silberschmiede hatten hier ihre Werkstätten.

"Die Weite der Welt", das sei ihr Kloster, so sahen es die "minderen Brüder" des Francesco aus Assisi. Sie wollten arm und mit bloßen Füßen in die weite Welt hinausziehen, um das Evangelium zu predigen, aber keine Klöster bauen. Noch in der franziskanischen Ordensregel von 1223 heißt es: "Die Brüder sollen sich nichts aneignen, weder Haus noch Ort noch sonst eine Sache. Und gleichwie Pilger und Fremdlinge in dieser Welt, die dem Herrn in Armut und Demut dienen, mögen sie voll Vertrauen um Almosen bitten gehen." Am Beispiel Erfurt schildert Chronist Giordano, wie es dann aber tatsächlich ablief, wenn die Franziskaner sich in deutschen Städten niederließen. Gefragt, wo sie ihr Kloster bauen wollten, habe er geantwortet: "Ich weiß nicht, was ein Kloster ist. Baut uns nur ein Haus nahe genug am Wasser, damit wir zum Waschen der Füße hinabsteigen können."

Nicht mehr standfest im Lechkies

Von Augsburg und dem dortigen "Haus am Fluss" nahm die Geschichte der Franziskaner in Deutschland also ihren Anfang, auch wenn nur ein paar Brüder in Augsburg blieben. Vom Lech zogen die meisten weiter, zunächst nach Würzburg, dann nach Mainz, Worms, Speyer, Straßburg und Köln; andere nach Salzburg und Regensburg, später nach Erfurt und in andere Orte in Thüringen.