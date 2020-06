Augsburg: "St.-Anna-Kirche" - Evangelische Kirche im Dekanat Augsburg

Vielfältige Architektur in St. Anna

St. Anna wurde im Jahr 1321 von Karmeliten erbaut. Das besondere an der Kirche ist ihre architektonische Vielfalt. So sei von Gotik bis Klassizismus jeder Stil in ihr vertreten, heißt es auf der Webseite der Gemeinde. So kann beispielsweise der Kreuzgang des ehemaligen Karmelitenklosters in seinem Kern auf die Gotik datiert werden. Die Gedenksteine und Grabplatten des Kreuzgangs wiederum reichen vom Spätmittelalter bis in die Zeit des Klassizismus.

Das Innere der Kirche war bis zum Dreißigjährigen Krieg schlicht gehalten. Erst dann bekam die Kirche unter anderem ihre Kanzel. Besonders ist heute, dass sich die Kirchenbänke durch umklappbare Rückenlehnen in beide Richtungen wenden lassen - je nachdem, ob die Besucherinnen und Besucher zur Kanzel oder zum Altar blicken sollen.

Die Fuggerkapelle

Eine weitere Kuriosität in St. Anna ist die katholische Fuggerkapelle auf der Westseite der Kirche. Die Pläne für die Kapelle und Grablege der wohlhabenden Augsburger Familie Fugger wurden bereits vor der Reformation unterzeichnet. Erst 1523 wurde die protestantische Ausrichtung von St. Anna deutlich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Jakob Fugger aber bereits den Fortbestand der Kapelle juristisch gesichert.