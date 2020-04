Über 100 Häftlinge in Bayern nähen Masken +++ Mund-Nasen-Schutz auch im Taxi Pflicht

Über 100 Häftlinge in Bayern nähen Masken 13.39 Uhr: Schon seit ein paar Wochen nähen Häftlinge in bayerischen Justizvollzugsanstalten (JVA) Mund-Nase-Masken. Nun hat sich die Zahl der Näherinnen und Näher auf über 100 Gefangene mehr als verdoppelt, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Die Justiz habe 65 Schnell-Nähmaschinen im Gesamtwert von etwa 150.000 Euro gekauft und Polstereien und Schuhmachereien in den JVAs zu Schneidereien umgewidmet. Nach Aichach, Amberg, Kaisheim und München sollen jetzt auch Gefangene der Justizvollzugsanstalten Bernau, St. Georgen-Bayreuth und Hof mithelfen, hieß es. In den JVAs in Landsberg am Lech, Nürnberg und Straubing würden etwa 5.000 Masken für den Eigenbedarf im Vollzug produziert, sagte eine Sprecherin dem epd. Die anderen Gefangenen nähen für eine bayerische Firma Gummi-Litzen an Masken-Rohlinge. Das Unternehmen wiederum liefert die fertigen Masken an das Zentrallager der Staatsregierung. 1,6 Millionen Masken pro Jahr seien geplant. Weitere 5,4 Millionen Masken will diese Firma jährlich in der JVA Augsburg-Gablingen produzieren. Dort richtet der Textilzulieferer derzeit eine Produktionsstraße ein. Mund-Nasen-Schutz auch im Taxi 11.54 Uhr: Wie im gesamten öffentlichen Nahverkehr wird auch in Taxis und Mietwagen mit Fahrern ab kommenden Montag (27. April) eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung gelten. Außerdem sollen Taxiunternehmen in ihren Fahrzeugen eine Trennwand anbringen zwischen Fahrer und Fahrgast, wie das bayerische Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte. Bei drei Personen oder mehr soll ein Gruppentaxi gerufen werden. Die üblichen Hygienehinweise zur Eindämmung des Corona-Virus gelten auch in Taxis und Mietwagen. Darüber hinaus haben der Bayerische Taxi- und Mietwagenverband e.V., Free Now, Uber, die Taxi München eG und IsarFunk gemeinsam mit dem Bayerischen Verkehrsministerium weitere Maßnahmen entwickelt, um Fahrgäste sowie Fahrerinnen und Fahrer zu schützen. Fahrgäste sollen zudem nur noch hinten ins Auto einsteigen. Um auf die neuen Regeln hinzuweisen, habe ein Großteil der Unternehmen an den Beifahrertüren Hinweise angebracht. Erstes digitales Dokumentarfestival geplant 10.28 Uhr, München: Das Internationale Filmfestival DOK.fest München wird als erstes große deutsche Dokumentarfilmfestival wegen der Corona-Krise online stattfinden. Es zeigt dieses Jahr 121 Filme aus 42 Ländern, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Bei der ersten Online-Edition werde somit der größte Teil der 159 Filme zu sehen sein, heißt es weiter. 21 Filme feiern beim Dokumentarfestival Premiere, weitere 69 ihre Deutschlandpremiere. Darunter werden Filme gezeigt von Ai Weiwei oder der halbfiktionale Film Die Winterreise mit dem Schauspieler Bruno Ganz in seiner letzten Rolle. Alle drei Wettbewerbsreihen sollen wie geplant stattfinden und auch alle 14 Preise würden wie bisher verliehen. Eine Schwerpunktreihe beschäftigt sich mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen des Nationalsozialismus und dem Umgang der nachfolgenden Generationen mit deren Vermächtnis. "Es ist bedauerlich, dass unser Festival nicht wie geplant in den Kinos stattfinden kann. Aber dass derart viele Filmschaffende ihre neuesten Werke auch bei unserer Online-Edition zeigen, und drei Viertel davon sogar in Welt- oder Deutschlandpremiere, hat unsere optimistischen Erwartungen noch übertroffen", sagt Festivalleiter Daniel Sponsel. Das Programm unterscheide sich kaum von dem des ursprünglich geplanten Festivals. Vorermittlungen gegen weiteres Würzburger Seniorenheim Freitag, 24. April, 09.24 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat wegen der hohen Zahl an Corona-infizierten Todesfällen auch gegen ein zweites Würzburger Seniorenheim Vorermittlungen eingeleitet. Bereits seit Anfang April laufen Vorermittlungen gegen das Pflegeheim St. Nikolaus der Stiftung Bürgerspital, nun auch gegen das Hans-Sponsel-Haus der AWO, wie die Staatsanwaltschaft Würzburg dem Evangelischen Pressedienst am Freitag bestätigte. Zuerst hatte die Würzburger Mainpost darüber berichtet. Die Ermittler prüften nun, ob in den beiden Pflegeheimen nach Bekanntwerden der ersten Covid-19-Fälle rechtzeitig gehandelt wurde und ob die Hygienevorkehrungen ausreichend waren. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, man habe aktuell beim Gesundheitsamt und auch bei der Stadt Auskünfte über die beiden Einrichtungen eingeholt. Die Vorermittlungen seien von Amts wegen aufgenommen worden. Derzeit lägen allerdings noch keine konkreten Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten vor. In zwei bis drei Wochen dürften nähere Auskünfte möglich sein. Mittlerweile lägen auch zwei Anzeigen von Angehörigen Verstorbener aus dem Pflegeheim St. Nikolaus sowie eine anonyme Anzeige gegen das Hans-Sponsel-Haus vor, erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Im Heim St. Nikolaus sind seit Beginn der Pandemie 25 mit dem Coronavirus infizierte Bewohner gestorben, insgesamt leben dort um die 160 Personen. Im Hans-Sponsel-Haus sind 19 infizierte Personen gestorben, es verfügt über mehr als 120 Plätze. Alle Verstorbenen in den Senioreneinrichtungen waren hochbetagt und hatten teilweise mehrere schwere Vorerkrankungen. Pfingsttagung in Bobengrün abgesagt 13.14 Uhr: Nach der Regierungsentscheidung vom 15. April hat nun auch der CVJM Bobengrün im oberfränkischen Landkreis Hof seine traditionelle Pfingsttagung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilen die Verantwortlichen auf ihrer Homepage mit. So findet der kleine Kirchentag im Frankenwald seit 1946 zum ersten Mal ohne die rund 10.000 Teilnehmer auf dem Tagungsgelände statt. Damit die Christen nicht ganz auf die Pfingsttagung verzichten müssen, überträgt der CVJM Bobengrün am Pfingstsonntag den Waldgottesdienst um 10 Uhr, die Festversammlung um 14.30 Uhr sowie die jesus night für junge Leute um 20 Uhr. Das Motto lautet in diesem Jahr "Kraft von Gott". Die Bobengrüner Pfingsttagung gehört zu den ältesten und größten evangelistischen Pfingstveranstaltungen in Deutschland und reicht in ihren Anfängen bis ins Jahr 1914 zurück. Nach dem zweiten Weltkrieg hatte dann der Bobengrüner Bäckermeister Hans Hägel 1946 zum ersten Mal wieder auf das Tagungsgelände nach Bobengrün eingeladen. Viele Generationen von oberfränkischen Christen wurden seitdem von dieser Erweckungsbewegung geprägt. Piazolo: Wird so schnell keine Normalität an Schulen geben Donnerstag, 23. April, 11.39 Uhr: Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat Eltern, Schülern und Lehrern die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung des Schulbetriebs genommen. EEs gibt im Moment und auf absehbare Zeit keine Normalität an unseren SchulenE, sagte Piazolo am Mittwoch in München bei einer Pressekonferenz. Für die allermeisten Schüler werde auch nach dem 27. April weiterhin die Beschulung zu Hause Alltag sein. EDas ist keine leichte Entscheidung, das ist uns sehr wohl bewusstE, erläuterte Piazolo. Er wisse, dass viele Eltern derzeit leiden unter der Situation und auch an ihre Grenzen stoßen. Piazolo sagte weiter, Lernen zu Hause sei kein Ersatzunterricht und die Eltern seien auch keine Ersatzlehrer. Das, was in den letzten Wochen geleistet wurde von allen Beteiligten der Schulfamilie sei großartig, erläuterte der Minister. Während vor den Ferien beim Homeschooling vor allem das Wiederholen im Mittelpunkt gestanden habe, müsse nun auch neues Basiswissen vermittelt werden. Diese Lernangebote sollten altersangemessen sein und auch eine Tagesstruktur für die Kinder und Jugendlichen schaffen. Es sollten Grundlagen geschaffen werden für eine Wiederaufnahme des Unterrichts in der Zukunft. Konkrete Daten oder Fahrpläne wollte Piazolo nicht nennen. Man arbeite an Plänen, wie man einen Schulbetrieb räumlich und zeitlich schichten kann. Zeitpläne könne er aber aktuell nicht offenlegen, weil diese Zeitpläne weiterhin vor allem nach dem Infektionsgeschehen gestaltet werden müssten. Auf Sicht fahren sei weiterhin nötig. Ansbacher Tafel verteilt Pakete mit Grundnahrungsmitteln 12.59 Uhr: Die seit mehreren Wochen wegen der Corona-Pandemie geschlossene Ansbacher Tafel öffnet an diesem und kommendem Samstag (25. April und 2. Mai) für jeweils drei Stunden. Die Ladenlokale in Ansbach und Leutershausen blieben für den Publikumsverkehr zwar geschlossen, es finde jedoch zwischen 14 bis 17 Uhr die Ausgabe von fertig gepackten Taschen mit Grundnahrungsmitteln statt, wie das evangelische Dekanat Ansbach am Dienstag dem Sonntagsblatt mitteilte. Möglich wurde die Ausgabe der Lebensmittelpakete mit Zucker, Mehl, Öl und anderen Dingen durch eine Spende des Steuerberatungsbüros Köhnlein und Beierlein aus Feuchtwangen. Diese hatten einen ganzen Lkw mit Grundnahrungsmitteln im Wert von 15.000 Euro gespendet. Diesjährige Abiturienten bekommen vor dem Abi keine Noten mehr 11.38 Uhr: Die Abiturienten des Jahrgangs 2020 müssen vor den Abiturprüfungen keine Klausuren mehr schreiben und keine mündlichen Noten mehr liefern. Wie Kultusminister Michael Piazolo am Mittwoch mitteilte, würden die Noten für das zweite Kurshalbjahr der 12. Klasse aus den bisher geschriebenen Klausuren und einer Hochrechnung der bisherigen Ergebnissen der 11. und 12. Klasse berechnet. Dabei werde die für die Schülerinnen und Schüler günstigere Berechnungsvariante genommen. Das Ministerium nennt dies Günstigerregelung. Zufrieden ist mit der Lösung auch die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern. Sie sei absolut schülerfreundlich, so die Vorsitzende Susanne Arndt. "Ein guter Weg, auch wenn das natürlich eine gewisse Mehrbelastung für die Lehrkräfte bedeutet", sagte sie laut einer Mitteilung des Ministeriums. Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher für die bayerischen Gymnasien im Landesschülerrat, sprach von einer situationsgerechten Kompromisslösung als Grundlage für ein faires Abitur. Der Landesvorsitzender des Bayerischen Philologenverbandes, Michael Schwägerl, erklärte, nach mehr als fünf Wochen ohne regulären Unterricht müsse der Blick nach vorne gerichtet werden und nicht auf fehlende Leistungsnachweise. "Unser gemeinsames Ziel ist ein angemessenes, faires und vergleichbares Abitur." "Ab sofort Mundschutz tragen" Mittwoch, 22. April, 08.45 Uhr: Beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr sollten die Menschen in Bayern am besten ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dazu hat Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag in München aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie sollten die Bürger in Supermärkten sowie in Bahnen und Bussen möglichst heute schon den Schutz tragen. Die sogenannte Maskenpflicht gilt zwar erst ab kommendem Montag (27. April), aber es sei schon jetzt wichtig, sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen, sagte Huml laut Mitteilung. Eine Alltags- beziehungsweise Community-Maske oder ein Schal vor Mund und Nase könne in bestimmten Situationen ein zusätzlicher Baustein sein, sagte die Ministerin. Dennoch sollte auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen geachtet werden. Zudem bleibe es bei den üblichen Hygieneregeln wie Händewaschen. Die Maskenpflicht gilt ab Montag (27. April) für Personen ab dem siebten Lebensjahr beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr inklusive der Bahnhöfe und Haltestellen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss dann auch das Personal von Geschäften tragen, die - wie etwa Supermärkte und Apotheken - bereits jetzt oder ab dem 27. April geöffnet haben dürfen. Seit Montag dürfen in Bayern Bau- und Gartenmärkte sowie Gärtnereien wieder öffnen. Ab 27. April folgen Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sowie alle Einzelhandelsgeschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Staatsgemäldesammlungen bieten Internet-Dialogführungen an 15.01 Uhr: Die zur Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehörenden Münchner Museen bieten während der Corona-Pandemie ein besonderes Angebot im Internet: Auf dem Instagram-Kanal der Pinakotheken werden jeden Mittwoch und Freitag jeweils ein Gemälde vorgestellt - als Livestream, wie die Staatsgemäldesammlungen mitteilten. Eine Kamera nähere sich dabei dem Kunstwerk, eine richte sich auf Kunstvermittler und andere Gesprächspartner im Homeoffice. Inmitten der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen könnten ausgewählte Kunstwerke Mut machen, Perspektiven aufzeigen, zum Denken anregen. Zu den Staatsgemäldesammlungen gehören in München zum Beispiel die Pinakothek der Moderne, die Alte Pinakothek oder die Sammlung Schack. Diesen Mittwoch (22. April) dreht sich in dem halbstündigen Format, das jeweils um 13.30 Uhr startet, alles um Die Morgenstunde von Moritz von Schwind aus der Sammlung Schack. In den nächsten Folgen der Dialogführungen sollen unter anderem auch die Werke I lock the door upon myself von Fernand Khnopff (Neue Pinakothek) oder auch Caritas von Francesco Salviati (Alte Pinakothek) folgen. Die Zuschauer können via Instagram Fragen stellen. Oktoberfest fällt heuer wegen Corona-Pandemie aus 11.14 Uhr, München: Das weltbekannte Münchner Oktoberfest findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das Risiko in Corona-Zeiten sei "schlicht und einfach zu groß", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München. Man könne auf dem Festgelände nicht genug Abstand halten und auch das Tragen eines Mundschutzes sei dort keine Option. Die Stadt München und die Staatsregierung hätten deshalb gemeinsam beschlossen, kein Oktoberfest stattfinden zu lassen. Auch verkleinerte Formen seien "keine Alternative" gewesen, erläuterte Söder: "Die Wiesn findet richtig statt, gscheid oder gar nicht."



Das Oktoberfest sei "das größte und schönste Fest der Welt". Söder sagte, er als Ministerpräsident und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hätten "normalerweise ein großes Interesse, dass dieses Fest stattfindet". Doch in Corona-Zeiten gelte es "vorsichtig zu leben". Ohne Impfstoffe und Medikamente müsse derzeit besonders aufgepasst werden. Die vergangenen Monate aber hätten gezeigt, dass gerade der Après-Ski im österreichischen Ischgl, Starkbierfeste und Karnevalsveranstaltungen "Virenschleudern" seien, sagte Söder.



