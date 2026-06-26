Für Martyna und Leonardo Vollmar passt an diesem Tag einfach alles. "Für uns geht ein Traum in Erfüllung", sagt der 37-Jährige. Ein Helfer zieht an einem Tau in historischen St. Johannes Kapelle in Hannover-Davenstedt und läutet so die Glocke noch per Hand. Langsam schreitet das Brautpaar dann am Freitag durch den Gang in den Altarraum. Die beiden gehören zu den wohl mehreren Tausend Paaren, die sich bei einer Aktion der evangelischen Kirche an diesem Tag bundesweit das Ja-Wort geben.

Martyna Vollmar ist Pastorin in einer Nachbargemeinde von Davenstedt. Dass der gemeinsame Kirchenverbund sich an der Aktion "Einfach heiraten" der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zahlreicher Landeskirchen beteiligen würde, stand schon länger fest, erzählt sie. Doch dann kam ihr und ihrem Mann der Gedanke, sich dabei auch selbst kirchlich trauen zu lassen. Fast auf den Tag genau zwei Jahre zuvor war ihre standesamtliche Hochzeit. "Wir müssen uns jetzt nicht zwei Daten merken", sagt die 40-Jährige mit einem Lächeln.

Event an rund 370 Orten

Rund um das Schnapszahldatum 26.06.2026 waren die Events an bundesweit rund 370 Orten geplant. Dabei trauen Pastorinnen und Pastoren oft den ganzen Tag lang standesamtlich bereits verheiratete Paare kirchlich. Alle weiteren Paare sind dazu eingeladen, einen Segen zu empfangen.

Die Feiern finden in historischen Kirchen und Kapellen wie in Davenstedt statt. Aber auch an ungewöhnlichen Orten wird dazu eingeladen: in eine Kneipe in Hannover oder auf eine historische Schwebefähre im Landkreis Cuxhaven, auf ein Riesenrad in Mainz oder in den Schanzenturm der Skisprungschanze Oberstdorf. Bei Temperaturen von teilweise deutlich über 30 Grad zählen auch Freiluftveranstaltungen wie am Nordseestrand von Bensersiel, an der Weser oder unter schattigen Bäumen von Klostergärten zu den Trauorten.