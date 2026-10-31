Was ist eigentlich typisch evangelisch? "Lebensformen" am Reformationstag blickt hinter die Klischees von Luther und Orgelmusik. Die Sendung zeigt die Vielfalt gelebten Glaubens: von der stillen Kraft evangelischer Kirchen in Nürnberg über ein modernes Ehepaar im Pfarrhaus bis zum Klang der Bäckerposaunen. Und wer könnte die Frage am besten beantworten? Eine katholische Kinderreporterin!