Normalerweise hätte das größte Volksfest der Welt heuer zwischen dem 19. September bis 4. Oktober Millionen Gäste aus aller Welt angelockt. Das Volksfest ist ein enormer Wirtschaftsfaktor für die Stadt, rund eine Millionen Gäste übernachten deshalb jährlich in der Stadt. Die Wiesn macht pro Jahr an 16 Tagen rund 450 Millionen Euro Umsatz. Seit 1810 findet das Fest statt, sie musste seitdem aber schon mehr als 20 Mal ausfallen - vor allem zu Kriegszeiten. 1854 und 1873 musste das Fest aber auch wegen einer Cholera-Epidemie pausieren. Neues Bibel Museum Bayern öffnet erst im Advent Dienstag, 21. April, 08.34 Uhr: Das neue Bibel Museum Bayern in Nürnberg verschiebt seine Eröffnung. Statt wie geplant am 30. Juni wird das Haus in der Nachbarschaft der Lorenzkirche erst im Advent, am Montag, 7. Dezember, mit einem Festakt eingeweiht, teilte Museumssprecherin Inken Bößert am Montag mit. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm werde wie vorgesehen teilnehmen. Einen Tag später können Besucher das Museum entdecken. "Mit ein Grund für die Verschiebung sei verursacht durch die Corona-Pandemie ein späterer Termin der Bauübergabe", sagte Bößert gegenüber dem Sonntagsblatt. Das Museum zieht in das Gebäude ein, das die bayerische evangelische Landeskirche für rund 16 Millionen Euro in der Nürnberger City baut. Im Innern werden die Besucher die virtuelle überdimensionale Gumbertusbibel zu sehen bekommen, Minibibeln, oder eine Aktivstation, um ein Rollsiegel auszuprobieren. Ziel der neuen Einrichtung sei es, die Bibel zu öffnen, um bei Besuchern eine Offenheit für die Inhalte und die Bedeutung der Bibel zu schaffen, sagte die zukünftige Leiterin des Museums, Claudia Harders, bei der Vorstellung des Konzepts vor fünf Monaten. "Wir wollen mit dem, was es Wissenswertes über die Bibel gibt, faszinieren und die Bibel wertfrei als Kulturgut zeigen." Der Slogan des Bibelmuseums ist: Vielfältig, modern, lebensnah. Träger des Museums ist das Bibelzentrum Bayern, dessen Verwaltungsratsvorsitzender der frühere evangelische Landesbischof Johannes Friedrich ist. Er bezifferte die Planungs- und Entstehungskosten mit rund zwei Millionen Euro. Davon übernehme die Landeskirche 1,6 Millionen Euro. Schon online ist die Homepage des Museums, www.bibelmuseum.bayern, auf der sich auch ein Newsletter abonnieren lässt. Söder: Maskenpflicht in Läden und ÖPNV ab 27. April 11.04 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat ein "verhalten positives" erstes Fazit zu den Anti-Corona-Maßnahmen im Freistaat gezogen. "Unsere Strategie hat geholfen", sagte Söder am Montag in seiner Regierungserklärung vor dem bayerischen Landtag in München: "Es gibt Anlass zur Hoffnung." Der Regierungschef kündigte außerdem eine Maskenpflicht für öffentlichen Nahverkehr und alle Läden an. Der Freistaat werde zudem für die nächsten drei Monate die Elternbeiträge an den Kitas übernehmen - und für Künstler, die bislang keine Hilfen erhalten haben, gebe es für drei Monate jeweils 1.000 Euro. Söder sagte, ohne die bayerische Strategie und das entschiedene Handeln wäre der Freistaat "von Corona überfahren worden". Man habe Bayern damit "vor dem Schlimmsten bewahrt", sagte er und bedankte sich in diesem Zusammenhang bei "allen Abgeordneten des Landtags", die Opposition eingeschlossen. Weiterhin dankte Söder den Mitarbeitern in Kliniken und Pflegeeinrichtungen für ihren Einsatz - und der Bevölkerung im Allgemeinen: "Ohne Geduld und Verständnis der Bürger wäre die Lage eine ganz andere gewesen." Den Stress- und Charaktertest habe das Land bisher gut bestanden, befand Söder. Der Regierungschef kündigte außerdem an, dass der Freistaat für "zunächst drei Monate" die Elternbeiträge für Kita-Plätze übernehmen wird: "Eine Schließung vonseiten des Staates darf nicht dauerhaft zulasten der Eltern gehen." Aktuell ist die Situation so, dass zwar die staatliche und kommunale Finanzierung der Kitas trotz zwangsweiser Corona-Schließung weiterläuft - vielerorts mussten Eltern bislang aber weiterhin ihre Elternbeiträge bezahlen, wenn die Kommunen dies nicht übernehmen. Kindergärten und Krippen finanzieren sich je nach Träger und Region zwischen 15 und 35 Prozent auch über Elternbeiträge. Zudem kündigte Söder eine Maskenpflicht für alle Ladenlokale sowie den öffentlichen Nahverkehr an, die ab kommendem Montag (27. April) gelten soll. Der Mund-Nase-Schutz spiele eine "ganz zentrale Rolle", um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Pflicht für "Alltags- oder Communitymasken" gelte auch für all jene Geschäfte, die bislang schon geöffnet haben durften - zum Beispiel Lebensmittel- oder Drogeriemärkte. Bayern sei damit das erste westdeutsche Bundesland, das eine solche Pflicht einführe, sagte der CSU-Chef. Auch ein Schal, der über Mund und Nase getragen werde, sei ausreichend. Anleitung: Wie nähe ich eine Corona-Gesichtsmaske? Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann lobte in seiner Erwiderung zwar grundsätzlich das Handeln der Staatsregierung. Zugleich sagte er aber, dass er sich eine deutliche Ausweitung der Notbetreuung sowie der Beschulung gewünscht hätte. Es sei "das Gebot der Stunde, dass unsere Kinder nicht isoliert werden", sagte Hartmann. Aus Sicht von kleinen Kindern sei ein Monat eine Ewigkeit: "Kinder brauchen nicht nur Mama und Papa. Kinder brauchen Kinder zum Spielen." Da brauche man andere Wege, als die Kitas und Schulen weiter einfach komplett geschlossen zu halten. Fachanwalt: Umgangsrecht gilt trotz Corona-Pandemie Montag, 20. April, 08.48 Uhr: Auch in der Corona-Pandemie steht getrennt lebenden Eltern grundsätzlich das Recht auf Kontakt zu ihrem Kind zu. "Es gibt keinen Grund, allein wegen der Kontaktbeschränkungen den Umgang eines getrennt lebenden Elternteils mit seinem Kind auszusetzen", sagte der Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstags, Mathias Grandel, dem Sonntagsblatt. Dieser Umgang könne im Regelfall nicht versagt werden, unterstrich der Fachanwalt für Familienrecht in Augsburg. Allerdings gebe es hierzu noch keine Rechtsprechung, räumte der Jurist einschränkend ein. In Bayern dürfe etwa die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Ein triftiger Grund sei aber auch der Umgang mit seinem Kind, sagte Grandel. Denn Eltern hätten auch die Pflicht dazu. Manch ein Elternteil schiebe nun bewusst die Corona-Pandemie vor, um den Kontakt des Kindes zum Ex-Partner zu unterbinden. Daher müsse man jeden Einzelfall betrachten. Ein befristetes persönliches Kontaktverbot lässt sich Grandel zufolge beispielsweise begründen, wenn der andere Elternteil sich etwa in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder bei ihm bereits COVID-19-Symptome vorliegen. Die Pandemie kann aber auch dazu führen, dass ein Elternteil auf die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen besteht, sagte Grandel. So suchte ein getrennt lebender Vater Hilfe, weil die Mutter mit dem gemeinsamen Kind trotz der bayerischen Ausgangsbeschränkungen zu den Großeltern nach Thüringen fahren wollte. Herrmann: Sinkende Zahlen bei einigen Straftaten seit Corona-Krise Sonntag, 19. April, 10.20 Uhr: Die Zahl der registrierten Straftaten hat bei vielen Delikten seit Beginn der Corona-Pandemie abgenommen. Dies zeige ein erstes Lagebild des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA), sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Sonntag auf Anfrage. Der Polizei seien seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen am 21. März weniger Ladendiebstähle, Einbrüche, Körperverletzungen, Betrugsdelikte und Sexualstraftaten gemeldet worden, sagte er: Der 'Corona-Effekt' auf die Kriminalität ist hier zum Teil deutlich sichtbar. Die Zahlen sind allerdings noch nicht wirklich belastbar, räumte der Innenminister ein. Der Beobachtungszeitraum von nun vier Wochen sei für belastbare Trendaussagen noch zu kurz, sagte Herrmann: Wie sich die Kriminalität weiterentwickelt, werden wir sehr genau beobachten. Weil durch die Ausgangsbeschränkungen auch die Zahl der Teilnehmer im Straßenverkehr stark gesunken ist, rechnet der Innenminister auch mit einem Rückgang der Verkehrsunfallzahlen. Autofahrten ohne einen triftigen Grund - wie der Weg zur Arbeit - sind derzeit nicht erlaubt. Würzburger Tafel öffnet wieder - Lieferdienst bleibt bestehen Samstag, 18. April, 10.37 Uhr: Die vorüberghend wegen der Anti-Corona-Maßnahmen geschlossene Würzburger Tafel öffnet ab kommendem Mittwoch (22. April) wieder. Die soziale Einrichtung werde wieder einen weitgehend regulären Betrieb aufnehmen, teilte die Stadt Würzburg am Freitag mit. Der während der rund einmonatigen Corona-Schließung von verschiedenen Organisationen und Vereinen gemeinsam eingerichtete Lieferdienst bleibe allerdings weiterbestehen, hieß es. Alte und kranke Menschen sowie jene aus Risikogruppen sollten die Ausgabestellen weiterhin nicht besuchen, sondern die Lebensmittel bestellen. Friedensfest fällt aus und Mozartfest wird verschoben 13.15 Uhr: Das diesjährige Friedensfest in Augsburg im Juli und August wird wegen der Coronakrise abgesagt. Verschoben werden soll dagegen das für Mai geplante Deutsche Mozartfest in den Herbst, sagte Augsburgs künftige Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Donnerstag in einer Videokonferenz. Augsburg feiert jedes Jahr am 8. August das Hohe Friedensfest. An diesem Tag bleiben die Läden geschlossen, und die Menschen sind zu Gottesdiensten und Konzerten eingeladen. Augsburg gilt als einzige Stadt, die dem Frieden einen gesetzlichen Gedenktag gewidmet hat. Den Gedenktag begingen die Protestanten erstmals im Jahre 1650 zur Erinnerung an den Westfälischen Frieden, dem Ende des 30-jährigen Krieges. Auf Antrag des Augsburger Stadtrats erhob der bayerische Landtag das Friedensfest ab 1950 zum gesetzlichen Feiertag für die Bürger aller Konfessionen. Seit 1985 feiern die beiden großen Kirchen den Tag ökumenisch. Das Deutsche Mozartfest, das im Mai beginnen sollte, soll in den Herbst verschoben werden, sagte Weber ohne einen genauen Termin zu nennen. Es widmet sich dieses Jahr der Beziehung zwischen Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) und Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). Unter dem Motto MZRT & BTHVN - Vollendung und Aufbruch soll es mehrere Veranstaltungen für alle Altersgruppen geben. Erzbistum entsendet 30 Seelsorger für Corona-Kranke 11.55 Uhr: Seelsorge-Einsatzgruppe für Corona-Kranke: Rund 30 Seelsorgerinnen und Seelsorger des Erzbistums München und Freising sollen ab sofort Covid-19-Patienten zuhause oder in Einrichtungen wie Altenheimen beistehen. Das Team sei in den Bereichen Hygiene und persönlichem Schutz qualifiziert worden, teilte das Ordinariat am Donnerstag mit. Für diese Ausnahme-Situation wurden auch geeignete Formen für Krankenkommunion, Krankensalbung, Sterbesegen und Gebet am Totenbett entwickelt, hieß es weiter. Die Einsatzgruppe sei für alle an Covid-19 Erkrankten und deren Angehörige sowie für Ärzte und Pflegende rund um die Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Mitglieder der Seelsorge-Einsatzgruppe hätten sich alle freiwillig gemeldet. Weitere 30 Personen befänden sich noch in der Schulungsphase. Während ihrer Tätigkeit seien die Corona-Seelsorger von ihren allgemeinen Aufgaben entbunden, um trotz aller Schutzmaßnahmen das Virus nicht womöglich weiterzuverbreiten. Durch die Einsatzgruppe Seelsorge können wir als Kirche auch in der aktuellen Krise unseren Grundauftrag erfüllen, den Kranken und Sterbenden beizustehen, sagte Thomas Hagen, Leiter der Abteilung Lebensumstände und Lebenswelten im Ordinariat. Evangelische Kirche in Italien freut sich über Unterstützung deutscher Gemeinden Freitag, 17. April, 10.30 Uhr: Mehr als 135.000 Euro sind infolge des Spendenaufrufs "Gemeinsam gegen Covid" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) aus Deutschland an die Evangelischen Krankenhäuser in Genua und Neapel, an das Krankenhaus Giovanni XXIII in Bergamo sowie an Hilfsprojekte des Bundes der Evangelischen Kirchen in Italien geflossen. ELKI-Dekan Heiner Bludau ist dankbar für die finanzielle und spirituelle Unterstützung der Geschwistergemeinden und die Solidarität evangelischer Gemeinden in ganz Europa. "Unser Spendenaufruf ist ein Tribut an all jene, die italienweit jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen und bis an den Rand der Erschöpfung den Erkrankten Beistand leisten", so Bludau. Etliche Ärzte und Krankenpfleger seien in Erfüllung ihrer Pflicht selbst an Covid-19 erkrankt, 120 Mediziner und 30 Pfleger daran gestorben. Italien war das erste Land in Europa, in dem die Covid-19-Pandemie in extremen Ausmaßen aufgetreten ist. Auch nach zwei Monaten sinkt die Zahl der Neuinfektionen nur langsam. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien ist mit ihren 15 Gemeinden und mehreren tausend Mitgliedern über die ganze Halbinsel verteilt und lebt die Auswirkungen der Pandemie wie Versammlungsverbot und Ausgangssperren mit ihren Gemeindemitgliedern mit. Seit dem 11. März waren in Italen außer Lebensmittelgeschäften und Apotheken alle Geschäfte geschlossen. Bis zum 13. April durften die Menschen nur im Umkreis von 200 Metern ihre Wohnungen verlassen, seitdem sind es 400 Meter, es besteht Maskenpflicht für alle. Schulen und Universitäten bleiben voraussichtlich bis September geschlossen. 32. Würzburger Africa-Festival wird auf kommendes Jahr verschoben Donnerstag, 16. April, 16.16 Uhr: Von der Ausweitung der Anti-Corona-Maßnahmen ist jetzt auch das größte europäische Africa-Festival in Würzburg betroffen. Nachdem sich Bund und Länder am Mittwochabend in Berlin darauf geeinigt haben, dass Großveranstaltungen bis Ende August untersagt bleiben, fällt auch das Festival vom 29. Mai bis 1. Juni darunter, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Erstmals seit 31 Jahren müsse das Musikfestival verschoben werden - und zwar aufs den 3. bis 6. Juni im kommenden Jahr. Alle bisher gekauften Karten behielten ihre Gültigkeit, hieß es. In diesem Jahr hätte das Festival bereits zum 32. Mal stattgefunden. Das Würzburger Africa-Festival auf den Mainwiesen direkt am Mainufer nahe der Innenstadt ist nach eigenen Angaben Europas größtes und ältestes Festival für afrikanische Musik und Kultur. Seit der Premiere im Jahr 1989 sind mehr als 6.250 Musiker und Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik in Würzburg aufgetreten und haben bislang weit mehr als zwei Millionen Besucher angelockt. Das Festival hat in ganz Deutschland und Europa inzwischen verschiedene Nachahmer unterschiedlicher Qualität gefunden. Im Jubiläumsjahr 2018 zählten die Veranstalter alleine mehr als 85.000 Besucher. Wer seine direkt bei den Veranstaltern erworbenen Karten lieber zurückgeben möchte, muss ein Formular ausfüllen und seine Karten bis spätestens 15. Juni an das Festivalbüro zurückschicken. Alle Tickets, die über Vorverkaufsstellen gekauft wurden, müssen dort zurückgegeben werden. Gedenkstätten-Leiter: Überlebende enttäuscht über abgesagte Feiern Donnerstag, 16. April, 11.29 Uhr: Viele Überlebende des KZ Bergen-Belsen bedauern die Corona-bedingte Absage der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung am vergagenen Mittwoch (15.4.). Dies sei eine sehr große Enttäuschung, sagte der Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Jens-Christian Wagner, am Mittwoch im Interview mit dem Radiosender Bayern 2. Die Überlebenden fiebern, wie wir wissen, immer auf die runden Jahrestage hin, sagte er laut Mitteilung. Auch die großen Befreiungsfeiern in den bayerischen KZ-Gedenkstätten in Flossenbürg (23. bis 26. April) und Dachau (3. Mai) wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Zu den Jahrestag-Feiern bestehe durch die Zuwendungsgeber immer die Möglichkeit, größere Zahlen von Überlebenden einzuladen, sagte Wagner. Die meisten wohnten über die ganze Welt verstreut - in Australien, Israel, den USA, Kanada und Südamerika - und hätten sonst keine Möglichkeit, sich zu sehen. Abgesehen davon sei es auch etwas sehr Besonderes, an den Ort des Leidens zurückzukommen. Die Feierlichkeiten im großen Rahmen sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden. Wagner betonte, für ihn als 54-Jährigen heiße das im Grunde nichts: Aber sagen Sie mal einem 95-Jährigen, der in Australien lebt, dass er seine lange vorbereitete Reise nach Deutschland um ein Jahr verschieben soll. Angesichts der verschobenen großen Gedenkfeier verwies Wagner auf das Online-Angebot der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Zum Teil gebe es die Reden, die gehalten werden sollten, als Videobotschaften. Zudem wurden Filme gedreht, in denen die Schauplätze für die Kranzniederlegungen in ihrer historischen Dimension vorgestellt werden. Diese Informationen würden auch mit Statements ehemaliger Häftlinge verbunden. Das KZ Bergen-Belsen wurde am 15. April, das KZ Flossenbürg am 23. April und das KZ Dachau am 29. April 1945 befreit. Neue Beschlüsse zu Kontaktbeschränkungen Donnerstag, 16. April, 08.20 Uhr: Die derzeitigen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden größtenteils bundesweit bis zum 3. Mai verlängert - besonders betroffene Bundesländer können von der gemeinsamen Bund-Länder-Linie aber abweichen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Mittwoch in Berlin, dass die Schulen im Freistaat frühestens ab 11. Mai wieder schrittweise öffnen sollen. Kindertagesstätten könnten womöglich noch später erst wieder öffnen. Söder sagte, man werde das Ganze etwas zurückhaltender angehen. Am Mittwoch hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer beraten und auf Grundlinien des weiteren gemeinsamen Vorgehens geeinigt. Das bisher Erreichte sei ein Zwischenerfolg - nicht mehr und nicht weniger, sagte Merkel nach den Beratungen in Berlin und ergänzte: Es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Deswegen dürfe es kein falsches Vorpreschen geben. Vor allem sollen die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie das Gebot zum Halten von Abstand zu anderen Personen im öffentlichen Raum weiter eingehalten werden. Zudem empfehlen Bund und Länder das Tragen einfacher Schutzmasken insbesondere im öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Dies sei geboten, weil es andere schütze und bei einer großen Zahl dann auch sich selbst, sagte Merkel. Es gibt aber keine Pflicht zum Tragen einer Maske. Großveranstaltungen werden dem Beschluss zufolge bis 31. August verboten. Auch Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen. Es soll aber Vorbereitungen geben, um den Schulbetrieb ab 4. Mai zunächst für Abschlussklassen, Prüfungen und Schüler vor einem Schulwechsel wieder aufzunehmen. Dies benötige intensive Vorbereitung, sagte Merkel. In Bayern sollen die Schulen jedoch laut Ministerpräsident Söder frühestens eine Woche später öffnen. Die Kanzlerin betonte, die Bürger müssten verstehen, dass die Gesellschaft solange mit dem Virus leben müsse, wie es keine Medikamente und insbesondere keinen Impfstoff dagegen gebe. Sie bedankte sich bei denjenigen, die sich zur Eindämmung der Pandemie selbst derzeit einschränken. Merkel sagte, auch die Kirchen hätten über Ostern Fantasie bewiesen, andere Wege zu ermöglichen, um den Glauben zu leben. Auch die Verbote für Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen dem Bund-Länder-Beschluss zunächst bestehen bleiben. Bundesagentur: Anzeigen für Kurzarbeit steigen weiter Mittwoch, 15. April, 13.37 Uhr: Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit infolge der Corona-Krise steigt weiter, der Anstieg hat sich aber verlangsamt. Bis zum 13. April haben rund 725.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das sind 75.000 oder zwölf Prozent mehr als vor einer Woche. In der Vorwoche lag der Anstieg laut Bundesagentur noch bei 40 Prozent. Am 6. April hatten 650.000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, bis zum 27. März waren es 470.000 Unternehmen gewesen. Die Daten basieren auf Sonderauswertungen. Laut Bundesagentur kommen die Anzeigen aus allen Branchen. Schwerpunkte sind weiterhin der Einzelhandel und das Gastgewerbe. Wie viele Beschäftigte tatsächlich in Kurzarbeit sind oder demnächst sein werden, lässt sich laut Bundesagentur aus den bisherigen Daten noch nicht ermitteln, sondern erst, wenn die Zahlungen mit den Unternehmen abgerechnet werden. Die Bundesregierung hatte die Hürden zur Anmeldung von Kurzarbeit im März deutlich gesenkt, damit Unternehmen angesichts von Auftrags- und Umsatzeinbrüchen nicht zu Kündigungen greifen. In der Bundesagentur werden inzwischen zehnmal so viele Mitarbeiter für die Verwaltung der Kurzarbeit eingesetzt wie in normalen Zeiten. Söder zu möglichen Lockerungen der Kontaktsperren: "Grundschulen sind als letztes dran" Mittwoch, 15. April, 10.33 Uhr: Vor den Bund-Länder-Beratungen über eine mögliche Lockerung der Kontaktsperren in der Corona-Krise wird vor allem über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs diskutiert. Die bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerten sich zurückhaltend zur Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Grundschulen und die Sekundarstufe I als erste zu öffnen. "Grundschulen sind meiner Meinung nach erst als letztes dran, denn die Kleinen können sich nicht so an Hygienekonzepte halten wie die erfahrenen älteren Kinder", sagte Söder am Dienstagabend im heute journal des ZDF. Stattdessen will Söder Abschlussklassen Priorität einräumen. Voderholzer schlägt schrittweise Öffnung der Gottesdienste vor Mittwoch, 15. April, 08.54 Uhr: In der Diskussion um eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen hat der Regensburger katholische Bischof Rudolf Voderholzer auch eine schrittweise Öffnung der Gottesdienste vorgeschlagen. In einem Schreiben verwies er am Dienstag auf die Möglichkeit, zunächst kleine Gruppen zu den Messen zuzulassen, abhängig von der Größe des Kirchengebäudes und unter Wahrung der Hygienevorschriften wie das Tragen von Masken. "Kirche lebt von der Versammlung zum Hören von Gottes Wort und zum Empfang der Sakramente", sagte er laut Mitteilung. Für die Kirche sei es daher existenziell, sich wenigstens in kleinen Gruppen zum Gottesdienst versammeln zu können. Der Regensburger Oberhirte kündigte an, sein Anliegen mit den bayerischen katholischen Bischöfen sowie mit Vertretern der evangelischen Landeskirche besprechen und an die zuständigen staatlichen Stellen herantragen zu wollen. Debatte um Wiedereröffnung der Schulen in Bayern Dienstag, 14. April, 15.07 Uhr: Noch bevor Bund und Länder sich an diesem Mittwoch (15. April) über Lockerungen der Corona-Beschränkungen beraten, sprießen schon die Ideen und Vorschläge für den Wiederbetrieb der Schulen und Kitas. Die bayerische FDP fordert beispielsweise einen entzerrten Schulstart, wie die Landtagsfraktion am Dienstag mitteilte. Ein kompletter Neustart der Schulen nach den Osterferien stelle ein kaum zu kontrollierendes Gesundheitsrisiko dar, daher sollten erst mal nur die Abschlussklassen wieder einsteigen, heißt es in einem Positionspapier der FDP. Nach und nach könne man das Angebot in einem Rotationsverfahren auf jüngere Jahrgänge ausweiten, damit immer nur maximal die Hälfte der Schüler im Schulhaus sein müsse. Ungeachtet dessen werde der in den Mai verschobene Abitur-Termin und der Nachschreibetermin nicht ausreichen. Für Risikogruppen müsse es faire Alternativen geben - etwa einen dritten Prüfungstermin im Herbst. Bis dahin könnten Abiturienten ein vorläufiges Durchschnittsabitur erhalten, um sich damit bewerben zu können - nach der Prüfung folge dann ein reguläres Zeugnis. Die Katholische Erzieher-Gewerkschaft (KEG) äußerte unterdessen an den Vorschlägen der Wissenschaftsakademie Leopoldina, zuerst die Grundschulen zu öffnen, Kritik. Eine schrittweise Wiedereröffnung der Schulen könne nämlich nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass die Gesundheit aller Schüler und Lehrkräfte sichergestellt sei. Dies sei gerade bei Grundschulkindern aber nicht realistisch, weil diesen die Schutzmaßnahmen schwerer zu vermitteln seien. Die KEG räume den Abschluss- und Übergangsklassen den Vorrang ein, hieß es. Für den übrigen Unterricht könnten vorübergehend Mischformen aus Präsenz- und Online-Unterricht angewendet werden, die für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern tragbar seien und mit denen sich schrittweise und situationsgerecht dem regulären Schulalltag angenähert wird. Grundsätzliche müsse irgendwann zur Normalität zurückgekehrt werden, sagte KEG-Landesvorsitzende Walburga Krefting: Aber keinesfalls auf Kosten der Gesundheit. Vorbildliche Befolgung von Corona-Regeln an Ostern Dienstag, 14. April, 09.28 Uhr: Eine erste positive Bilanz zur Befolgung der Corona-Regeln am Osterwochenende zieht das bayerische Innenministerium. "Die Allermeisten haben sich sehr vorbildlich an die Schutzregeln gehalten", teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag mit. Es seien lediglich etwa 10.000 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt worden sowie eine Reihe von größeren Zuwiderhandlungen. Dazu gehörte beispielsweise eine widerrechtlich geöffnete Gaststätte mit Gästen in München oder eine Party mit rund 50 Teilnehmern in einem Münchner Studentenwohnheim. AWO: Pflegediensten droht wegen Schutzkleidung-Mangel das Aus Montag, 13. April, 18.05 Uhr: Ambulante Pflegedienste brauchen nach Aussage der bayerischen Arbeiterwohlfahrt (AWO) dringend mehr Schutzmaterial gegen das Corona-Virus. "Es wäre fatal, wenn Menschen nur deshalb ins Krankenhaus müssten, weil ihre Pfleger ihnen die tägliche Insulin-Spritze nicht mehr geben können - und das nur, weil sie keinen Mundschutz haben", teilte Andreas Czerny, Landesgeschäftsführer der AWO, am Montag mit. Atemschutzmasken, Schutzkittel und -brillen seien bei den ambulanten Diensten besorgniserregend rar. "Sie werden bei der Verteilung noch weniger bedacht als die stationären Einrichtungen, wo dieses unverzichtbare Material nach wie vor Mangelware ist", schildert Czerny. Ohne Schutzkleidung könnten die Pflegefachkräfte ihre Arbeit jedoch nicht verrichten. "Zu hoch ist das Risiko einer Infektion, vor allem für die Pflegebedürftigen", heißt es in der Mitteilung. Ambulante Pflegefachkräfte unterstützen hilfsbedürftige Menschen Zuhause, etwa indem sie beim An- und Ausziehen helfen oder Verbandswechsel vornehmen. Müller: Corona kann in Entwicklungsländern zu Bürgerkriegen führen Samstag, 11. April, 09.05 Uhr: In Entwicklungs- und Schwellenländern droht bei einem dortigen Ausbruch der Corona-Pandemie laut Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) "Chaos bis hin zum Bürgerkrieg". Auch große Fluchtbewegungen könnten folgen, sagte Müller in der Samstagsausgabe der "Passauer Neuen Presse". Diese Länder hätten wesentlich schwächere Gesundheitssysteme als Europa, Corona werde dort verheerende Auswirkungen haben. Daher müssten als "Sofortmaßnahme" die Gesundheitsstrukturen der davon betroffenen Staaten gestärkt werden. Müller forderte einen "Weltkrisenstab" unter der Leitung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Auch Deutschland stelle seine Hilfen wegen der Pandemie neu auf. Insgesamt steuere man eine Milliarde Euro im Entwicklungshaushalt für Sofortmaßnahmen im internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie um. Die Corona-Krise könne nur global bewältigt werden: "Es handelt sich hier um eine Pandemie, die weltweit bekämpft werden muss. Das Virus werden wir nur global besiegen, oder gar nicht", sagte der Bundesentwicklungsminister. Margot Käßmann: Kinder sollten schneller wieder raus dürfen Samstag, 11. April, 08.40 Uhr: Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, plädiert dafür, in der Corona-Krise vor allem Kinder im Blick zu behalten. Sie habe große Sympathien für das dänische Modell, erst einmal die Kinder wieder in Schulen und Kitas gehen zu lassen und gleichzeitig diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind, sagte die Theologin im Radiosender Bayern5 in einem am Samstag gesendeten Interview. "Ich sag' Ihnen ganz ehrlich, ich bin doch bereit, als fast 62-Jährige länger zu Hause zu bleiben, wenn ich weiß, dass Kinder raus können", sagte sie. Bedford-Strohm hofft auf Solidarität reicher Menschen nach der Corona-Krise Samstag, 11. April, 08.30 Uhr: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, spricht sich dafür aus, bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie wohlhabende Menschen stärker zu belasten. In der Samstagsausgabe der "Süddeutschen Zeitung" sagte er dazu, es gehe nach der Krise besonders um die Solidarität derer, "denen es - wie mir - materiell gut geht". Er sei "ohne jedes Zögern bereit dazu", höhere Steuern zu zahlen, betonte Bedford-Strohm. Man dürfe sich keine Illusionen machen, wenn die Krise vorüber sei, "wird es eine riesige Solidaritätsanstrengung brauchen", und er hoffe, dass alle dazu bereit seien: "Besonders die, denen es finanziell gut geht." Ihm gehe es sehr nahe, wenn er etwa in seinem Viertel in München die Inhaber kleiner Geschäfte sehe, denen jetzt einfach alle Einnahmen wegbrächen. Neue "Corona-Hotline" der bayerischen Staatsregierung freigeschaltet Samstag, 11. April, 08.00 Uhr: Ab dem 11. April ist die neue "Corona-Hotline" der Staatsregierung täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Hotline unter der Nummer 089/122-220 sei als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Corona-Pandemie gedacht, wie die Staatskanzlei mitteilte. In der Telefonzentrale gebe es verschiedene Kompetenzbereiche, an die der Anrufende je nach Frage weitergeleitet wird. Es könnten sowohl Fragen zu gesundheitlichen Themen, zu den Ausgangsbeschränkungen, zur Kinderbetreuung und Schule oder auch zu Soforthilfen und anderen Rettungspaketen gestellt werden. Bedford-Strohm will nichts mit einem strafenden Gott zu tun haben Freitag, 10. April, 15.00 Uhr: Mit einem strafenden Gott will der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm "nichts zu tun haben". Dies sei auch "nicht der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat", sagte er in seiner Karfreitags-Predigt in der Münchner St. Matthäuskirche. "Wir kennen menschliche Kälte - und es gibt auch so etwas wie göttliche Kälte, die begegnet uns in solchen Gottesvorstellungen", die den Coronavirus als Strafe Gottes sähen. Diese hätten aber "nichts zu tun" mit der "radikalen Liebe Jesu". Die Dunkelheit greife in den Tagen der Corona-Pandemie nach vielen Menschen. Gedanken der Angst und Gedanken der Sorgen machten sich breit und peinigten die Menschen: "Was wird alles noch kommen?" Die Sorgen um die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Familie, die Ängste um die eigene wirtschaftliche Existenz, das Unternehmen. Und zugleich sei aktuell untersagt, "was wir Trost, was mit Stabilität gibt", sagte Bedford-Strohm: "Man darf sich nicht berühren, man darf nicht zusammenkommen." Im Grau der Nachstunden könne einen die Macht solcher Gedanken schnell erfassen, erläuterte der Ratsvorsitzende. Die Erinnerung am Karfreitag, dass Gottes Sohn selbst durch solches Dunkel gegangen ist, könne Kraft und Hoffnung spenden. Weshalb es heimtückische Krankheiten gebe, das wisse man nicht. "Gottes gute Schöpfung ist noch nicht vollendet", sagte Bedford-Strohm. Heuer sei der Karfreitag "noch karger" als sonst. Er erinnerte an den Theologen Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 von im KZ Flossenbürg kurz vor Kriegsende erhängt wurde: "Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden." Man könne aber wie Bonhoeffer darauf vertrauen, "Von guten Mächten" geborgen zu sein. Bayerns Innenminister Herrmann: Konstituierende Ratssitzungen müssen stattfinden Freitag, 10. April, 11.20 Uhr: Die konstituierenden Sitzungen von Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen nach den bayerischen Kommunalwahlen vom 15. März nicht verschoben werden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, die Sitzungen der neuen Stadt- und Gemeinderäte müssten bis 14. Mai und die der Kreistage bis zu vier Wochen nach dem 1. Mai stattgefunden haben. Gerade auch mit Blick auf die Corona-Pandemie sei es unerlässlich, die "Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebenen aufrecht zu erhalten". Zugleich forderte er, den Infektionsschutz strikt einzuhalten. Der Innenminister wies auch darauf hin, dass die Öffentlichkeit bei den konstituierenden Sitzungen gewährleistet werden muss. Das sei etwa über digitale Angebote wie Live-Streams ins Internet denkbar. Naturschützer fordern von Oster-Spaziergängern Rücksicht

