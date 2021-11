Newsticker EKD-Synode – Präses Anna-Nicole Heinrich zu Missbrauch: "Wir beanspruchen nicht die Deutungshoheit"

Die 2. Tagung der 5. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die für den 7. bis 10. November als Präsenztagung in Bremen geplant war, findet nun doch digital statt. Das hatte das Präsidium der Synode auf seiner Sitzung in Bremen beschlossen. Anlass war die in den vergangenen Tagen deutlich verschlechterte Corona-Situation sowie ein Impfdurchbruch in einer vorgelagerten Gremiensitzung in Bremen. In unserem Newsticker finden Sie alle wichtigen Neuigkeiten zur Synode.

EKD-Präses zu Missbrauch: "Wir beanspruchen nicht die Deutungshoheit"

Dienstag, 9. November 2021, 9.02 Uhr: Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, will das Thema Missbrauch stärker auf den jährlichen Synodentagungen verankern. "Wir brauchen ein höheres Tempo, mit dem wir Aufarbeitung und Prävention vorantreiben", sagte die Regensburgerin am Montagnachmittag in Bremen im Anschluss an eine Diskussion über den Umgang der Kirche mit Fällen sexualisierter Gewalt auf der digitalen Herbsttagung der EKD-Synode. Die bayerische Landessynode wird von 21. bis 25. November tagen.

Das Synoden-Präsidium stellte den Antrag, eine synodale Kommission einzusetzen, die das Thema Missbrauch inhaltlich für die Synodentagungen vorbereitet und die Delegierten fortlaufend informiert. Auch Betroffene sollen an der Arbeit der Kommission beteiligt werden. Über den Beschlussantrag soll am Mittwoch abschließend beraten werden.

Mit Blick auf die Diskussion über die gescheiterte Betroffenenbeteiligung betonte Heinrich: "Wir beanspruchen nicht die Deutungshoheit, über das was passiert ist." Das Ziel von Aufarbeitung und Prävention müsse "null Toleranz für die Täter und maximale Transparenz für Betroffene" sein. Die Synode fordere nun, dass die Neuausrichtung der Betroffenenpartizipation und eine geplante Vernetzungsplattform für Betroffene rasch umgesetzt werden.

Der Rat der EKD hatte im Mai den erst im Herbst 2020 berufenen Betroffenenbeirat wieder ausgesetzt, nachdem es zu Konflikten innerhalb des Gremiums und in der Zusammenarbeit mit der EKD gekommen war. Einzelne Betroffene waren zurückgetreten. Der Grund waren die ungeklärte Basis der Zusammenarbeit mit der EKD und fehlende finanzielle Ressourcen.

Betroffene kritisieren Aufklärung von sexualisierter Gewalt

Montag, 8. November 2021, 16.34 Uhr: Die Betroffenen sind offenbar enttäuscht und wütend über den Umgang der Kirche mit sexualisierter Gewalt. Sie erklärten, die Zusagen der Evangelischen Kirche seien nicht eingehalten worden, berichtet "Die Eule"-Geschäftsführer und Redakteur Philipp Greifenstein auf Twitter:

Nancy Janz, ursprünglich Mitglied im EKD-Betroffenenbeirat, hat ein Statement von acht ehemaligen oder noch beteiligten Betroffenenbeiräten vorgetragen. Darin heißt es unter anderem: "Ihre Idee von Beteiligung sind wie folgt aus: Als Betroffene dürfen wir schriftlich Stellung nehmen. EKD-Gremien entscheiden dann, was sie davon übernehmen oder nicht." Das sei Rosinen-Pickerei.

Synode befasst sich mit Schutz vor sexualisierter Gewalt

Montag, 8. November 2021, 15:22 Uhr: Die Synode befasst sich mit einem schwierigen Thema: Der Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche steht heute auf dem Programm. Es geht dabei um Aufklärung, Aufarbeitung sowie Anerkennung von sexuellem Missbrauch und Prävention. Landesbischof Christoph Meyns aus Braunschweig liefert zunächst einen Bericht. Dann sollen Betroffene selbst zu Wort kommen.

"Täterinnen und Tätern muss klar sein, dass in unserer Kirche für ihre Verbrechen und Übergriffe kein Platz ist, dass jede Straftat zur Anzeige gebracht wird", sagte Meyns laut EKD.

