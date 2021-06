Dekan Till Roth bleibt Vorsitzender des Arbeitskreises Bekennender Christen in Bayern

Till Roth, evangelischer Dekan in Lohr am Main und ABC-Vorsitzender

Der evangelische Lohrer Dekan Till Roth bleibt erster Vorsitzender des theologisch konservativen Arbeitskreises Bekennender Christen in Bayern (ABC). Roth leitet den ABC bereits seit 2010 und wurde bei der Mitgliederversammlung in Gunzenhausen am Samstag in seinem Amt bestätigt, wie der ABC mitteilte. Zweiter Vorsitzender bleibt der Münchner Journalist und langjährige Synodale Hans-Joachim Vieweger, hieß es.

Was der Arbeitskreis Bekennender Christen vertritt

Neue dritte Vorsitzende des Arbeitskreises ist Pfarrerin Ingrid Braun aus Weiltingen. Dem Vorstand gehören laut Mitteilung außerdem Christoph Adt (Nürnberg), Reinhard Haagen (Neudrossenfeld), Daniel Kalkus (Lichtenfels), Pfarrer Jonathan Kühn (Holzkirchen), Landessynodaler Martin Seibold (Wilhelmsdorf) und Religionspädagoge Andreas Späth (Windsbach). Nicht mehr kandidierten die drei bisherigen Vorstandsmitglieder Herta Küßwetter, Pfarrer Dieter Kuller und Doris Schlichting.

Den ABC gibt es seit 1989. Nach eigenen Angaben haben sich dort Verantwortliche aus rund 20 kirchlichen Gemeinschaften, Verbänden und Werken zusammengeschlossen. Sie vertreten dabei "bekenntnislutherische, bruderschaftlich-kommunitäre, charismatische und pietistische Prägungen innerhalb der bayerischen Landeskirche".