Freitag, 10. April, 07.34 Uhr: Die Naturschutzverbände appellieren zum Osterwochenende an ein tier- und pflanzenfreundliches Verhalten der Spaziergänger. Der Bund Naturschutz (BN) zeigte wegen der Corona-Pandemie zwar Verständnis für den Freiluftdrang der Menschen. Es sollten trotz des fehlenden kommerziellen Angebots von Weidenzweigen aus Gartenmärkten keine wilden Palmkätzchen oder Wildblumen geschnitten und gepflückt werden. Die Wildbienen und Schmetterlinge bräuchten gerade jetzt jede Nahrungsquelle, hieß es weiter. Für Ostersträuße eigneten sich auch Triebe von noch nicht blühenden Sträuchern oder auch von gelbblühenden Forsythien. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) forderte die Spaziergänger unterdessen auf, auf den Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen. Gerade in der nun startenden Brutsaison seien viele Vögel besonders störungsempfindlich. Von April bis Ende Juni müsse man in der freien Natur, aber auch am Haus und im Garten viel Rücksicht auf Brutvögel und andere Wildtiere nehmen. Zugleich biete sich im eigenen Garten und in der Natur viel Spannendes zur Beobachtung und zum Zuhören: Manche Vogelarten brüteten bereits oder versorgten gar schon erste Jungtiere, andere gäben kostenlose Live-Konzerte . Augsburger Bischöfe rufen in ökumenischer Videoandacht zu Hoffnung und neuer Ökumene auf Donnerstag, 9. April, 18.20 Uhr: Die beiden Augsburger Bischöfe haben in einer ökumenischen Videoandacht zu Hoffnung und Zuversicht in der Coronakrise aufgerufen. Dies sei der gemeinsame Auftrag der beiden Kirchen zu sagen, dass es ein Licht in der Dunkelheit gibt, betonten der evangelische Regionalbischof Axel Piper und der ernannte katholische Bischof Bertram Meier. Zugleich wollen die beiden Kirchenvertreter nach der Krise in der Ökumene neue Türen öffnen. Man müsse die Krise ernst nehmen und dürfe auch keine Kosmetik des Leids machen, sagte Bertram Meier. Man müsse den Menschen beiseite stehen und erwarte trotzdem, dass die Krise vorbeigeht und dass man am Ende gestärkt aus der Krise hervorgehe, sagte Axel Piper. "Wir können nach der Krise viele Türen öffnen auch in der Ökumene", versprach der designierte katholische Bischof Meier. Es sei dieses Jahr eine Karwoche im Ernstfall, sagten die beiden Bischöfe bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Godehard-Kapelle in Augsburg. "Das Wort ist Schweigen geworden und auch der Karsamstag werde ein Tag des Schweigens sein, sagte Meier. Aber die kleine Flamme der Osterkerze habe auch jetzt "mehr Recht als die große Dunkelheit des Karfreitags und der Corona-Krise", betonte Meier. Jugendherbergen befürchten weiterhin ihr Aus

