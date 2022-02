Die romanisch-gotische Basilika ist bestückt mit Kunstwerken aus dem 14. bis 16 Jahrhundert, die die Spiritualität und Theologie der Zisterzienser ins Bild bringen. Für einen Orden typisch, wurde die Anlage in einer Senke gebaut. Vor und hinter der Kirche befinden sich Quellen. Deren Wasser vereint sich an der Klostermühle zum Flüsschen Schwabach.

In der Abtei Heilsbronn wurden viele Adelsfamilien begraben

Der ehemalige Kreuzgang ist seit 2010 als Blumenbeet unter freiem Himmel angelegt. In der Mitte steht ein modernen Glasbrunnen. Erhalten sind das Refektorium der Mönche aus dem 13., die Neue Abtei aus dem 14. bis 16. Jahrhundert sowie einige jüngere Klostergebäude.

Schon früh diente das Münster als Grablege lokaler Adelsfamilien. Es beherbergt an die 500 Grabstätten. Das Münster wurde aus diesem Grund auch gerne die "christliche Schlafkammer Frankens" genannt. Die Hohenzollern, ab 1415 Kurfürsten des Deutschen Reiches und Markgrafen von Ansbach, wählten die Kirche zwischen 1297 und 1625 als ihre Grablege. Sie errichteten im Laienbereich drei große Hochgräber.

In der Abtei wird immer noch gelehrt

Eine für die klösterliche Tradition schädigende Eigenschaft ist die Darstellung einer "Judensau" vom Anfang des 15. Jahrhunderts. Es stellt sich die Frage, wie Mönche so etwas zulassen konnten, die im täglichen Gebet mindestens dreimal den Lobpreis von Gottes Volk Israel sangen?

Um 1500 war die Reichweite des Klosters mit Gütern in 292 Orten, sechs Stadthöfen (u.a. in Nürnberg, Würzburg und Heidelberg) und vielen Pfarr-Patronaten am größten. Markgraf Georg der Fromme (1515-43) führte 1528 hier die Reformation ein. Als erste Zisterze überhaupt wandelte Heilsbronn 1534 seine Novizenausbildung in eine öffentliche Schule um. Bis heute ist die Abtei Heilsbronn eine Bildungseinrichtung.

Die evangelische Gemeinde nutzt das Münster

Das Münster wird mittlerweile hauptsächlich von der evangelischen Kirchengemeinde genutzt. Es liegt am mittelfränkischen Jakobsweg. Sonntags ist um 9.30 oder 10.00 Uhr Gottesdienst, freitags um 17.30 Stundengebet mit dem Evangelischen Klosterkonvent. Jährlich gibt es Ausstellungen moderner Künstler, in Kooperation mit dem Religionspädagogischen Zentrum der Landeskirche. Donnerstags um 19.00 Uhr erklingt im Sommer "Geistliche Musik" – Konzerte verschiedenster Interpreten aus ganz Deutschland und darüber hinaus.