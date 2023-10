Landtagswahl in Bayern 2023

Evangelische Jugend in Bayern zieht bitteres Fazit zur Landtagswahl – und appelliert an die Politik

Die Evangelische Jugend in Bayern blickt auf die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern. Vorsitzender Malte Scholz und die stellvertretende Vorsitzende Annabel Baumgardt zeigen sich in persönlichen Statements geschockt und formulieren klare Wünsche für die Zukunft.