Donnerstag, 9. April, 16.34 Uhr: Die bayerischen Jugendherbergen fürchten weiterhin um ihre Existenz. Trotz einer angekündigten Soforthilfe der Staatsregierung schlägt der Präsident des Landesverbands im Deutschen Jugendherbergswerk, Klaus Umbach, wieder Alarm. Die Jugendherbergen benötigten acht Millionen Euro Hilfe, sagte er am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst epd. Er forderte Gespräche mit dem Sozial-, Wirtschafts- und Finanzministerium, um ein Insolvenzverfahren zu verhindern, "auf das wir derzeit ungebremst zusteuern". Das würde die gesamte Struktur zerstören und eine endgültige Schließung der bayerischen Jugendherbergen bedeuten, betonte Umbach.

Auch wenn Jugendherbergen nun erstmals offiziell als gemeinnützig organisierter Wirtschaftssektor unter den Rettungsschirm aufgenommen seien, würden Art und Umfang des Soforthilfeprogramms wirkungslos bleiben, sagte Umbach. Die 42 Häuser im Freistaat mit weit über 700 Mitarbeitenden seien formaljuristisch von entsprechenden Zuwendungen aus dem Programm ausgeschlossen. Es sei nach der Verschränkung mit den vergleichbaren Bundeshilfen für Unternehmen und gemeinnützige Wirtschaftsbetriebe lediglich für Antragsteller bis maximal 250 Mitarbeitende vorgesehen.

Das wirksamste Mittel einer Rettung sei ein nicht zurückzuzahlender Zuschuss durch den Freistaat Bayern, erläuterte Umbach. Im Zusammenwirken von staatlichen Zuschüssen und einer dann möglichen eigenständigen Kreditaufnahme durch den Verband könnte die Gesamtfinanzierung gesichert werden.

Die bayerische Staatsregierung hatte wegen der Ausbreitung des Corona-Virus am 16. März die sofortige Schließung aller Jugendherbergen, Jugendbildungsstätten und Schullandheime im Freistaat verfügt, um Gäste und Mitarbeiter zu schützen. "Innerhalb kürzester Zeit ist der Umsatz aller Jugendherbergen auf null gesunken, eine Vielzahl der bestehenden Buchungen wurden durch die Gäste storniert. Darüber hinaus gehen derzeit für den weiteren Jahresverlauf keine neuen Buchungen ein", sagte Umbach.

Corona-Beschränkungen lassen offenbar Zahl der Einbrüche sinken

Donnerstag, 9. April, 11.02 Uhr: Durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie sinkt offenbar auch die Zahl an Einbrüchen. Wie der bayerische Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Peter Schall, dem Radiosender Bayern2 am Donnerstag sagte, gebe es derzeit im Freistaat "kaum Einbrüche, weil die Leute alle daheim sitzen". Weil außerdem das Verkehrsaufkommen deutlich gesunken sei und es keine Großveranstaltungen gebe, hätten die Polizeibeamten mehr Zeit, um die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren.

Schall sagte, es gehe darum, die Ausgangsbeschränkungen am Osterwochenende "mit Augenmaß und gegenseitigem Verständnis" ablaufen zu lassen. Niemand wolle die Menschen "drangsalieren". Wer sich bei einem Spaziergang zur Rast auf eine Parkbank setze, werde "keiner was dagegen haben". Wenn man allerdings zu dritt mit einer Kiste Bier davor sitze, "da wird sich das Verständnis der Kollegen verständlicherweise in Grenzen halten". Sinn der Beschränkungen sei es doch, Kontakte und damit die Ausbreitung zu reduzieren.

Bundesverfassungsgericht billigt Schutzmaßnahmen wegen Coronavirus

15.12 Uhr: Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung hat laut einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts angesichts der Corona-Pandemie Vorrang vor dem Schutz persönlicher Freiheiten. Auch wenn die befristeten Schutzmaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, eingeschränkte soziale Kontakte oder Geschäftsschließungen eine schwerwiegende Beeinträchtigung darstellten, seien diese zum Schutz der Gesundheit "nicht untragbar", entschieden die Karlsruher Richter in dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.

Das höchste deutsche Gericht lehnte damit den Eilantrag eines Antragstellers aus Bayern ab, der die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus im Freistaat außer Kraft setzen wollte. Er hielt die im März erlassenen Maßnahmen der bayerischen Landesregierung für viel zu weitgehend. Er könne derzeit etwa keine Partnerschaft anbahnen, mit anderen Menschen musizieren oder demonstrieren. Mit der Schließung von Betrieben werde deren wirtschaftliche Existenz bedroht, argumentierte er.

Die Eilanträge seien unbegründet, entschied das Bundesverfassungsgericht. Zwar handele es sich bei den Maßnahmen in Bayern um schwerwiegende Beschränkungen der persönlichen Freiheiten. Diese seien aber zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der bestehenden Gefahr für Leib und Leben gerechtfertigt, zumal die Vorschriften befristet seien. Würden die Einschränkungen außer Kraft gesetzt, hätte dies zur Folge, dass die Menschen wieder intensiv unmittelbare Kontakte pflegen, verbunden mit einem höheren Ansteckungsrisiko. Schlimmstenfalls könne dies zum Tode von Menschen führen.

Das Bundesverfassungsgericht wies auch weitere Eilanträge wegen der Beschränkungen in anderen Bundesländern zurück. Die Anträge waren nach Angaben des Gerichts nicht ausreichend begründet oder wurden nicht zuerst bei den zuständigen Fachgerichten gestellt.

Kirche schaltet Seelsorgetelefon für berufliche Sorgen

Mittwoch, 8. April, 8.17 Uhr: Für viele Menschen in Bayern hat sich durch die Corona-Pandemie das Arbeitsleben verändert: Homeoffice, Kurzarbeit oder auch Überstunden bestimmen den Beruf. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der evangelischen Kirche in Bayern (kda) hat für Menschen, die deshalb belastet sind oder existenzielle Nöte haben, ein "Arbeitsseelsorge-Telefon" eingerichtet, wie der kda am Montag mitteilte.

"Es ist unsere urchristliche Aufgabe, für unsere Nächsten in Notsituationen da zu sein", sagte kda-Leiter Johannes Rehm. Man wolle "unkompliziert eine Anlaufstelle für berufliche Unsicherheiten, Ängste oder übermäßigen Belastungen" sein, sagte er. Zwar gebe es gerade viele staatliche oder private Initiativen, um finanzielle Engpässe möglichst klein zu halten oder Mehrbelastungen abzufedern. Doch jeder Einzelne müsse einen eigenen Weg finden, mit der neuen Situation umzugehen.

Am Telefon sitzen Mitarbeitende des kda, die Erfahrung mit wirtschaftlichen Zusammenhängen und Strukturen und betrieblichen und beruflichen Krisen hätten. Die Gespräche am Arbeitsseelsorge-Telefon seien vertraulich und auf Wunsch anonym. Je nach Situation würden die Anruferinnen und Anrufer auch an die zuständigen Fachstellen, beispielsweise an eine Rechts- oder Schuldnerberatung verwiesen, hieß es. Die Telefonnummer ist 0911/43 100 200. Das Arbeitsseelsorgetelefon ist von Montag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 14 Uhr und 16 bis 19 Uhr besetzt.

Vorermittlungen gegen Würzburger Seniorenheim

18.17 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat wegen der hohen Zahl an Corona-infizierten Todesfällen im Würzburger Pflegeheim St. Nikolaus Vorermittlungen gegen die Einrichtung eingeleitet. Bereits seit Mitte vergangener Woche prüften die Ermittler, ob in dem Seniorenheim der städtischen Bürgerspitalstiftung nach Bekanntwerden der ersten Covid-19-Fälle rechtzeitig gehandelt wurde und ob die Hygienevorkehrungen im Heim ausreichend waren, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag sagte.

Aktuell hole man beim Gesundheitsamt und bei der Stadt Auskünfte über die Einrichtung ein. Die Vorermittlungen seien von Amts wegen aufgenommen worden, Anzeigen gegen das Heim lägen nicht vor, sagte der Sprecher: "Es wurden uns jetzt tatsächlich zu viele Tote in der Einrichtung." Im Heim St. Nikolaus sind seit Beginn der Pandemie 22 mit dem Coronavirus infizierte Bewohner gestorben, insgesamt leben dort um die 160 Personen. Alle Verstorbenen waren hochbetagt und hatten teilweise mehrere schwere Vorerkrankungen.

