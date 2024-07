Seit bald hundert Jahren ist dieses bunte Glasfenster Teil der evangelischen Kreuzkirche Oberammergau: Höhnisch feixend umringen darauf drei Häscher den gefesselten und mit einer Dornenkrone malträtierten Jesus. Ihre Gesichter sind Prototypen des Juden-Klischees, wie sie in Propagandablättern wie der NS-Hetzschrift "Der Stürmer" gezeigt wurden. Der linke Peiniger trägt, damit es jeder begreift, dunkelgelbe Schuhe auf hellgelbem Grund. Seit Hunderten von Jahren ist das die Farbe, die von Antisemiten synonym fürs Judentum verwendet wird.

Seit ihrer Einweihung am 28. Juli 1928 also gibt es diese Darstellung in der evangelischen Kirche im Passionsort Oberammergau, der sich seit Jahrzehnten an seiner eigenen Geschichte von Judenfeindschaft in Text und Inszenierung der Passionsspiele abarbeitet. Doch erst zur letzten Passion 2022 wurde das Fenster ein Thema: Amy-Jill Levine, Professorin für Neues Testament und Jüdische Studien an der Hartford University/USA, schaute bei einem Besuch auch bei der Kreuzkirche vorbei, gemeinsam mit dem Beauftragten für christlich-jüdischen Dialog der bayerischen Landeskirche, Axel Toellner. Ihr fiel das unscheinbare Fenster ins Auge - so kam der Ball ins Rollen.

"Fast hundert Jahre ist niemandem dieses Fenster aufgefallen"

Schnell wurde beschlossen, das Thema in einem größeren Kontext aufzugreifen: Eine Arbeitsgruppe formierte sich mit dem Ziel, alle evangelischen Kirchen in Oberbayern und darüber hinaus unter die Lupe von "antisemitischer Bildkunst" zu nehmen. So sollen - neben den bekannten Fällen wie den "Judensau"-Darstellungen an der Nürnberger Sebalduskirche oder dem Heilsbronner Münster - auch Darstellungen gefunden werden, die bislang niemand bemerkt hat.

Denn das ist ja die Crux im Fall der Kreuzkirche, die jetzt auch der Ortsgemeinde zu schaffen macht: "Fast hundert Jahre ist niemandem dieses Fenster aufgefallen", sagt Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild, die erst seit Mai 2023 in der Gemeinde tätig ist. Selbst die Experten des landeskirchlichen Kunstreferats, die bei der umfassenden Neugestaltung der Kreuzkirche 2016 beteiligt waren, stutzten nicht.

Damals hätten technische Fragen im Mittelpunkt gestanden, sagt der Kunstbeauftragte der bayerischen Landeskirche, Helmut Braun - der Inhalt des Fensters habe tatsächlich keinen Anstoß erregt. Jetzt solle ein Verzeichnis belasteter Darstellungen in evangelischen Kirchen und Hilfen für betroffene Gemeinden erarbeitet werden: "Wir sind für diese Thematik sehr offen", so Braun.