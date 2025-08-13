An einem Feiertag werden in Bayern die Konfessionsunterschiede besonders deutlich. Am Freitag, 15. August 2025, wird das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt gefeiert.

Menschen in bayerischen Gemeinden, in denen Katholiken in der Überzahl sind, und die auch am Samstag arbeiten müssen, dürfen sich über einen freien Tag freuen, in evangelischen Regionen dagegen wird gearbeitet.

Heuer ist Mariä Himmelfahrt in 1.708 von insgesamt 2.056 Gemeinden im Freistaat gesetzlicher Feiertag. In nur 348 Gemeinden ist also ganz normaler Werktag. Im Vergleich zum Vorjahr erhielten sechs weitere Gemeinden den Feiertagsstatus, in zwei Gemeinden entfiel er.

Katholische Gemeinden feiern Mariä Himmelfahrt 2025

In Oberbayern und Niederbayern ist der 15. August in allen Gemeinden gesetzlicher Feiertag. In Schwaben, Unterfranken und der Oberpfalz ist Mariä Himmelfahrt ebenfalls überwiegend arbeitsfrei.

In den protestantisch geprägten Regierungsbezirken Ober- und Mittelfranken zeigt sich dagegen ein anderes Bild: Dort ist Mariä Himmelfahrt in 54,2 Prozent der oberfränkischen und in 81,0 Prozent der mittelfränkischen Gemeinden kein gesetzlicher Feiertag.

Frei haben auch die meisten Großstädter: Die Geschäfte in München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt bleiben geschlossen, in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach dagegen ist der 15. August ein Werktag.

Gesetz für den Schutz der Feiertage

Laut dem Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage ist in Bayern der 15. August in einer Kommune Feiertag, wenn dort mehr Katholiken als Evangelische leben. Grundlage sind die Ergebnisse des Zensus von 2022.

Außer im überwiegenden Teil Bayerns ist Mariä Himmelfahrt nur noch im Saarland gesetzlicher Feiertag. Immerhin gibt es in Bayern 13 verschiedene gesetzliche Feiertage. Eine Übersicht dieser Feiertage gibt es hier zu sehen.