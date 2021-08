Dekanat Weiden: Ökumene im Alltag

Gelebte Ökumene – im Dekanat Weiden hat das Miteinander von evangelischen und katholischen Christen eine lange Geschichte und gehört hier seit Jahrhunderten zum Alltag.

Etwa in Form von Simultankirchen, die Mitte des 17. Jahrhunderts eingeführt wurden. Dabei handelt es sich um Gotteshäuser, die sich Evangelische und Katholiken teilen und zu unterschiedlichen Zeiten für ihre Gottesdienste nutzen. Getrennt voneinander, aber in demselben Gebäude.

Simultankirchen im Dekanat Weiden

Das ist in zwei Kirchen im Dekanat Weiden in der nördlichen Oberpfalz bis heute so: St. Jakobus in Wildenreuth und St. Johannes Baptist Altenstadt bei Vohenstrauß.

Simultankirchen führte 1652 der damalige Landesfürst Pfalzgraf Christian August in der nördlichen Oberpfalz ein. Was äußerst fortschrittlich war: Zermürbt von den Gemetzel des 1648 beendeten Dreißigjährigen Krieges, von Hass und Gewalt zwischen den Konfessionen, überlegte der Herrscher, wie er in seinem Fürstentum Sulzbach eine Annäherung von Protestanten und Katholiken forcieren könnte.