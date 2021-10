90 Jahre Synagoge in der Reichenbachstraße: Installation informiert über bewegte Geschichte

"Ein wahrer Farbenrausch"

Am 5. September 1931 - also vor 90 Jahren - wurde ein imposanter Neubau eingeweiht: die Synagoge im Hinterhof der Münchner Reichenbachstraße 27. Sie sollte vor allem den meist osteuropäischen Zugewanderten der umliegenden Isarvorstadt als jüdisches Gotteshaus dienen. Die "Reichenbachschul" war laut dem Jüdischem Museum neben der liberal-konservativen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße und der orthodoxen Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße einer von drei großen Synagogenbauten in München und der letzte neu errichtete sakrale Bau Münchens vor 1933.

Gebaut wurde nach den Plänen von Gustav Meyerstein (1889-1975) im Stil der "Neuen Sachlichkeit". Vor dem Hintergrund des aufkeimenden Nationalsozialismus sei die Synagoge "zurückhaltend und schlicht" gewesen, sagt Rachel Salamander, eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Judentums in München und in Deutschland, die 2013 einen Verein zur Sanierung der Synagoge gegründet hat. Auffallend sei aber die Farbgestaltung gewesen: "Es muss ein wahrer Farbenrausch gewesen sein."

1938 wurde die Synagoge während der Reichspogromnacht schwer beschädigt, aber nicht komplett zerstört. Das Feuer, das die Nationalsozialisten gelegt hatten, musste schnell wieder gelöscht werden, um zu verhindern, dass das Feuer auf die Nachbargebäude übergeht. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde die Synagoge beschädigt. Ab 1947 diente sie den in München verbliebenen Jüdinnen und Juden, meist osteuropäischen Holocaust-Überlebenden, wieder als Hauptsynagoge. Sie wurde in der Nachkriegszeit zwar immer wieder instand gesetzt, aber nie komplett saniert.

Bis 2006 blieb sie Münchner Hauptsynagoge, bis sie von Ohel Jakob am Jakobsplatz in dieser Funktion abgelöst wurde. Das Gebäude in der Reichenbachstraße sei dann zusehends in Vergessenheit geraten, obwohl es über Jahrzehnte religiöser Mittelpunkt des Münchner Judentums gewesen sei, bedauert Rachel Salamander. Als sie das verfallene Gotteshaus gesehen habe, habe es ihr "einen Stich" versetzt. Daraufhin gründete sie zusammen mit dem Anwalt Ron C. Jakubowicz den Verein "Synagoge Reichenbachstraße e. V.". Ihr Ziel: die Synagoge wieder in den Originalzustand von 1931 zu versetzen.