In zwei bis drei Wochen soll klar sein, wie es weitergeht. "Aktuell haben wir keine Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wenn dies so bleibe, würden die Vorermittlungen eingestellt. Anderenfalls aber würden beispielsweise Patientenakten gesichtet sowie Pflegepersonal und Bewohner befragt. Ob die Staatsanwaltschaft auch noch im Fall des Würzburger AWO-Seniorenheims mit aktuell zwölf Corona-Toten Vorermittlungen einleiten wird, "wird derzeit noch abgewogen".

Würzburger Ostermarsch findet heuer rein digital statt

13.13 Uhr: Der inzwischen 37. Würzburger Ostermarsch am Karsamstag (11. April) kann wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht auf der Straße stattfinden - dafür wird er virtuell ausgetragen. Wie das Bündnis Würzburger Ostermarsch mitteilte, steht er heuer unter dem Motto Militarisierung tötet Mensch und Umwelt, um auf gemeinsame Anliegen von Friedens- und Klimaschutzbewegung hinzuweisen.

Das Militär verbrauche weltweit eine Unmengen an Ressourcen und zerstöre dabei die Umwelt. Allein der Militärapparat der Vereinigten Staaten sei der größte Einzelkonsument von Erdölprodukten. Allein 2017 hätten die US-Streitkräfte täglich 25 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen, teilten die Organisatoren des Würzburger Ostermarsches weiter mit.

Konkret bedeute die Verlagerung ins Netz, dass der Aufruf zum einen nur auf den Internetseiten und über die Social-Media-Kanäle der beteiligten Gruppen veröffentlicht wird - zum anderen sollen dort auch die nicht gehaltenen Reden zum Nachlesen online gestellt werden. Organisiert wird der Ostermarsch unter anderem vom Verein Ökopax, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und pax christi.

Kirchentag auf dem Hesselberg muss wegen Corona-Pandemie erstmals abgesagt werden

10.28 Uhr: Erstmals in seiner 69-jährigen Geschichte muss der Bayerische Evangelische Kirchentag auf dem Hesselberg ausfallen. Man habe im Vorbereitungsausschuss angesichts der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie diese Entscheidung schweren Herzens getroffen, sagte Wassertrüdingens Dekan Hermann Rummel laut einer Mitteilung vom Dienstag. Geplant war die 69. Auflage des Kirchentags am Pfingstmontag (1. Juni) unter dem Motto Zeiten des Glaubens. Die aktuellen Entwicklungen ließen nicht erkennen, in welcher Form der Gottesdienst und die Hauptversammlung an Pfingsten unter freiem Himmel mit Tausenden Gästen hätten stattfinden können.

Der Vorbereitungsausschuss teilte weiterhin mit, es werde nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen darum gehen, Gemeinde vor Ort zu sammeln und zu stärken. Ein Grund für die Absage sei außerdem gewesen, dass die beteiligten Chöre ihre benötigten Probentermine nicht hätten wahrnehmen können. Dekan Rummel bittet die mit dem Kirchentag verbundenen Gemeinden am Pfingstmontag bewusst in geistlicher Gemeinschaft vor Ort Gottesdienste zu feiern, die das Kirchentagsthema Zeiten des Glaubens aufgriffen, hieß es.

Das Dekanat Wassertrüdingen wird als Veranstalter des Kirchentags vom Evangelischen Bildungszentrum (EBZ) am Hesselberg unterstützt. Vor 69 Jahren eröffnete der damalige Landesbischof Hans Meiser auf dem 689 Meter hohen Berg die neu gegründete Landvolkshochschule, daraus entwickelte sich der Kirchentag. Der Berg hat eine dunkle Vergangenheit: In der NS-Zeit fanden dort zwischen 1933 und 1939 die Frankentage mit bis zu 100.000 Zuhörern statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hesselberg bewusst zu einem Ort der christlichen Bildung gemacht. Bisher musste der Kirchentag noch nie ausfallen.

Strikte Ausgangssperre für Mitterteich aufgehoben

Dienstag, 7. April, 08.53 Uhr: Die strikte Ausgangssperre für die Stadt Mitterteich im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth wird ab Dienstag (7. April) aufgehoben. Das Infektionsgeschehen im Stadtgebiet Mitterteich zeige keine signifikanten Unterschiede mehr zur Entwicklung im restlichen Landkreis, teilte das Landratsamt am Montag mit. Die Stadt Mitterteich gilt deutschlandweit als Hotspot der Covid-19-Erkrankungen, gemessen an der Einwohnerzahl.

Der Anstieg der Fallzahlen im Stadtgebiet Mitterteich habe sich deutlich verlangsamt. Deshalb dürfe auch das Stadtgebiet ab Dienstag wieder betreten und verlassen werden. Allerdings sei auch weiterhin das Verlassen der eigenen Wohnung nur aus triftigen Gründen erlaubt, wie im restlichen Bayern auch.

Vergangene Woche hatte der Krisenstab die Ausgangssperre noch bis einschließlich 9. April verlängert. Nach Angaben des Landratsamtes waren am Dienstagmittag im Kreis Tirschenreuth 814 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 44 Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben.

Aschaffenburger Bahnhofsmission öffnet trotz Corona wieder

14.12 Uhr, Aschaffenburg: Die Aschaffenburger Bahnhofsmission hat seit Montag trotz der Corona-Pandemie unter besonderen Schutzvorkehrungen wieder geöffnet. Es würden nach der kurzfristigen Schließung nun wieder Beratungen, Nothilfen sowie Tee und Schmalzbrot angeboten, wie die Arbeitsgemeinschaft der 13 kirchlichen Bahnhofsmissionen in Bayern am Montag mitteilte. Bereits vor der Schließung habe man an die Gäste der Bahnhofmission Telefone sowie die Rufnummer verteilt, unter der das Team für Gespräche und Beratungen während der Schließung zur Verfügung stand. Die Botschaft: "Wir lassen euch nicht alleine."

Die Träger der größtenteils ökumenischen Bahnhofmissionen erwarten, dass die Corona-Pandemie die Armen und Einsamen am meisten trifft. "Armut ist ein ganz großes Problem", sagt Harald Keiser, der bei der Diakonie Bayern unter anderem für die Bahnhofmissionen zuständig ist. Er erwarte, dass die Krise "unsere Gäste, also Menschen, die in der Gesellschaft am Rande leben, besonders hart trifft." Seine katholische Kollegin vom Caritas-Fachverband In Via Bayern, Hedwig Gappa-Langer, sieht das ähnlich. Viele Bahnhofsmissionen mussten ihr Angebot stark herunterfahren oder vorübergehend komplett einstellen.

Das Beispiel Aschaffenburg zeige diese Tendenz. Die Zahl der Kontakte mit armen oder von Armut bedrohten Menschen sei binnen eines Jahres um 36 Prozent auf 13.006 Kontakte von insgesamt 17.000 Kontakten gestiegen. Laut der Statistik für 2019 wurden alleine in Aschaffenburg 80 Prozent mehr materielle Hilfen verbucht als noch 2018 - vom Shampoo bis zum Wollschal. Viele Besucher hätten zwar noch ein Dach über dem Kopf, aber die prekäre finanzielle Situation spiele zunehmend eine Rolle. Darüber hinaus sei die Einsamkeit für viele sehr belastend - schon vor der Corona-Pandemie.

Insgesamt verzeichneten die 13 Bahnhofsmissionen vergangenes Jahr fast 288.000 Kontakte. Rund 400 Ehrenamtliche und 40 Hauptamtliche seien in den Einrichtungen im Einsatz, um Menschen in sozialen Notlagen oder bei Bahnreisen zu helfen.

An Ostern sollen die Geschäfte geschlossen sein

13.34 Uhr, München: An Ostern sollen die Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte trotz Corona-Krise geschlossen bleiben. Die Mitarbeiter in den Geschäften, wie etwa Verkäuferinnen, leisteten Enormes, betonte die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Samstag laut einer Mitteilung in München. Deshalb sollten sie die Möglichkeit haben, "ein paar ruhige Tage zu Hause mit ihren Familien zu verbringen".

Apotheken und Tankstellen dürfen den Angaben zufolge auch an den Osterfeiertagen geöffnet sein, Bäckereien durch eine Ausnahmeregelung im Ladenschlussgesetz am Karfreitag und Ostersonntag jeweils für drei Stunden. An Werktagen können Geschäfte zur Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs von 6 bis 22 Uhr öffnen. Das gebe den Menschen in Bayern Gelegenheit, ihre Einkäufe rund um die Osterfeiertage zu erledigen, betont die Ministerin. Diese Allgemeinverfügung zu den verlängerten Öffnungszeiten ist Trautner zufolge wegen der Corona-Pandemie bis zum 19. April verlängert worden.

Münchner Pflegeheim: 36 Bewohner und 19 Mitarbeiter infiziert

Montag, 6. April, München, 09.06 Uhr: Im evangelischen Leonhard-Henninger-Haus in München sind inzwischen 36 von 128 untersuchten Bewohnern positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. 88 Bewohner haben ein negatives Ergebnis, vier Befunde fehlen noch, wie die Innere Mission München (IMM) am Sonntag mitteilte. Auch bei 19 Mitarbeitenden war der Test positiv. 42 Mitarbeitende wurden negativ getestet, 45 Testergebnisse stehen noch aus. Gerhard Prölß, Geschäftsführer der IMM-Tochtergesellschaft und Einrichtungsträgerin "Hilfe im Alter", zeigte sich mit dem Zeitverzug bei den Ergebnissen unzufrieden. Er wisse, dass die Labore derzeit sehr viel zu tun hätten, sagte er. "Aber dass wir als Betreiber eines Pflegeheims da offenbar in der normalen Warteschlange stehen müssen, das geht überhaupt nicht an."

Die positiv getesteten Bewohner sind laut IMM nach wie vor im Pflegeheim im Münchner Stadtteil Westend untergebracht und werden dort versorgt. Der Heimleitung zufolge sind sie derzeit alle fieberfrei und weisen lediglich leichte Erkältungssysmptome auf. Ähnliche Symptome fänden sich bei den Mitarbeitenden. Grundsätzlich blieben derzeit alle positiv getesteten Mitarbeiter daheim. "Die Stimmung im Haus ist trotz der Lage gut", sagte Heimleiter Frank Chylek. Die Mitarbeiter hülfen sich gegenseitig.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Leonhard-Henninger-Haus stark von Corona betroffen ist. Die Infektion sei vermutlich über einen Pflegehelfer ins Haus gekommen, der sich Anfang März für drei Tage in Barcelona aufgehalten hatte und zwei Wochen nach seiner Rückkehr erste Symptome bekam, hieß es. Spanien war zum fraglichen Zeitpunkt noch kein Risikogebiet. Die "Hilfe im Alter" hatte nach Bekanntwerden der Untersuchungsergebnisse beim Landesamt für Gesundheit eine Reihentestung für alle 141 Bewohner und 102 Mitarbeitenden des Pflegeheims angefordert. Zudem steht das ganze Haus seither unter Quarantäne und hat einen Aufnahmestopp verfügt.

Semester an Hochschulen in Bayern startet am 20. April mit Online-Lehre

Sonntag, 5. April, 12.01 Uhr: Das Sommersemester in Bayern soll laut Wissenschaftsministerium auch in der Corona-Krise zu unveränderten Zeiten stattfinden. Der Vorlesungsbetrieb an allen Hochschulen und Universitäten starte am 20. April, teilte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) in München mit. Er begrüße, dass sich die Länder hierbei auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt haben. Um die Gesundheit von Studierenden und Lehrenden zu schützen, setze er auf Online-Angebote, sagte Sibler. Seit Wochen arbeiteten Hochschulen und Ministerium an praktikablen und pragmatischen Lösungen.



Für das Sommersemester gelte konkret, dass die Hochschulen auf Online-Lehre setzen und die Dozenten gemeinsam mit den Studierenden an der Erweiterung des Angebots arbeiten sollen. Bei den Prüfungen sollen die Hochschulen bestrebt sein, praktikable Formate zu finden. Es liege im eigenen Interesse der Studierenden, diese dann auch wahrzunehmen, hieß es. Aktuell werde an einer Regelung gearbeitet, nach der sich Termine und Fristen automatisch verschieben, die an Fachsemester oder Regelstudienzeiten gebunden sind. Zudem wolle sich der Freistaat dafür stark machen, dass für Studierende hinsichtlich BaföG, Kindergeld und Krankenversicherung flexible Regelungen gefunden werden und ihnen keine Nachteile entstehen.

Pflegeeinrichtungen dürfen keine weiteren Bewohner aufnehmen

Samstag, 4. April, 10.59 Uhr: Pflegeeinrichtungen in Bayern dürfen aufgrund der Corona-Pandemie keine weiteren Bewohner aufnehmen. Das bayerische Gesundheitsministerium hat per Allgemeinverfügung einen Aufnahmestopp verhängt, um weitere Ansteckungen möglichst zu verhindern, wie Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) in München mitteilte. Für ältere und pflegebedürftige Menschen bestehe eine besonders hohe Gefahr, an Covid-19 mit schwerem Verlauf zu erkranken. Eine Ausnahme soll nur für Pflegeeinrichtungen gelten, in denen gewährleistet ist, dass neue Bewohner für 14 Tage in Quarantäne untergebracht werden können. Voraussetzung dafür sei, dass das zuständige Gesundheitsamt zustimmt.



Auch dürfen Bewohner nur dann vom Krankenhaus in ihr Pflegeheim zurückverlegt werden, wenn sie für 14 Tage isoliert werden können und die notwendige Schutzausrüstung vorhanden ist. Andernfalls müssen die Betroffenen für 14 Tage in anderen Einrichtungen untergebracht werden, die für pflegerische Versorgung geeignet sind, wie es hieß - etwa Reha-Einrichtungen, die Kurzzeitpflege anbieten.



Um Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, richtet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) laut Huml eine eigene Taskforce ein, die auch die Behörden vor Ort berät. Wenn eine Pflegeeinrichtung von Covid-19-Erkrankungen betroffen ist, müsse schnell entschieden werden, welche Bewohner in Reha- oder andere Einrichtungen verlegt werden können, hieß es. Besteht der Verdacht, dass weitere Personen in der Einrichtung infiziert sein könnten, solle es umgehend Reihentestungen der Bewohner und der Beschäftigten geben.



Entschieden wurde zudem, dass Pflegeeinrichtungen gegenüber dem Gesundheitsamt einen Pandemie-Beauftragten benennen müssen. Vor wenigen Tagen hatte das Ministerium bereits Handlungsanweisungen für Alten- und Pflegeheime sowie für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe entwickelt. In mehreren Alten- und Pflegeheimen bundesweit - auch in München - war es zuletzt zu zigfachen Corona-Ansteckungen gekommen, in Würzburg und in Wolfsburg verstarben jeweils mehr als 20 Bewohner infolge der Infektion.

"Tage der Franken" verschieben sich jeweils ein Jahr nach hinten

11.47 Uhr, Würzburg: Der für den 5. Juli in Haßfurt geplante "Tag der Franken" wird aufs Jahr 2021 verschoben. Wie der Bezirk Unterfranken am Freitag in Würzburg mitteilte, sei der Termin wegen der Corona-Pandemie "weder plan- noch durchführbar". Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) sagte laut der Mitteilung, er habe mit den drei anderen fränkischen Bezirkstagspräsidenten vereinbart, die Veranstaltung inklusive der Unterfränkischen Kulturtage um ein Jahr auf 2021 zu verschieben.



