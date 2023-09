Lutheraner aus aller Welt treffen sich im überwiegend katholischen Polen. Die 13. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) vom 13. bis 19. September in Krakau ist das höchste Entscheidungsgremium der weltweiten Gemeinschaft von lutherischen Christen aus rund 100 Ländern. Sie findet nur alle sieben Jahre statt, zuletzt in Kanada (2003), Deutschland (2010) und Namibia (2107). Dazu werden bis zu tausend Teilnehmer erwartet.

Die Internationalität der Versammlung zeigt sich in den fünf Tagungssprachen Spanisch, Englisch, Französisch, Polnisch und Deutsch. Die rund 150 Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbunds vertreten mehr als 77 Millionen Menschen. Gastgeberin des Gipfels in Krakau ist die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen, Gründungsmitglied des LWB im Jahr 1947.

Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes eröffnet

Der Präsident des Lutherischen Weltbundes (LWB), Panti Filibus Musa, hat am Mittwoch die Vollversammlung in Krakau eröffnet. Die Lutheraner feierten zum Auftakt ihres siebentägigen Treffens in der polnischen Stadt einen Gottesdienst.

Die Generalsekretärin des Bundes, Anne Burghardt, begrüßte die rund 360 Delegierten aus den verschiedenen Weltregionen. Ein Thema auf der Versammlung wird der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und andere Konflikte sein. Polen und die Ukraine grenzen aneinander und unterhalten enge Beziehungen. Am Samstag sollen die LWB-Delegierten über die Nachfolge des Präsidenten entscheiden.

Auf dem Programm der Versammlung stehen auch globale Gerechtigkeitsfragen, etwa mit Blick auf den Klimawandel, Armut und Hunger sowie die Rechte von Frauen und Kindern. Das Thema der Vollversammlung lautet "Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung." Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium des Lutherischen Weltbundes und kommt nur alle sechs bis sieben Jahre zusammen, zuletzt 2017 in Namibia.

Hoffnung auf mutige und kluge Entscheidungen

"Ich hoffe inständig, dass die Vollversammlung wichtige, mutige und kluge Entscheidungen treffen wird, die nicht nur die lutherischen Gläubigen in allen Ecken der Welt berühren werden, sondern auch die Gesellschaften und Gemeinden, aus denen wir kommen", erklärte Jerzy Samiec, Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen im Vorfeld.

Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen (EAKP) ist in Polen eine Minderheitenkirche. Von den mehr als 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes sind nur etwas über 60.000 Mitglieder in der EAKP, etwa die Hälfte von ihnen im Teschener Land in Oberschlesien. Doch es ist auch eine Kirche mit langer Tradition. Die Lehre Martin Luthers (1483-1546) fand schon früh im 16. Jahrhundert in Polen Verbreitung, Historikern zufolge vor allem unter der deutschen Bevölkerung im späteren Ost- und Westpreußen sowie in den polnischen Städten.

Nicht einmal 0,5 Prozent der Polen sind protestantisch

Zwar gehört die Mehrheit der polnischen Bevölkerung - rund 90 Prozent - zur römisch-katholischen Kirche. Aber in Polen gibt es Schätzungen zufolge auch rund 190 offiziell gelistete Kirchen und religiöse Vereinigungen, nicht nur christliche (Stand 2022). Die zweitgrößte Religionsgemeinschaft stellen die Mitglieder der orthodoxen Kirche (0,9 Prozent). Daneben sind 0,3 Prozent der Bevölkerung Polens protestantisch.

In Polen gebe es eine interessante ökumenische Landschaft, heißt es weiter. Doch obwohl der frühere Papst Johannes Paul II. (1920-2005) in seinem Heimatland nach wie vor verehrt und bewundert wird, verliert die Kirche Beobachtern zufolge auch in der polnischen Gesellschaft nach und nach immer mehr an Bedeutung.

Bedford-Strohm hofft auf starke Impulse

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm erhofft sich von der dreizehnten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Krakau starke Impulse für die weltweite Zivilgesellschaft. Bei der Versammlung, die am Mittwoch (13. September) beginnt, würden Menschen aus vielen Ländern zusammenkommen, die unmittelbar von Verfolgung wegen ihres Glaubens, von Hunger und von den Folgen des Klimawandels betroffen seien, sagte Bedford-Strohm am Montag laut Mitteilung.

"Die Lösungen für die großen Menschheitsprobleme können nur auf Weltebene gefunden werden."

Bedford-Strohm erwartet außerdem wichtige Impulse für das geistliche Leben und die Urteilsbildung in öffentlichen Fragen:

"Wir in Europa brauchen mehr Glaubensfreude und mehr Zuversicht. Dafür wird uns die weltweite Gemeinschaft in Krakau guttun."

Bedford-Strohm wird in seiner Funktion als Vorsitzender des Weltkirchenrats an der Vollversammlung teilnehmen.

Die bayerische Landeskirche ist unter den Delegierten aus Deutschland vertreten mit Oberkirchenrat Michael Martin, Kirchenrätin Maria Stettner, Tim Götz als Jugendvertreter sowie den Landessynodalen Nicole Grochowina und Philipp Hildmann. Martin erwarte von der Vollversammlung vor allem eine Stärkung der kleinen lutherischen Kirchen in Mittel-Ost-Europa, sowie eine Profilierung der lutherischen Identität in den verschiedenen Ländern und Kulturen, hieß es weiter.

Von Auschwitz bis Ukraine

Nach Russlands Überfall auf Polens Nachbarn Ukraine wird der Konflikt eine wichtige Rolle auf dem Lutheraner-Gipfel spielen. Polen hat mit Deutschland von allen EU-Mitgliedstaaten die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Viele Ukrainer lebten bereits vor dem Krieg in dem Land. Die Gastgeber betonen:

"Neben der aktiven Unterstützung der Ukraine beteiligt sich Polen auch an den Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft um Frieden in der Ukraine und wirkt an der Stärkung der ukrainischen Stellung in der Region und der Welt mit."

Ein Besuch der rund 60 Kilometer entfernten Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau am 15. September gilt bereits als Schlüsselmoment der 13. Vollversammlung, denn es ist "ein Ort des Verbrechens, der uns zwingt, uns mit dem schlimmsten Teil der menschlichen Natur zu konfrontieren, einem Teil, den wir lieber vermeiden würden", so Pfarrer Ireneusz Lukas, LWB-Regionalsekretär für Europa.

Auschwitz sei "ein dringender Aufruf, dem Leiden in der heutigen Welt nicht gleichgültig gegenüberzustehen, ein Aufruf zum Handeln, um zusammenzustehen, wo immer die Würde von Menschen verletzt wird."

In Krakau wird auch ein neuer LWB-Präsident oder eine Präsidentin gewählt. Die Amtszeit des amtierenden Erzbischofs Panti Filibus Musa endet. Der Pfarrer der Lutherischen Kirche Christi in Nigeria wurde auf der 12. Vollversammlung im Mai 2017 im namibischen Windhuk gewählt. Er ist der 13. Präsident des Lutherischen Weltbundes. Nominiert ist bislang der dänische lutherische Geistliche und Bischof des Bistums Viborg, Henrik Stubkjær.