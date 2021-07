Hochwasser-Newsticker: Wie Dekanate und Gemeinden in Bayern reagieren

Nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es nun auch Überschwemmungen und Hochwasser in Bayern. Die Lage ist vielerorts kritisch. Der Landkreis Berchtesgadener Land hatte am Samstagabend den Katastrophenfall ausgerufen - und auch in den Landkreisen Traunstein und Cham steigen die Pegel, Straßen wurden überflutet und Häuser zerstört. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie hier bei uns im Newsticker.

Wenn Sie den Opfern der Hochwasser-Katastrophe helfen wollen, können Sie spenden, zum Beispiel hier:

Diakonie

Caritas

Auf der Seite "Gedenkenswert" können Sie außerdem eine virtuelle Kerze für die Flutopfer anzünden.

Passau sieht sich für Hochwasser gut gerüstet

Montag, 19. Juli, 14.30 Uhr: Jochen Wilde, Dekan in Passau, berichtet gegenüber dem Sonntagsblatt, man habe am Vormittag eine dringende Anfrage an die betroffenen Gemeinden gerichtet. "Gott sei Dank sind nach unserem Kenntnisstand bislang keine Personen zu Schaden gekommen. Auch Kirchengebäude, Gemeindehäuser und sonstige kirchliche Gebäude sind bislang nicht vom Hochwasser betroffen."

In der Stadt Passau, die Hochwasser-erprobt sei, würden die routinierten Vorsorgemaßnahmen getroffen: Sandsäcke, Freiräumen von Kellern und Parkplätzen. Das Schlimmste sei aber wohl überstanden, es sei nicht mit einer erhöhten Meldestufe zu rechnen, so Wilde weiter.

Für die Opfer des Hochwassers wird gebetet

Montag, 19. Juli, 11.04 Uhr: In vielen bayerischen Kirchengemeinden wird für die Opfer der schweren Unwetter am vergangenen Wochenende gebetet. Überall seien große Betroffenheit, Hilfsbereitschaft und Solidarität spürbar, sagte etwa die evangelische Pfarrerin Uli Wilhelm aus Garmisch-Partenkirchen am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im ökumenischen Familiengottesdienst im Zuge des Festivals "GAP beinand" im Garmischer Kurpark sei die Hälfte der Kollekte für die Hochwasseropfer-Unterstützung gesammelt worden. Auch beim bekannten evangelischen Kampenwand-Gottesdienst am Chiemsee und in vielen Kirchengemeinden habe man für die Betroffenen gebetet, sagte Katrin Schachinger aus dem Dekanatsbüro Rosenheim.

Dort sei man diesmal "Gott sei Dank" nicht vom Hochwasser betroffen. Auch in Garmisch sei es "überhaupt nicht schlimm", sagte Wilhelm, auch wenn die Flüsse ordentlich voll seien. Weder Gemeinderäume noch Kirchen seien hier vom Hochwasser betroffen, die Meldestufe 1 wurde nicht überschritten. Auch über Schäden bei Privatpersonen aus ihrer Gemeinde sei ihr nichts bekannt.

Anders sah es im Dekanat Traunstein aus, zu dem das schwer gebeutelte Berchtesgadener Land gehört. Im Dekanat konnten viele Veranstaltungen aufgrund des Starkregens nicht stattfinden, erklärte Dekan Peter Bertram gegenüber dem Sonntagsblatt. Auch hier sei in den Gottesdiensten der Gemeinden vielerorts für die Betroffenen gebetet worden.

Lage entspannt sich etwas

Montag, 19. Juli, 9.30 Uhr: Nach den dramatischen Zuständen in den vergangenen Tagen scheint sich die Hochwasserlage in Bayern laut BR24 aktuell zu entspannen. Flusspegel sinken, es gibt Hochwasser-Entwarnungen, Menschen kehren zurück in ihre Häuser und die Aufräumarbeiten beginnen. Klar sei dennoch, dass das Unwetter, seine Folgen und mögliche Hilfsangebote die Gemeinden weiter beschäftigen werden, sagte Pfarrerin Wilhelm - das gelte aber "ja hoffentlich für alle Kirchen in unserem Land".