Es gehe darum, in der derzeitigen Situation "klare Haltung" zu zeigen, sagte Dotzel. Die Infektionszahlen vor allem in Bayern stiegen nach wie vor dramatisch. In dieser Situation könne die Absage die Gesundheit der potenziellen Besucher schützen. Dies bedeutet, dass sich auch die bereits geplanten "Tage der Franken" in Mittelfranken auf das Jahr 2022 sowie in Oberfranken auf das Jahr 2023 verschieben.



Der "Tag der Franken" findet seit 2006 und immer am ersten Sonntag im Juli in einem der Regierungsbezirke Unter-, Mittel- oder Oberfranken statt. Die Veranstaltung geht auf einen Beschluss des Landtages aus dem Mai 2005 zurück. Der Termin ist nicht ohne Grund gewählt. Am 2. Juli 1500 wurde auf dem Reichstag von Augsburg das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in zunächst sechs, später zehn Kreise eingeteilt. Einer davon war der "Fränkische Reichskreis".

Anti-Corona-Maßnahmen: Flüchtlingsrat zeigt Ministerium an

10.10 Uhr, München: Der Bayerische Flüchtlingsrat hat das Innenministerium und die sieben Bezirksregierungen wegen Verstößen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in den Gemeinschaftsunterkünften angezeigt. So seien allein stehende Asylsuchende nach wie vor in Mehrbettzimmern untergebracht und könnten deshalb die soziale Distanz und den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten, teilte der Flüchtlingsrat am Donnerstag mit. Auch müssten die Bewohner weiterhin gemeinsam Toiletten, Waschräume und Küchen benutzen. Auch die Kantinen hielten sich nicht an die Obergrenzen.

Der Flüchtlingsrat forderte daher ein entschlossenes Handeln des Innenministeriums. Es gebe genügend leerstehende Unterkünfte, auf die die Geflüchteten verteilt werden könnten, um eine Unterbringung in Einzelzimmern zu gewährleisten. Zur Not müssten auch leerstehende Hotels angemietet werden. Dies sei ein "unabdingbarer Beitrag" zum Infektionsschutz - nicht nur für die Geflüchteten selbst, sondern für die gesamte Bevölkerung. Der Flüchtlingsrat habe außerdem Anzeige bei den drei Generalstaatsanwaltschaften Bamberg, Nürnberg und München erstattet, teilte die Organisation weiter mit.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg bestätigte dem Evangelischen Pressedienstes (epd) auf Anfrage, dass die Anzeige eingegangen sei. Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.

FDP will Start des Sommersemesters auf August verschieben

Freitag, 3. April, 08.50 Uhr: Die bayerische FDP-Landtagsfraktion fordert den Beginn des Sommersemesters an den Hochschulen im Freistaat auf August zu verschieben. Es sei "grob fahrlässig", dass Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) angesichts der aktuellen Lage immer noch am Start des Sommersemesters am 20. April festhält, sagte der FDP-Angeordnete Wolfgang Heubisch, der selbst von 2008 bis 2013 Wissenschaftsminister in Bayern war, am Donnerstag. Der Höhepunkt der Corona-Pandemie sei längst noch nicht erreicht, viele Studierende seien verunsichert.

Heubisch appellierte in seiner Stellungnahme vom Donnerstag an Sibler, den Start des Sommersemesters frühestens auf August zu verschieben. Nur so könne sichergestellt werden, dass das ganze Studienhalbjahr unter halbwegs vernünftigen Bedingungen stattfinde. Onlinekurse könnten zeitlich unabhängig davon absolviert werden. Das Wintersemester könnte dann verspätet am 2. November beginnen. Wichtig sei auf jeden Fall, dass die Studenten kein Semester durch die Corona-Pandemie verlieren, erläuterte der FDP-Politiker.

Die Studenten, die dem Aufruf der Staatsregierung gefolgt seien und derzeit freiwillig im medizinischen und pflegerischen Bereich bei der Bekämpfung der Pandemie helfen, soll der Freistaat laut Heubisch finanziell unterstützen. Man sei den Studierenden zu Dank verpflichtet, für ihr Engagement und ihre Mitarbeit sollten die jungen Menschen auch bezahlt werden, sagte er.

Söder: Keine Entwarnung in der Corona-Krise

16.49 Uhr, München: Die Maßnahmen in der Corona-Krise beginnen laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu wirken. Es sei ein "leichter Trend" zu weniger Neuinfektionen erkennbar, sagte er nach einer Telefonschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder. Allerdings sei es "noch lange nicht so, dass man von Entwarnung oder grundlegenden Änderungen sprechen könnte". Habe es in Bayern vor zwei Wochen noch 20 bis 25 Prozent Steigerung der Infektionsraten pro Tag gegeben, seien es in dieser Woche nur noch acht bis zehn Prozent. Söder sagte jedoch, es gebe "keinen Anlass zur Entwarnung".



Die Regeirungschefs seien sich "absolut einig", den einheitlichen Weg gemeinsam fortsetzen zu wollen, sagte Söder, der zurzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Die Ausgangsbeschränkungen sollen bundesweit vorerst bis 19. April aufrechterhalten bleiben. "Verfrühte Exitdebatten" wies Söder zurück. Auch das Datum 20. April bedeute "nicht automatisch, dass alles so wird wie vor den Beschränkungen". Nach Ostern müsse neu diskutiert werden, wie es weitergeht.

Landesgartenschau-Eröffnung in Ingolstadt auf 29. Mai verschoben

14.13 Uhr, Ingolstadt: Wegen der Corona-Pandemie verschiebt sich die Eröffnung der Landesgartenschau Ingolstadt 2020 auf den 29. Mai. Man werde die Tore nicht wie geplant zum 24. April öffnen können, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Selbst bei einer Lockerung der Ausgangsbeschränkung nach dem 19. April wäre eine Eröffnung fünf Tage später nicht machbar, weil der Vorlauf zu kurz sei, hieß es.

Der Aufsichtsrat habe sich zudem für eine Verlängerung der Gartenschau bis zum 18. Oktober ausgesprochen, dem habe auch die Stadt Ingolstadt zugestimmt. Die Landesgartenschau unter dem Motto "Inspiration Natur" sollte vom 24. April bis 4. Oktober in Ingolstadt stattfinden, zum zweiten Mal nach 1992.

Sinkende Zahlen: Nur 38 Asylbewerber neu in Bayern angekommen

Donnerstag, 2. April, 09.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise kommen deutlich weniger Flüchtlinge in Bayern an. Zuletzt habe es weniger als 40 Neuzugänge pro Woche gegeben, teilte das bayerische Innenministerium am Mittwoch mit. Im Februar seien es im Schnitt noch 311 Personen pro Woche gewesen, in der dritten Märzwoche dann 111 und in der vergangenen Woche nur noch 38.

Den starken Rückgang wolle man nutzen, um die Belegung insbesondere in den Anker-Einrichtungen wo immer möglich zu entzerren, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das gelte vor allem für die Belegung von Zimmern, aber auch für gemeinschaftlich genutzte Bereiche wie Kantinen. "Das hilft, Mindestabstände einzuhalten und Infektionen mit dem Corona-Virus in den staatlichen Asylunterkünften bestmöglich zu vermeiden."

Seit 27. Februar werde jeder neuankommende Asylbewerber auf eine Corona-Infektion getestet, sagte Herrmann. Außerdem seien rückwirkend alle Asylbewerber getestet worden, die seit Ende Januar angekommen sind. Mehr als 2.000 Personen seien bisher getestet worden, davon seien 17 Personen in Anker-Zentren positiv. Dazu kämen 25 positive Fälle aus sonstigen Gemeinschaftsunterkünften. Es würden Schutzmaßnahmen getroffen, etwa eine entzerrte Belegung oder Take away-Angebote in der Kantine.

In staatlichen und kommunalen Asylunterkünften waren Ende März in Bayern laut Ministeriumsangaben rund 89.000 Personen untergebracht. Die Höchstzahl lag im Mai 2016 bei 155.000.

Diakonie fordert befristet höhere Hartz-IV-Sätze

18.17 Uhr, Nürnberg: Hartz-IV-Bezieher sollten befristet während der Corona-Krise 100 Euro monatlich mehr erhalten. Dieser Forderung eines Bündnisses "Rechte statt Reste" hat sich der Präsident der Diakonie Bayern, Michael Bammessel, angeschlossen. Bei einer telefonischen Pressekonferenz zur Corona-Pandemie sagte er am Mittwoch, "die ganz unten stehen, werden immer schnell vergessen".

Die Forderung nach höheren Sätzen in der Grundsicherung gebe es schon länger. Sie sei aber bisher immer mit dem Hinweis auf Hilfen wie beispielsweise Tafeln oder kostenloses Schulessen abgelehnt worden. Dieses soziale Netz müssen nun an anderer Stelle gestärkt werden. Bammessel befürchtet, dass auch Honorarkräfte im Bildungsbereich oder mehr Geringverdiener zu Hartz-IV-Beziehern werden. Sie hätten zusätzliche Ausgaben, müssten beispielsweise ein Tablet für den Online-Schulunterricht der Kinder anschaffen oder könnten ihre regelmäßigen Ausgaben nicht gleich reduzieren.

Auf die Probleme der Pflegeheime in der Corona-Pandemie wies Diakonie-Vorständin Sandra Schuhmann hin. Die Senioreneinrichtungen sollten mehr und schneller Tests auf das Virus bekommen. Es sei besonders schwierig, dementiell erkrankte Senioren, die einen großen Bewegungsdrang hätten, 14 Tage in Quarantäne auf ihrem Zimmer zu lassen. Sie habe von der Regierung aber noch keine Signale gehört, dass Pflegeheime in der Prioritätenliste für die Tests nach oben gestuft werden, sagte Schumann.

Für mehr Unterstützung für soziale Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände machte sich Diakonie-Vorstand Wolfgang Janowsky stark. Er sei überrascht, dass der Freistaat Bayern bisher noch nicht auf Rufe nach einer Aufstockung des Rettungspakets des Bundes geantwortet habe. Der Bund habe der Sozialbranche 75 Prozent der Einnahmenausfälle zugesagt. Andere Bundesländer hätten diese Hilfe bereits auf 100 Prozent aufgestockt, sagte Janowsky. Er verwies auch auf die große Zahl von Arbeitskräften in dem Bereich. Allein bei den Trägern der Diakonie in Bayern seien 90.000 Mitarbeitende beschäftigt. Der Diakonievorstand befürchtet, dass nach der Corona-Krise 20 Prozent der 3.500 Einrichtungen in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen könnten.

25 coronainfizierte Bewohner in evangelischem Pflegeheim

17.55 Uhr, München: 25 Bewohner des evangelischen Leonhard-Henninger-Pflegeheims im Münchner Stadtteil Westend sind positiv auf Corona getestet worden. Auch fünf Pflegekräfte hätten sich mit dem SARS-Cov-2-Virus infiziert, wie die Innere Mission München am Dienstagabend mitteilte. Die Infektion sei vermutlich über einen Pflegehelfer ins Haus gekommen, der sich Anfang März für drei Tage in Barcelona aufgehalten hatte und zwei Wochen nach seiner Rückkehr erste Symptome bekam. Spanien sei zum fraglichen Zeitpunkt noch kein Risikogebiet gewesen, so die Innere Mission.

Die "Hilfe im Alter", die Trägerin der Einrichtung ist, habe nach Bekanntwerden der Untersuchungsergebnisse beim Landesamt für Gesundheit eine Reihentestung für alle 141 Bewohner sowie die 102 Mitarbeitenden des Pflegeheims angefordert. Außerdem stehe das ganze Haus derzeit unter Quarantäne und habe einen Aufnahmestopp verfügt. Die betroffene Station sei nur noch durch eine Zugangsschleuse erreichbar, die Pflegekräfte trügen entsprechende Schutzausrüstung.

Laut Gerhard Prölß, Geschäftsführer der Hilfe im Alter, sei zu befürchten, "dass das Virus auch an andere Stellen im Haus übertragen wurde." Ob und in welchem Umfang das der Fall sei, wisse man erst nach den Ergebnissen des Reihentests. Derzeit könne man den Betrieb mit Unterstützung von Fachkräften aus unterschiedlichen Bereichen des Trägers noch sicherstellen, so Prölß. Er danke allen, "die sich in dieser schwierigen Situation freiwillig für den Dienst am Menschen bereit erklärt haben."

Blutspendedienst bittet um Mithilfe

16.43 Uhr, München: Zu Blutspenden auch und gerade in der Corona-Krise ruft der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes auf. Aktuell könne der BSD zwar den täglichen Bedarf an benötigten Blutkonserven decken, teilte er am Dienstag in München mit. Doch da weiterhin viele chronisch kranke und verletzte Mitmenschen in den Krankenhäusern auf Blutspenden angewiesen und diese nur 42 Tage lang haltbar seien, würden stetig neue benötigt. Blutspendetermine fielen nicht unter die Ausgangsbeschränkungen, zudem bestehe dabei keine erhöhte Ansteckungsgefahr. "Wer gesund und fit ist, kann und sollte auf die kommenden Wochen verteilt Blut spenden", hieß es. Nur durch gemeinschaftlichen Zusammenhalt könne diese schwierige Situation gemeistert werden.

In den vergangenen Wochen habe es spürbare Rückgänge beim Blutspende-Aufkommen gegeben, so der BSD. Dank einer "großen Welle der Solidarität innerhalb des Freistaats" habe diese jedoch kompensiert werden können. Durch den Einsatz von Spendern, Mitarbeitern und ehrenamtlichen Unterstützern gelinge es, die Versorgung weiterhin aufrechtzuerhalten.

Beim Blutspenden gewährten die geltenden Zulassungsbestimmungen weiterhin einen hohen Schutz für Spender und Helfer, hieß es. Spendewillige mit grippalen oder Erkältungssymptomen, Rückkehrer aus Risikogebieten und Menschen mit direktem Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten werden nicht zur Spende zugelassen. Da die aktuelle Situation sehr dynamisch sei, komme es mitunter kurzfristig zu Terminlokal-Änderungen. Der BSD empfahl, kurz vor dem Blutspendetermin nochmal auf www.blutspendedienst.com/termine oder der kostenfreien Rufnummer 0800-1194911 zu prüfen, ob und wann der Termin stattfindet.

Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt, ein Großteil etwa bei Krebstherapien. Hinzu kommen akute Eingriffe wie Transplantationen und die Versorgung von Unfallopfern - Eingriffe, "die auch in der derzeitigen Situation keinen Aufschub dulden".

"Alan Kurdi"-Crew mit Schutzkleidung im Einsatz

11.22 Uhr, Regensburg/Burriana: Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" ist nach achtwöchiger Werftpause vom spanischen Burriana zu einem Einsatz ins Mittelmeer aufgebrochen. An Bord herrschten "höchste Sicherheitsvorkehrungen" für den Fall eines Corona-Ausbruchs, teilte die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye, die das Schiff betreibt, am Montagabend mit.

An Bord befände sich ausreichend Schutzkleidung für die Besatzungsmitglieder. Außerdem habe man einen "Outbreak Management Plan" erstellt. Die Einsatzkräfte rechneten zusätzlich mit großen Schwierigkeiten, sollte es zu einer Rettung von Geflüchteten kommen, hieß es. Es könnte dann problematisch werden, einen sicheren Hafen zugeteilt zu bekommen.

