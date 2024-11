Interview mit Andrea Heußner über "ganzhier"

Andrea Heußner begleitet das Onlineportal "ganzhier". Sie leitet das Referat "Spiritualität und Generationen" in der bayerischen Landeskirche.

Am 6. November ging "ganz hier" online. Wie ist denn die Resonanz auf die Inhalte?

Andrea Heußner: Die Reaktionen sind bisher durchweg positiv. Von vielen Seiten kam die Rückmeldung, dass die Seite frisch und ansprechend ist. Die Vielfalt evangelischer Spiritualität wird sichtbar. Einige Male gab es den Hinweis, "da fehlt noch was". Das hören wir gerne, denn das Portal soll weiterwachsen. Es lebt von Kommunikation und Beteiligung.

Wie wird die Seite angenommen?

In den ersten beiden Wochen sind knapp 11 700 Menschen dem Reel von bayern-evangelisch gefolgt. Es gab mindestens 3000 Besucher und 15 000 aufgerufene Seiten. Über 1000 Besucherinnen und Besucher haben den Test "Welcher Spiritualitäts-Typ bist du?" gemacht. Die durchschnittliche Verweildauer ist insgesamt sehr hoch.

Welches Ziel verfolgt die Landeskirche mit der neuen Website?

Es sind drei Ziele. Unser Webportal will sichtbar machen, welche großartigen Angebote und Initiativen lebendiger Spiritualität es in unserer Landeskirche gibt – in aller Vielfalt, Tiefe und Weite. Dieser Schatz soll auffindbar sein! Zweitens wollen wir Menschen miteinander vernetzen, die bereits im Bereich Spiritualität unterwegs sind. Und drittens wollen wir Spiritualität erfahrbar machen. Auf dem Webportal sind konkrete Menschen zu erleben, die ihren Weg gefunden haben und mit Herzblut leben. Im Magazin findet man außerdem hilfreiche Links, Reportagen, Interviews und Do-it-yourself-Material, um verschiedene Wege kennenzulernen und zu erproben.

Soll da eine Community entstehen?

Das kann sich entwickeln. Erst mal wollen wir mit Menschen in Kontakt kommen, die auf dem Webportal unterwegs sind. Es gibt deshalb immer wieder Gelegenheit zur Interaktion. Erste Besucherinnen und Besucher haben schon gebeten, Kommentare und Antworten sichtbar zu machen, damit es zu einem Austausch kommen kann.

Ein besonderes Angebot ist der Test "Wie tickst du spirituell?".

Dreh- und Angelpunkt des Webportals ist die Frage "Was ist dein Weg?". Also: Was hilft dir, dein Herz zu öffnen? Wie kommst du mit dir selbst und mit Gott in Verbindung? Wir haben einen Typen-Test entwickelt, der helfen kann, erste Antworten zu finden. Mit dem Ergebnis werden passende Angebote vorgeschlagen, die es in unserer Kirche gibt. Wir zeigen fast 50 Wege zu spirituellen Erfahrungsräumen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden sollen.

Wie kamen Sie auf den Namen ?

Beide Worte sind für den Begriff christlicher Spiritualität von Bedeutung. Das "hier" betont die Erdung christlicher Spiritualität. Sie entführt uns nicht in andere Sphären, sondern nimmt uns hinein in Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt. Und sie gibt uns die Kraft, diese Gegenwart zu gestalten. Da ist nichts Weltabgewandtes. Das "ganz" meint den ganzen Menschen. Der Protestantismus spricht traditionell über das "Wort" den Verstand des Menschen an. Christliche Spiritualität meint jedoch den ganzen Menschen, mit Kopf, Leib und Seele.