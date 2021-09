Kick-Off-Veranstaltung zum Evangelischen Kirchentag in Nürnberg

Mit Infoständen und Musik fand am Samstag auf der Fleischbrücke in Nürnberg der Kick-Off zum 38. Deutschen Evangelische Kirchentag statt. "Jetzt geht's richtig los. Wir führen ganz viele Gespräche mit Menschen hier in der Region, aus der Kirche, aus der Gesellschaft", sagte der Beauftragte der bayerischen Landeskirche für den Kirchentag, Philipp Sommerlath, dem Sonntagsblatt. Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag soll zwischen 7. und 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfinden. Der Kirchentag befinde sich am Anfang der Planungen. Das Team sei gerade eingezogen in die Büros. Nun gehe es darum, die Orte anzuschauen und das Programm zu erarbeiten, so Sommerlath.

Die Kick-Off-Veranstaltung soll nicht nur den Kirchentag vorstellen, sondern auch Themen aufgreifen, die die Bürger der Region bewegen. Nürnberg sei eine wunderschöne Stadt mit einer unglaublichen evangelischen Tradition, sagte die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern, die beim Kick-Off eine Andacht hielt. Nürnberg stehe aber auch für Zukunft. "Hier kann man sich wohlfühlen", betonte sie.

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) wünschte sich für den Kirchentag, "dass alle Menschen daran Spaß haben herzukommen, einander kennenzulernen, zu diskutieren und auch zu beten". Es sei wichtig, die Zukunft "mit dem Herrgott gemeinsam" zu gestalten.

Unsere Bildergalerie aus Nürnberg