Wegen der Corona-Krise ist es nach Sea-Eye-Angaben seit Wochen keiner Hilfsorganisation mehr gelungen, ein Rettungsschiff zu entsenden. Besonders deshalb fühle man sich zum Einsatz verpflichtet, sagte Kapitänin Bärbel Beuse. Zuletzt meldete die Regensburger Organisation Ende Januar zwei Einsätze vor der libyschen Küste. Insgesamt 78 Menschen wurden damals laut Sea-Eye von seeuntauglichen Schlauchbooten gerettet.

Kliniken von Diakoneo suchen freiwillige Helfer

Dienstag, 31. März, Nürnberg/Schwäbisch Hall: Die Kliniken des Sozialverbands Diakoneo suchen freiwillige Ärzte, Pflegekräfte und Medizinstudenten. Wegen der weiter wachsenden Zahl von Corona-Infizierten brauche man in den Krankenhäusern in Nürnberg, Ansbach, Schwabach, Schwäbisch Hall und Neuendettelsau freiwillige Helfer, die bei Bedarf das Krankenhauspersonal unterstützen, teilte Diakoneo am Montag mit.

Interessierte können sich auf der Webseite www.diakoneo.de/coronahelfer registrieren. Gesucht seien Ärzte und Pflegekräfte in Elternzeit oder im Ruhestand und Medizinstudierende ab dem fünften Semester, aber auch Studentinnen und Studenten, die eine Ausbildung als Pflegekraft oder Rettungssanitäter haben. In Zeiten der Corona-Pandemie seien Solidarität und Zusammenhalt wichtiger denn je, heißt es in dem Aufruf.

SPD fordert Corona-Alternativen für gesperrte Frauenhausplätze

16.26 Uhr, München: Die bayerische SPD-Landtagsfraktion fordert mehr Hilfen für von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen und Kinder. Es gebe schon im Normalfall zu wenige Plätze in Frauenhäusern - und nun fielen den Quarantänemaßnahmen gegen die Corona-Pandemie noch einige zum Opfer, teilten die drei SPD-Abgeordneten Simone Strohmayr, Ruth Müller und Doris Rauscher am Montag in München mit. Die Isolation vieler Familien führe zu großem Stress, man müsse sich rechtzeitig auf den zusätzlichen Bedarf vorbereiten, heißt es in einem Brief an die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU).

Die SPD-Politiker schlagen vor, dass die Staatsregierung zusammen mit den Kommunen und Gesundheitsämtern "kurzfristige Alternativen" für eine sichere Unterbringung von Opfern häuslicher Gewalt sucht - etwa in den aktuell größtenteils geschlossenen Hotels oder in leerstehenden Appartements. "Viele Familien haben existenzielle Sorgen", heißt es in dem Schreiben der drei SPD-Politikerinnen weiter: "Nicht bewältige Stressfaktoren werden jetzt erst recht Aggressionen fördern." Man dürfe die bedrohten Frauen und Kinder nicht in einer ausweglosen Situation zurücklassen, hieß es.

"Woche für das Leben" verschoben

14.18 Uhr, Augsburg: Unter dem Leitwort "Leben im Sterben" Ende April in der Woche vom 25. April bis 2. Mai 2020 die "Woche für das Leben" stattfinden. Die bundesweite Eröffnung mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer thematischen Veranstaltung war für den 25. April 2020 in Augsburg geplant.

Nun teilten die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz jedoch mit, dass der Auftakt und die gesamte Woche zunächst abgesagt werden müssen. Diese Entscheidung sei bedauerlich, aber aufgrund kirchlicher und behördlicher Entscheidungen notwendig ist. Das für 2020 geplante Thema "Leben im Sterben" wrde im kommenden Jahr erneut aufgenommen.

Die Woche für das Leben ist seit 1994 die ökumenische Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in allen Phasen. Die Aktion, die immer zwei Wochen nach Karsamstag beginnt und sieben Tage dauert, will jedes Jahr Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren.

Bayern verlängert Anti-Corona-Maßnahmen bis 19. April

12.57 Uhr, München: Bayern verlängert seine Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie analog zu Bund und anderen Ländern bis zum 19. April. "Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. Es gebe momentan "keinen Anlass" in Deutschland oder Bayern Entwarnung zu geben oder über irgendeine vorschnelle Exit-Strategie zu sprechen, erläuterte Söder: "Wir werden die Maßnahmen verlängern, aber nicht verschärfen."

Söder sagte, das Infektionsgeschehen verlaufe immer noch mit einer exponentiellen Entwicklung. Es sei allerdings "ein ganz leichter Trend" zu erkennen, die Kurve der Infektionen flache etwas ab. Die Maßnahmen in Bayern, beispielsweise die Schul- und Kitaschließungen oder auch die Ausgangsbeschränkungen , hätten dafür gesorgt, dass die Verdoppelung der Infektionen von 2,8 Tagen auf nun etwa fünf Tage angewachsen sei. Man benötige aber in etwa rund zehn Tage, sagte er.

Der Ministerpräsident sagte, Bayern sei neben Baden-Württemberg am stärksten betroffen in Deutschland, Hauptgrund hierfür sei die Nähe zu Österreich und Italien. Aktuell gebe es in Bayern 14.437 Infektionen, dies seien 1.147 neue alleine seit Sonntag. Die überwiegende Zahl der Infizierten sei derzeit zwischen 35 und 60 Jahren alt. Die Zahl der Toten sei von Sonntag auf Montag um 23 Menschen auf nun 133 gestiegen, sagte Söder: "Jeder Einzelne tut unglaublich weh."

Der Regierungschef sagte, er verstehe, "dass man sich wünscht, wieder komplett frei leben zu können". Söder betonte allerdings auch: "Eine Exit-Debatte kommt aktuell zur Unzeit." Wie bei jeder anderen Erkrankung gelte auch hier: "Wer zu früh aufsteht, riskiert einen ganz massiven Rückfall."

"Glücksmomente" an einsame Senioren verschicken

Montag, 30. März, 11.07 Uhr, Schweinfurt: Einfach mal wieder einen Brief schreiben - dazu rufen dieser Tage etliche Träger sozialer Einrichtungen auf. Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und Caritas wünschen sich Post für die Bewohner von Seniorenzentren, die wegen der Corona-Krise derzeit einem Besuchsverbot unterliegen. Die Seniorinnen und Senioren, aber auch Bewohner von Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, könnten über die Feiertage nun keinen Besuch von Freunden und Verwandten erhalten und sollen deswegen nun "zur Abwechslung vom Alltag" Post erhalten, wie etwa die Diakonie Schweinfurt mitteilte.

Die Briefe würden pünktlich zum Osterfest an die Bewohner verteilt, hieß es. Neben Briefen würden sich die Seniorinnen und Senioren auch über selbst gemalte Bilder von Kindern freuen. Die an vielen Orten stattfindende Aktion trägt den Titel "Glücksmomente", das sollte auch mit auf dem Unschlag stehen.

Regionalbischöfin Greiner: "Kirche erlebt Schnellkurs in digitaler Fitness"

Sonntag, 29. März, 15.00 Uhr: Die Corona-Krise hat nach Worten der Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner den Lernprozess im Umgang mit Online-Diensten und sozialen Medien deutlich beschleunigt. "Wir erleben gegenwärtig einen Schnellkurs in digitaler Fitness, und der tut uns gut", sagte die Theologin im Interview. Zusätzlich zu zahlreichen Hilfsangeboten und seelsorgerlichen Angeboten in den Gemeinden seien viele neue Aktivitäten auf Internetseiten entstanden: Immer mehr Andachten, Gottesdienste oder tägliche geistliche Impulse seien jetezt online abrufbar. "Streamen, ein YouTube-Filmchen hochladen, eine Andacht in einer Videokonferenz halten - auf einmal geschieht das alles zum ersten Mal und mit gar nicht so schlechtem Erfolg", erklärte Greiner: "Es macht Spaß und schafft neue Formen erfahrbarer Gemeinschaft."

Neue inhaltliche Verbundenheit mit den Menschen erhofft sich die Regionalbischöfin durch eine neue Reihe von Gottesdiensten, die am 29. März erstmals in den großen privaten Rundfunk und TV-Sendern in Oberfranken starteten. Weil gegenwärtig wegen des allgemeinen Versammlungsverbots keine regulären Gottesdienste in den Kirchen stattfinden können, haben diese Sender jetzt neue Gottesdienstformate mit Beteiligung von Pfarrerinnen und Pfarrern aus den jeweiligen Sendegebieten in ihr Sonntagsprogramm aufgenommen. Damit werde den Menschen an den Geräten zuhause eine "geistliche Heimat" vermittelt, sagte Greiner.

Anselm Grün fordert Erlaubnis für Kleingottesdienste

Sonntag, 29. März, 10.25 Uhr: Katholische Priester sollten nach Ansicht des Benediktinerpaters Anselm Grün auch während der Corona-Krise die Messe nicht alleine feiern müssen. Im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" forderte er, für Gottesdienste begrenzte Ausnahmen von strengen Versammlungsverboten zu schaffen. "Drei, vier Leute sollten in der Kirche sein - als Stellvertretung für das Volk Gottes", sagte der 75-Jährige Bestsellerautor.

Als Mönch fühlt sich Grün auf die geltende Kontaktsperre besser vorbereitet. "In der Zelle zu bleiben, sich selber auszuhalten, das gehört wesentlich zum Mönchstum", erklärte er. "Es heißt: Bleibe in deiner Zelle, die Zelle wird dich alles lehren." Da es ihm manchmal zu viel mit den Gesprächen in der Klostergemeinschaft werde, könne er dort nur mit Rückzugsorten gut leben.

Grün empfiehlt auch Familien, Rückzugsräume zu ermöglichen, beispielsweise durch Spaziergänge alleine. Die Angebote von Online-Gottesdiensten betrachtet der Pater als Erfolg, auch wenn sie eine künstliche Atmosphäre hätten: "Teilweise schauen mehr Menschen die Streams, als es sonst Gottesdienstbesucher gibt", betonte er.

Anker-Zentrum bei Schweinfurt mit 600 Bewohnern unter Quarantäne

Sonntag, 29. März, 09.35 Uhr: Im Anker-Zentrum in Geldersheim bei Schweinfurt seien sieben Bewohner und ein externer Beschäftigter mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Regierung von Unterfranken am Wochenende über Facebook mit. Insgesamt hielten sich im Zentrum momentan rund 600 Asylbewerber auf. Es gelte nun ein Aufnahmestopp.

Die Infizierten sind den Angaben zufolge in einem gesonderten Gebäude untergebracht, die Bewohner dürfen die Einrichtung nicht verlassen. Der externe Beschäftigte befinde sich in häuslicher Quarantäne. Besucher waren aufgrund der Corona-Bestimmungen schon vor Entdeckung der Infektionen nicht mehr erlaubt. Ein mobiler Händler habe die Asylbwerber mit Dingen für den persönlichen Bedarf versorgt.

Bericht: Schon mehr als 360.000 Anträge auf Soforthilfen gestellt

Samstag, 28. März, 12.10 Uhr: Die von der Bundesregierung beschlossenen Milliarden-Hilfen für Firmen im Zuge der Corona-Krise werden einem Bericht zufolge stark nachgefragt. Bei den zuständigen Stellen seien binnen weniger Tage mindestens 360.000 Anträge auf Soforthilfe von Selbstständigen und Kleinunternehmern eingegangen, berichtet die "Bild"-Zeitung am Samstag unter Berufung auf eine eigene Umfrage unter den Bundesländern. Insgesamt 138,5 Millionen Euro seien bereits zur Zahlung angewiesen worden.

Den Großteil machen den Angaben zufolge Zahlungen aus Bayern aus. Über seine Landeshilfen habe der Freistaat bereits gut 115 Millionen Euro an kleine Unternehmer überwiesen, die diese nicht zurückzahlen müssten. In Brandenburg seien 2,5 Millionen Euro bewilligt worden, in Berlin seien Anträge in Höhe von 20 Millionen Euro eingegangen. Niedersachsen zahlte allein am Freitag eine Millionen Euro aus, wie es hieß.

Bewohner des Evangelischen Pflegeheims Dachau mit Corona infiziert

Samstag, 28. März, 9.35 Uhr: Ein 81-jähriger Bewohner des evangelischen Friedrich-Meinzolt-Pflegeheims in Dachau ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Befunde von zwanzig weiteren vorsorglich getesteten Menschen einer Pflegestation seien negativ, teilt die Innere Mission München mit. Zwei weitere Testergebnisse stünden noch aus. Der erkrankte Mann zeige bislang keine Corona-Symptome.

Die insgesamt 23 Tests waren nötig geworden, weil vor knapp einer Woche eine Pflegehelferin der entsprechenden Station positiv auf Covid-19 getestet worden war. Acht ihrer Kolleginnen hätten laut Mitteilung negative Befunde, ein weiteres Ergebnis stehe noch aus. Im Friedrich-Meinzolt-Haus leben derzeit 142 Menschen, davon sind 109 pflegebedürftig.

Frühjahrstagung des Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins womöglich verschoben

Freitag, 27. März, 16.05 Uhr: Die Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden beim bayerischen Pfarrer- und Pfarrerinnenverein muss womöglich wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Zwar ist die Frühjahrstagung des Vereins erst für den 4. und 5. Mai angesetzt, doch sei "im Moment noch offen", ob die Tagung in irgendeiner Form - etwa mit weniger Teilnehmern - im Wildbad Rothenburg stattfinden kann.

Vorgeschlagen für die Wahl zur ersten Vorsitzenden ist bislang die amtierende erste Vorsitzende Hektor, als Stellvertreter vorgeschlagen ist der ebenfalls amtierende zweite Vorsitzende Daniel Tenberg. Laut Satzung das Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins sei es aber "bis direkt vor der Wahl" noch möglich, dass sich noch jemand Weiteres zur Wahl stellt. Die Wahlperiode dauert sechs Jahre. Sollte die Wahl bei der Frühjahrstagung nicht möglich sein, wird sie wohl bis zur Herbsttagung verschoben, weil es zwischendrin in den kirchlichen Tagungshäusern "keinen Ausweichtermin" gibt, so Hektor.

Der bayerische Pfarrer- und Pfarrerinnenverein versteht sich als Interessenvertretung für die rund 2.600 Pfarrer im Freistaat. Derzeit hat er mehr als 3.000 Mitglieder - darunter über aktive 1.700 Pfarrer, zudem fast 1.000 Pfarrer im Ruhestand, und mehr als 80 Vikare.

TV Oberfranken startet neue Gottesdienstreihe am Sonntag

Freitag, 27. März, 13.35 Uhr: In Gemeinschaftsproduktion von TV Oberfranken und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Bayreuth startet am 29. März eine neue Reihe mit Gottesdiensten und Andachten. Weil wegen der Corona-Krise bis auf weiteres auch die gewohnten Gemeindegottesdienste unter das Versammlungsverbot fallen, stellt der Regionalsender mit Sitz in Hof dafür bis Ende April eigene Sendeplätze zur Verfügung. "Auch im Regionalprogramm können wir nun sonntäglich via Fernsehen gemeinsam beten", teilte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Donnerstag mit.

