Am 10. November wird bei der Synode in Dresden die neue Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlicht – ein Dokument, das in kirchlichen und gesellschaftlichen Kreisen mit Spannung erwartet wird. Noch bevor der vollständige Text vorliegt, lassen sich bereits zentrale Konturen und Kontroversen erkennen.

Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), hatte bereits beim Johannisempfang der EKD Ende Juni in Berlin Andeutungen über die Grundlinien der neuen Friedensdenkschrift gemacht. Sie rief dazu auf, in sicherheitspolitischen Debatten mehr Differenzierung zu wagen: So sagte sie, christlicher Einsatz für Frieden bedeute nicht nur, Ideale zu verkünden, sondern auch "reale Bedrohungen ernst zu nehmen".

Christinnen und Christen müssten zwar konsequent an der jesuanischen Botschaft des Gewaltverzichts festhalten – zugleich aber anerkennen, dass Schutzpflichten gegenüber denen bestehen, die von Gewalt bedroht sind. In diesem Zusammenhang rief sie zu mehr Respekt in der Debatte auf: "Eben nicht hier die vermeintlich naiven Pazifisten und dort die angeblich waffenliebenden Kriegstreiber", so Fehrs. Es gehe vielmehr um ein "ethisches Feinjustieren", damit politisch Verantwortliche Handlungsoptionen finden könnten.

EKD: Keine einheitliche Position zu Friedensfragen

Ein offenes Geheimnis ist, dass die Positionen innerhalb der EKD in friedensethischen Fragen nicht einheitlich sind. Besonders deutlich wird dies am Verhältnis zwischen dem EKD-Friedensbeauftragten, dem mitteldeutschen Landesbischof Friedrich Kramer, und dem Rat der EKD. Kramer soll im Rat vergeblich darauf gedrängt haben, dem Pazifismus in der neuen Denkschrift mehr Raum zu geben.

Reiner Anselm, Münchner Theologieprofessor und Vorsitzender des Denkschrift-Redaktionsteams, hebt dagegen hervor, dass die konzeptionellen Entscheidungen innerhalb des Redaktionsteams getroffen wurden – nicht im Rat der EKD. Dieser habe nach einigen kleineren Kurskorrekturen, die in das Papier eingeflossen seien, das Dokument mit großer Zustimmung als Denkschrift angenommen.

Auch in Fragen der aktuellen Sicherheitspolitik, wie den Waffenlieferungen an die Ukraine, zeigen sich deutliche Differenzen. Kramer lehnt die Lieferung deutscher Waffen strikt ab. Ohne in dieser Frage konkret zu werden, betonte die EKD-Ratsvorsitzende, dass sich die Weltlage erheblich geändert habe – sodass etwa der Schutz vor Gewalt heute "ein relatives Prä" erhalte gegenüber früheren Schwerpunktsetzungen. Ob und wie diese Positionen in der neuen Denkschrift abgebildet werden, bleibt abzuwarten.

Im Vorfeld der Denkschrift hatte sich eine "Friedenswerkstatt", die von Kramer geleitet wurde, in mehreren Foren intensiv mit Fragen des Friedens, der Verantwortung und der gesellschaftlichen Rolle der Kirche auseinandergesetzt. Die Teilnehmer "committeten" sich in vielen Punkten, was deren Erwartungen an die Denkschrift zusätzlich hochsetzt. Kramer hat signalisiert, dass einige Ergebnisse der Friedenswerkstatt, an der über 60 Personen teilnahmen, in den Text aufgenommen wurden – darunter auch ostdeutsche Perspektiven. Nicht alle Punkte seien jedoch berücksichtigt worden.

Wunsch nach mehr ziviler Konfliktbearbeitung

Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), Jochen Cornelius-Bundschuh, hätte sich gewünscht, dass auch im Redaktionsprozess der neuen Denkschrift Perspektiven der zivilen Konfliktbearbeitung stärker berücksichtigt werden. "Die evangelische Friedensarbeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf diesem Gebiet professionalisiert. Wir arbeiten etwa mit der 'Aktion Sühnezeichen Friedensdienste' oder dem 'Internationalen christlichen Friedensdienst Eirene' seit Jahren in friedensfördernden Projekten und haben viel Erfahrung damit, wie man Konflikte mit zivilen Mitteln einhegt und begrenzt", sagte der frühere badische Landesbischof dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Erkennbar ist, dass es eine erkennbare Abweichung gegenüber der Denkschrift von 2007 geben wird, die damals das Leitbild des gerechten Friedens etablierte. Der "gerechte Friede" umfasst nun vier Dimensionen: den Schutz vor Gewalt, die Förderung der Freiheit, den Abbau von Ungleichheiten und friedensfördernde Pluralität. "Der Primat des Gewaltverzichts zieht sich durch den gesamten Text!", betonte die Co-Vorsitzende des Redaktionsteams Krippner gegenüber dem epd.

Formal wird die Denkschrift im Rahmen der bevorstehenden EKD-Synode vorgestellt. Offiziell steht dort das Thema "Kirche und Macht" im Mittelpunkt. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Debatte um Frieden die Tagung maßgeblich prägen wird, auch wenn dies nicht Teil der offiziellen Synoden-Regie ist. Bereits am 13. November sind in Berlin öffentliche Diskussionen mit politischen und kirchlichen Vertretern geplant, unter anderem mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). Darüber hinaus sollen Dialogveranstaltungen in den Gemeinden folgen – ein Hinweis darauf, dass die EKD die Debatte in die Breite tragen will.

Debatte um Friedensdenkschrift wird brisant

Ein wesentliches Ziel der Friedensdenkschrift ist nach Angaben der EKD, "zur Gewissensschärfung" beizutragen. Sie soll keine fertige Meinung vorgeben, die übernommen werden muss, sondern die evangelischen Christinnen und Christen zu eigenverantwortlicher Abwägung anregen.

Schon jetzt ist klar: Die Debatte über die neue Friedensdenkschrift wird brisant. Der innerkirchliche Diskurs um politische Verantwortung, Pazifismus und Sicherheitspolitik wird neu belebt werden – ganz im Sinne einer öffentlichen Theologie, wie sie die Kirche der Gesellschaft schuldet.