Pfarrer Josef Höglauer von der evangelischen Kirche in Berchtesgaden erklärte am Sonntag gegenüber dem Sonntagsblatt: "Die Nacht gestern war schlimm. Viele Leute mussten ihre Häuser verlassen.” Die evangelischen Kirchen und Gemeindehäuser im Talkessel seien vom Hochwasser nicht betroffen. Aber die Sorge um Gemeindeglieder sei groß, so Höglauer. Die evangelische Kirche in Berchtesgaden blieb unbeschadet. Für die Gemeinde sei es aber eine schwierige Situation: "Wir hatten am Sonntag Konfirmation. Von den sechs Konfirmanden in der Gruppe konnten aber nur drei kommen” sagte Höglauer. Die Lage sei nach immer noch angespannt. Denn es werde im Landkreis Berchtesgaden weiterer Regen erwartet.

Im Dekanat Traunstein konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Zur Einführung des evangelischen Pfarrers Florian Herrmann in Bad Reichenhall konnten viele Gäste wegen des Hochwassers nicht anreisen, erklärte Dekan Peter Bertram. In den Gottesdiensten der Gemeinden werde vielerortes für die Betroffenen gebetet.

Im Landkreis Berchtesgaden und in Passau versuchen die Menschen, sich vor den Fluten zu schützen - hier könnte die Situation über Nacht noch schlimmer werden. Häuser werden evakuiert, überspülte Straßen und Gleise geräumt - ein Einsatz bis an die Grenzen von Mensch und Material, so ein Bericht auf BR24.

Landesbischof Heinrich-Bedford-Strohm ruft auf zu Solidarität und Gottvertrauen

Sonntag, 18. Juli, 18.04 Uhr: Zu Solidarität und Gottvertrauen, auch angesichts von Katastrophen, hat der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seiner Predigt zum 1.200 Jubiläum des mittelfränkischen Ippesheim aufgerufen.

Der Ort habe in seiner 1200-jährigen Geschichte viele Anfechtungen und Abgründe erlebt, und doch habe Gott immer wieder einen neuen Anfang geschenkt und Menschen geschickt, die aufgeholfen haben. Auch manche Opfer der Hochwasserkatastrophe erlebten wie ein Wunder Hilfe. "Es sind berührende Geschichten der Hilfsbereitschaft, die jetzt gerade geschrieben werden", sagte der Bischof.

Die Marktgemeinde Ippesheim wurde erstmals urkundlich im Jahr 820 in den Annalen des Benediktiner-Klosters Fulda erwähnt. Zu Ippesheim mit seinen rund 1.100 Einwohnern gehören die beiden Ortsteile Bullenheim und Herrnberchtheim.

Bundeskanzlerin Angela Merkel: Kabinett soll Sofortprogramm beschließen

Sonntag, 18. Juli, 17.42 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte am Sonntag gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Unwetterregion in Rheinland-Pfalz. Beide zeigten sich tief betroffen von den schockierenden Bildern vor Ort. Die Bundeskanzlerin sagte den Opfern umfassende Hilfe der Regierung zu, das Kabinett soll am Mittwoch ein Sofortprogramm beschließen, so eine Mitteilung der Bundesregierung.

Mit Blick auf die Zukunft betont Bundeskanzlerin Merkel: "Wir müssen uns sputen, wir müssen schneller werden beim Kampf gegen den Klimawandel." Es sei eine umfassende Analyse notwendig, was beim Hochwasserschutz, in Land- und Forstwirtschaft angepasst werden müsse. Die Summe der Umweltschäden in Deutschland spreche für sich, so Merkel.