Gerade in der Passions- und Osterzeit sei es für viele Christen schmerzhaft, jetzt nicht zum Gottesdienst zusammenkommen zu können, sagte die evangelische Theologin. "Außerdem brauchen viele Menschen jetzt in der Coronaviruskrise mehr denn je die Stärkung durch das Evangelium - die Botschaft von Jesus Christus, der gelitten hat, für uns gestorben ist und eben auch auferstanden ist." Umso wichtiger sei es, dass Kirche und Medienwelt bewusst zusammenwirken, merkte Greiner an. Die Digitalangebote aus allen Kirchenkreisen finden Sie in unserem Beitrag "Online-Lösungen in Corona-Krise: Alle Angebote evangelischer Kirchen in Bayern auf einen Blick".

Wegen Corona: Innenminister Herrmann rät von Wochenend-Ausflügen ab

Freitag, 27. März, 09.45 Uhr: Angesichts des zu erwarteten frühlingshaften Wochenendes fordert Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Menschen dazu auf, auf Ausflüge in die Berge zu verzichten. "Es ist nicht der Sinn der Sache, wenn Leute zuhauf über 50 oder 100 Kilometer meinen, in die Berge fahren zu müssen. Da rate ich dringend davon ab", sagte Herrmann im Interview mit dem Radiosender Bayern 2 am Freitag. Seit einer Woche gelten in Bayern wegen der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen.

Herrmann sagte weiter, dass für die betroffenen Landkreise wie Miesbach und Garmisch-Partenkirchen Ausflügler eine Belastung seien. "Der Landkreis Miesbach beispielsweise, wenn ich an die Ausflügler zum Tegernsee denke, ist inzwischen leider einer der Landkreise mit der höchsten Zahl an Corona-Infizierten." Es sei eine Belastung, etwa für die örtliche Bergwacht, wenn man in solch einer Situation jemanden retten muss, der sich den Fuß umknickt.

Sozialministerin Trautner: Hilfesystem bei häuslicher Gewalt steht bereit

Donnerstag, 26. März, 17.15 Uhr: Die bayerischen Beratungsangebote bei Konflikten oder Gewalt in Ehe und Familie bleiben gerade auch in der Corona-Krise zugänglich. Darauf hat Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Donnerstag hingewiesen. Durch die gestiegene Nähe im häuslichen Bereich könnten sich Konflikte zwischen Partner verstärken, hieß es. Gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder müssten weiterhin zuverlässig Hilfe erhalten. Trotz der Ausgangsbeschränkungen könnten sie jederzeit die Wohnung verlassen, um Hilfsangebote aufzusuchen. Es gebe ein flächendeckendes Netz an Beratungsangeboten wie Ehe-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen, sagte Trautner laut Mitteilung.

Wenn es über Konflikte hinausgeht und sich um häusliche Gewalt handelt, stehen demnach die 33 Fachberatungsstellen sowie das Bundeshilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 08000 116016 zur Verfügung. Auch via Online-Beratung würden dort Betroffene aller Nationalitäten, mit und ohne Behinderung unterstützt. Die Hilfe sei anonym, kostenfrei und jeden Tag 24 Stunden lang erreichbar.

Bahnhofsmission: Nachfrage nach Essen und Kleidung verdoppelt

Donnerstag, 26. März, 14.55 Uhr: Das Team der Münchner Bahnhofsmission an Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof will auch weiterhin die Ärmsten mit dem Notwendigsten versorgen. Für diese Menschen brächen wegen Corona jeden Tag weitere Hilfsangebote weg, weil immer mehr Einrichtungen schließen oder ihr Angebot auf Telefon- oder Online-Beratungen umstellen, sagte Bettina Spahn, Leiterin der Katholischen Bahnhofsmission. Der existenzielle Bedarf sei sehr hoch, betonte ihre Kollegin Barbara Thoma, Leiterin der Evangelischen Bahnhofsmission, die unter demselben Dach sitzt. Die Anzahl der Menschen, die Essen und Kleidung bräuchten, habe sich in der Corona-Krise verdoppelt.

Aktuell kämen täglich rund 600 Menschen zur Bahnhofsmission. In Abstimmung mit der Stadt werde versucht, die durch den Wegfall anderer Angebote entstandene Lücke so gut wie möglich zu füllen und die Menschen aufzufangen, sagte Spahn. Auch der Beratungsbedarf verändere sich: Eine grundlegende Verunsicherung und Zukunftsangst, Krisen sowie Wohnungslosigkeit und finanzielle Notlagen seien häufige Themen. Die Leiterinnen zeigten sich dankbar für die große Spendenbereitschaft und betonten, sie seien auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung ihrer Arbeit angewiesen. Das Engagement der Mitarbeitenden sei unglaublich - sie leisteten in diesen Wochen Schwerstarbeit.

Erfreulicherweise meldeten sich derzeit viele Münchner Bürger, die helfen wollen, hieß es. Aktuell habe die Bahnhofsmission aber keinen weiteren Bedarf an Ehrenamtlichen.

Gegen Langeweile während Corona: Volksmusikarchiv versendet gratis Liederhefte

Donnerstag, 26. März, 14.05 Uhr: Zur Unterstützung der Menschen in der Corona-Krise versendet das Oberbayerische Volksmusikarchiv ab sofort kostenlos Liederhefte. Die Aktion unter dem Titel "Singen hilft!" gilt innerhalb Oberbayerns, vorläufig bis Ostern und solange der Vorrat reicht, wie der Bezirk Oberbayern in München mitteilt. "Singen zuhause - ob allein oder in Lebensgemeinschaften - ist ein lang erprobtes Mittel, das innere Wohlbefinden zu stärken", sagte Volksmusikpfleger und Archivleiter Ernst Schusser. Dies gelte ganz besonders jetzt, wenn wegen der Corona-Krise das gemeinschaftliche kulturelle Leben nicht stattfinden könne. Deshalb könnten im Archiv in Bruckmühl nun kostenlos Liederhefte und -blätter bestellt werden. Im Angebot seien unter anderem Liederhefte für das Singen und Spielen mit Kindern und für das Singen mit älteren Menschen, geistliche, bayerische und deutsche Volkslieder sowie zweistimmige Lieder für Frauen- und Männerstimme, heißt es.

Münchner Oberbürgermeister Reiter fordert Aufstockung des Kurzarbeitergelds

Donnerstag, 26. März, 13.55 Uhr: In einem Schreiben an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) appellierte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), das Kurzarbeitergeld deutlich aufzustocken und dessen Laufzeit zu verlängern. Den beschlossenen finanziellen Rettungsschirm für Firmen und Unternehmen, der die Auswirkungen der Maßnahmen etwas abfangen soll, begrüße er ausdrücklich, schrieb Reiter. Leider sei das aber gerade in den Ballungsräumen nicht genug.

Auch Menschen in Städten wie München, mit überdurchschnittlich hohen Miet- und Lebenshaltungskosten, müssten sich das Leben in dieser Krisensituation weiter leisten können, so Reiter. Doch mit Einkommen, die nur bei 60 beziehungsweise 67 Prozent des normalen Monatsgehalts liegen - wie beim Kurzarbeitergeld üblich -, würden viele nicht über die Runden kommen. Gerade die im Durchschnitt deutlich schlechter bezahlten Jobs im Handel und in der Gastronomie seien hiervon überproportional stark betroffen. Wer nur noch 60 Prozent seines ohnehin niedrigen Einkommens habe, aber alle Fixkosten wie bisher, werde über kurz oder lang nicht ohne zusätzliche staatliche Hilfe auskommen. "Wenn wir vermeiden wollen, dass sich die Gesundheitskrise zu einer sozialen Krise entwickelt, müssen wir jetzt dringend handeln", schrieb Reiter.

Bauernverband fordert, Einreiseverbot für Erntehelfer so kurz wie möglich zu halten

Donnerstag, 26. März, 09.10 Uhr: Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, mahnt in der "Passauer Neuen Presse" vom Donnerstag, dass die Maßnahme insbesondere Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe in der jetzigen Phase sehr hart treffe. Die Betriebe, die auch Teil der kritischen Infrastruktur seien, bräuchten dringend Arbeitskräfte.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Mittwoch zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis auf weiteres ein Einreiseverbot für Erntehelfer und Saisonarbeiter angeordnet. Nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) würden in Deutschland allein im März 35.000 Saisonarbeitskräfte gebraucht und im Mai bereits 85.000. Jährlich sind in der deutschen Landwirtschaft nach Angaben des Bauerverbandes rund 300.000 Erntehelfer beschäftigt, die meisten kommen aus Osteuropa.

Rukwied erklärte: "Unsere Betriebe sind bereit, jegliche Maßnahmen zum Infektionsschutz umzusetzen und zu implementieren, um ihre Mitarbeiter zu schützen." Mit Blick auf den von der Bundesregierung geplanten Einsatz von Studenten, Kurzarbeitern, Arbeitslosen und Asylbewerbern in der Saisonarbeit sagte er: "Uns sind alle willkommen, die arbeiten wollen und können." Dafür seien nun kurzfristig unbürokratische und praktikable Lösungen nötig. So müssten die Höchstbeträge für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse angehoben werden, um Menschen für die Arbeit in der Landwirtschaft zu motivieren, betonte der Bauernpräsident.

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Middelberg, begrüßte dagegen den Einreisestopp. In der aktuellen Situation habe "der Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung absoluten Vorrang", sagte er der "Welt". Die Jobcenter müssten jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen und sollten dabei auch auf die mehr als 600.000 Geflüchteten zurückgreifen, die auf Arbeitssuche seien.

Donnerstag, 26. März, 09.05 Uhr: Jede einzelne staatliche Corona-Maßnahme muss nach Ansicht der ehemaligen Regionalbischöfin von München und Oberbayern, Susanne Breit-Keßler, gründlich beobachtet werden. "Was wir erleben, ist eine massive Einschränkung der Grundrechte", sagt sie im Interview, das Sie unter diesem Link in voller Länge lesen können. Die Staatsregierung hatte am Dienstag beschlossen, parallel zu den Beschränkungen in der Corona-Krise ein Monitoring aufzulegen. Dieses soll laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von Breit-Keßler und zwei ehemaligen Präsidenten der Oberlandesgerichte in Nürnberg und Bamberg, Christoph Strötz und Clemens Lückemann, übernommen werden.

Irgendwann werde man die Frage stellen, ob diese Beschränkung der Freiheit wirklich notwendig sei, hatte Söder betont. Breit-Keßler zufolge sollen die Experten beobachten, ob die Maßnahmen aus rechtlicher, gesellschaftlicher und ethischer Sicht begründbar und verantwortbar sind. Die massiven Einschränkungen der Grundrechte seien der Staatsregierung bewusst, aber es müsse dennoch reflektiert werden, auf welcher Grundlage sie stehen. In Europa sei zu sehen, "dass der ein oder andere Regierende bereits die Gelegenheit für seine eigene Agenda nutzt", so die Theologin.

Seelsorge in bayerischen Gefängnissen durch Corona eingeschränkt

Mittwoch, 25. März, 13.22 Uhr: Auch in den bayerischen Gefängnissen finden wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Gottesdienste statt. Dies sei zum Schutz der Gefangenen vor möglichen Infektionen notwendig, teilte das bayerische Justizministerium mit. Die Insassen könnten jedoch per Fernseher an der Übertragung von Gottesdiensten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen teilnehmen. Die Anstaltsseelsorger leisteten außerdem weiterhin auch Einzelseelsorge - mit dem Corona-bedingten Mindestabstand und der Einhaltung der Hygienestandards des Robert Koch-Instituts (RKI).

Besuche in den 36 bayerischen Justizvollzugsanstalten seien wegen Corona vorläufig bis einschließlich 19. April nicht möglich. Die Inhaftierten bekämen allerdings im Gegenzug großzügige Möglichkeiten für Telefonate, die bei Bedarf auch finanziell unterstützt würden. Über dringend erforderliche Ausnahmen des Besuchsstopps entschieden die Anstaltsleitungen im Einzelfall. Weiterhin möglich seien Besuche durch Rechtsanwälte. Mit diesen Maßnahmen wolle man eine Einschleppung des Coronavirus verhindern. Der Antritt etwa von kurzen Haftstrafen oder von Jugendarrest werde auf spätere Zeitpunkte verschoben.

Regensburger Domspatzen rekrutieren Nachwuchs per Videokonferenz

Mittwoch, 25. März, 12.43 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie findet das Probesingen bei den Regensburger Domspatzen heuer per Videokonferenz statt. Kinder, die sich für das kommende Schuljahr bei dem berühmten Knabenchor anmelden möchten, könnten ihre Stimme in einem "virtuellen Vorsingraum" testen lassen, teilte das Gymnasium am Mittwoch mit.

Voraussetzung sei lediglich ein Internetanschluss. Per Videokonferenz würden Domkapellmeister Christan Heiß und seine Chorleiter dann etwa 20 Minuten lang die musikalischen Anlagen der Schüler testen. Die Buben sollten nach Möglichkeit ein bekanntes Kirchen-, Volks- oder Kinderlied vorbereiten, zum Beispiel "Alle Vöglein sind schon da", hieß es.

Zehn Tote: Würzburger Pflegeheim bleibt Corona-Hotspot

Mittwoch, 25. März, 12.15 Uhr: In einem besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Seniorenstift in Würzburg ist der zehnte Bewohner verstorben. Wie der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz sagte, sei der hochbetagte Senior aus dem Seniorenheim St. Nikolaus in der Nacht zu Montag gestorben. Alle zehn Verstorbenen in dem Seniorenheim, das zum städtischen Bürgerspital gehört, hätten verschiedene Vorerkrankungen gehabt, hieß es.

Insgesamt seien weitere mehr als 30 Bewohner positiv getestet worden. Auch mehr als zwei Dutzend Mitarbeitende seien infiziert. Die Infektionsquelle für die Erkrankungen in der Einrichtung sei nach wie vor unbekannt.

Heute um 12 Uhr mit der Weltgemeinschaft das Vaterunser beten

Mittwoch, 25. März, 08.20 Uhr: Papst Franziskus hat am Sonntag den Vorschlag zum gemeinsamen Vaterunser gemacht. Er rief beim Angelusgebet alle Christen zu einem sogenannten Sturmgebet gegen das Coronavirus auf. Am Mittwoch um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit sollten sie einen Moment innehalten und beten.

Das gemeinsame Gebet des Vaterunsers rund um den Globus ist für den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ein wertvolles Zeichen der Verbundenheit und des Vertrauens in der Corona-Krise. "Das ist ein schöner Ausdruck der weltweiten Verbindung der Christinnen und Christen in diesen Tagen", sagte Bedford-Strohm in einem am Mittwochmorgen auf Facebook veröffentlichten Video mit Blick auf den Aufruf von Papst Franziskus zum gemeinsamen Gebet zur Mittagszeit. "Wir werden verbunden sein mit all denen in aller Welt, die zur gleichen Zeit mit uns das Vaterunser beten."

Solche Bekenntnisse des Vertrauens auf die Kraft Gottes seien in diesen Tagen wichtig, betonte Bedford-Strohm. "Wir können uns nicht mehr in den Kirchen gemeinsam versammeln, aber wir können in dem Gebet vereint sein, das Jesus selbst uns gelehrt hat", sagte der EKD-Ratsvorsitzende. "Beten Sie mit als Ausdruck unseres Vertrauens auf die Kraft Gottes."