Aus seiner Sicht gehöre dazu eine "Verschärfung der Disziplinarmaßnahmen in Fällen sexualisierter Gewalt", sagte der Braunschweiger Bischof weiter. Zudem müsse die Information und Begleitung Betroffener vor, während und nach diesen Verfahren stärker verankert werden, sagte Meyns in seinem Bericht.

Bedford-Strohm wirbt für christliche Perspektive der Hoffnung

Sonntag, 7. November 2021, 15.23 Uhr: Zum Auftakt der pandemiebedingt digital tagenden Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am heutigen Sonntag (7. November) seinen letzten Bericht als Ratsvorsitzender gehalten. Dabei warb er für eine christliche Perspektive der Hoffnung auf die Welt.

"Wer heute von Theologie der Hoffnung spricht, setzt sich - zumal in Zeiten noch immer nicht überwundener Pandemie - schnell dem Verdacht aus, einen billigen Optimismus verbreiten zu wollen", so der Ratsvorsitzende. Die christliche Hoffnung sei aber kein billiger Optimismus, der über die Abgründe menschlichen Leids hinweggehe und die Verhältnisse krampfhaft beschönige. Hoffnung durch die Verdrängung von Leiden, Unrecht, Gewalt und Naturzerstörung zu erkaufen, sei für den christlichen Glauben schlicht unmöglich.

"Wir glauben an einen Gott, dessen menschliche Gestalt Jesus mit einem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz gestorben ist. Das ist der Gott, an den wir glauben, den wir manchmal nicht verstehen können, von dem wir aber nicht lassen können. Wie könnten wir an diesen Gott glauben und über all das Leiden in dieser Welt hinwegsehen? Und zugleich glauben wir, dass dieses Leiden nicht das letzte Wort ist."

Am Dienstag wählt die Synode der EKD einen neuen Rat und am Mittwoch einen Amtsnachfolger oder -nachfolgerin im Ratsvorsitz. "Es ist am Ende meiner Zeit als Ratsvorsitzender eine große Dankbarkeit, die mich erfüllt und mit der ich dieses Amt nun gerne in andere Hände lege", so Heinrich Bedford-Strohm, der sich in den kommenden zwei Jahren auf seine Aufgabe als Landesbischof konzentrieren möchte. "Ihnen und Euch allen, die Sie und Ihr nun neu an den Start geht, wünsche ich von Herzen viel Kraft und Gottes Segen!"

Präses: Entscheidung nicht leicht gemacht

Freitag, 5. November 2021, 13.45 Uhr: In einer Pressemitteilung der EKD erklärt Präses Anna-Nicole Heinrich: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern diesen Schritt sehr, sehen aber keine andere Möglichkeit, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen." Trotz des veränderten Ablaufs gelte: Die geplanten Wahlen finden auch bei der digitalen Durchführung der Tagung statt.

21 Kandidat*innen stehen auf der Nominierungsliste für den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der Rat ist das leitende Gremium der EKD und wird alle sechs Jahre neu gewählt. Ihm gehören 15 Mitglieder an, 14 davon werden auf der EKD-Synode in Bremen vom 7. bis 10. November gewählt. Das 15. Mitglied ist die im Mai gewählte Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich.

Nachfolger*in von Bedford-Strohm wird zum Abschluss gewählt

Donnerstag, 4. November 2021, 12.34 Uhr: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist die Gemeinschaft der 20 evangelischen Landeskirchen in der Bundesrepublik mit rund 20,2 Millionen Protestanten. Wichtigste Leitungsgremien sind die EKD-Synode mit 128 Mitgliedern, die Kirchenkonferenz mit Vertretern der Landeskirchen sowie der aus 15 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehende Rat. Ratsvorsitzender ist bis zur Synode vom 7. bis 10. November in Bremen noch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Am Mittwoch, den 10. November, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für ihn gewählt.

Die EKD wurde 1945 als Zusammenschluss lutherischer, reformierter und unierter Landeskirchen ins Leben gerufen. Die einzelnen Landeskirchen sind selbstständig, die EKD koordiniert jedoch das einheitliche Handeln. Ihre Aufgaben liegen vor allem bei Fragen der öffentlichen Verantwortung der Kirche und bei den Beziehungen zu den Partnerkirchen im Ausland. Zudem ist die EKD zuständig für die Herausgabe der Lutherbibel und des Gesangbuchs. Sie veröffentlicht regelmäßig Denkschriften zu ethischen, sozialen, politischen und theologischen Themen.