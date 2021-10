Die Landwirtschaftliche Familienberatung der Landeskirche steht Familien zur Seite

Seit 28 Jahren gibt es daher die Landwirtschaftliche Familienberatung der Landeskirche, die Bäuerinnen und Bauern in schwierigen Zeiten oder vor großen Entscheidungen begleitet. Das sind oft Überlegungen vor großen Investitionen und Sorgen vor zu hohen finanziellen Belastungen, die die Bäuerinnen und Bauern umtreiben.

In vielen Fällen kann die Beratung hier Not abwenden und helfen.

"Wenn Sie damals nicht gewesen wären, dann wären meine Familie und ich auf der Straße gestanden", erzählt eine betroffene Bäuerin, die nicht genannt werden möchte. "Mein Mann hatte sich verkalkuliert, hatte unseren Betrieb verschuldet und sich mit seinen Eltern und Geschwistern zerstritten", erzählt sie weiter. Anstatt gegen die drohende Insolvenz anzukämpfen, wurde er immer lethargischer, schrieb keine Rechnungen mehr und fing an zu trinken.

Notruf bei der Landwirtschaftlichen Familienberatung

Es kam, wie es kommen musste: Die Bank drehte der Familie den Geldhahn zu, die Gläubiger gingen vor Gericht, und am Ende stand die Zwangsversteigerung an. "Ich wusste mir keinen Rat mehr. Zum Glück habe ich damals bei der Landwirtschaftlichen Familienberatung angerufen." Auf deren Flugblatt wird genau dazu geraten: "Rufen Sie an, wenn Ihnen ›alles‹ zu viel wird, Streit Sie belastet, Sie neue betriebliche Lösungen entwickeln wollen oder wenn Sie jemanden zum Reden brauchen."

Ab dem Moment, als die Beraterinnen und Berater der Familienhilfe eingeschaltet waren, kam die Wende, und die Hoffnung kehrte auf den Hof zurück, erzählt die Bäuerin: "Sie haben es erreicht, dass die Familie wieder miteinander geredet hat, haben uns zur Bank und zu Ämtern begleitet und mitgeholfen, dass die Zwangsversteigerung abgewendet werden konnte."

Hilfe auch bei Generationenkonflikten

Durch den Beistand ist der Ehemann über seinen Schatten gesprungen, hat einen Acker verkauft, notwendige Umstrukturierungen vorgenommen, die ausstehenden Mieten für die Lagerhalle eingefordert und seine Pachtverträge neu geregelt. "Ich bin so glücklich, dass wir immer noch auf unserem wunderschönen Hof leben können, der zu einem Schmuckstück in unserem Dorf geworden ist. Und mein Mann ist nicht zum Trinker geworden!", sagt heute die Bäuerin erleichtert.

Auch in den zunehmenden Generationenkonflikten bietet die Familienberatung Unterstützung an. "Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein! Ich kann so nicht mehr weitermachen, ständig das Gebrüll mit meinem Sohn!", berichtet ein Bauer. "Ich hab schon gar keine Lust mehr, in den Stall zu gehen oder mich auf meinem eigenen Betrieb frei zu bewegen! Ich weiß nicht, was mit meinem Sohn los ist", so der Senior ratlos.

Begleitung bei großen Entscheidungen

Und dabei hatte alles so gut angefangen. "Ich hatte mich so gefreut, als er sich damals bereit erklärt hatte, den Betrieb zu übernehmen. Wir haben die Übergabe geregelt, und ich habe ihm meine Unterstützung für die Zukunft zugesagt." Es schien alles perfekt. "Er hat eine tolle Frau, die auch Landwirtschaft gelernt hat und fleißig im Betrieb mitarbeitet." Und dann kam alles anders: Der Sohn legte eine ständige Unzufriedenheit und Aggressivität an den Tag. "Das wird auch seine Frau nicht mehr lange mitmachen", befürchtete der Senior. "In meiner Not habe ich damals bei der Landwirtschaftlichen Familienberatung angerufen.

"Dann saßen wir alle an einem Tisch, und wir konnten seit Langem zum ersten Mal wieder vernünftig miteinander reden" erinnert sich der Bauer. Es folgten schwierige Gespräche, und am Ende stand der Beschluss, dass die Senioren ausziehen würden. "Das war eine schwere Entscheidung für mich." Doch die Entscheidung war richtig. "Mein Sohn kümmert sich hervorragend um den Betrieb. Und ich merke, dass er und seine Frau sich auch wieder viel besser verstehen."