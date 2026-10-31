Was ist eigentlich typisch evangelisch? "Lebensformen" am Reformationstag blickt hinter die Klischees von Luther und Orgelmusik. Die Sendung zeigt die Vielfalt gelebten Glaubens: von der stillen Kraft evangelischer Kirchen in Nürnberg über ein modernes Ehepaar im Pfarrhaus bis zum Klang der Bäckerposaunen. Und wer könnte die Frage am besten beantworten? Eine katholische Kinderreporterin!
Feature TV-Tipp
"Lebensformen": Typisch evangelisch
Lesezeit: 1 Minute
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Was ist eigentlich typisch evangelisch? Wir haben eine katholische Kinderreporterin losgeschickt, um diese Frage zu klären.
Was ist eigentlich typisch evangelisch? "Lebensformen" am Reformationstag blickt hinter die Klischees von Luther und Orgelmusik. Die Sendung zeigt die Vielfalt gelebten Glaubens: von der stillen Kraft evangelischer Kirchen in Nürnberg über ein modernes Ehepaar im Pfarrhaus bis zum Klang der Bäckerposaunen. Und wer könnte die Frage am besten beantworten? Eine katholische Kinderreporterin!
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