Freitag, 23. September 2022: Eine "neutrale, transparente und lückenlose Aufklärung" der Vorwürfe gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern hat der Aufsichtsrat des Unternehmens angekündigt. Um die "teils anonym erhobenen Beschuldigungen" zu untersuchen, habe man Anfang August "nach einem sorgfältigen Auswahlprozess" die Münchner Kanzlei Heussen beauftragt, teilte das Gremium am Freitag auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts epd mit. Die drei beteiligten Rechtsanwälte - ein Mann, zwei Frauen - seien "auf derartige Sachverhalte spezialisierte und renommierte" Experten.

Außerdem gehöre die Prüfung eines Renovierungsprojekts zum Auftrag der Kanzlei Heussen. Zugleich lasse der amtierende Vorstand denselben Sachverhalt durch eine externe Revision prüfen. Neben den Vorwürfen der "verbalen und körperlichen Grenzüberschreitung" durch eine frühere Mitarbeiterin der Diakonie München waren im Zuge der Berichterstattung auch anonyme Vorwürfe der Geldverschwendung gegen den Vorstandssprecher laut geworden. Diese bezogen sich nach epd-Informationen auf den Umbau der Vorstandsetage der Diakonie im benachbarten Löhe-Haus.

Zur Untersuchungsmethode der Kanzlei gehöre die Befragung "zahlreicher gegenwärtiger und ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", teilte der Aufsichtsrat mit. Um eine "objektive und von möglichen Einflussnahmen freie Untersuchung" sicherzustellen, sei der Vorstandssprecher "auf Vorschlag der Kanzlei und mit seinem Einverständnis" für den Untersuchungszeitraum freigestellt worden.

Die Diakonie München war zuletzt scharf vom Landesverband Diakonie in Bayern kritisiert worden. Die im Raum stehenden Vorwürfe stünden "im diametralen Gegensatz zu den Werten, für die die Diakonie steht". Eine Verzögerung oder Verschleppung der Aufklärung oder ein Umgang, der den Verdacht der Vertuschung oder bewusster Intransparenz erwecken könne, sei aus Sicht des Diakonischen Rats "nicht akzeptabel".

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm der Diakonie München nahegelegt, die staatlichen Ermittlungsbehörden einzuschalten. Es sei grundsätzlich der beste Weg, "wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt und aufklärt", sagte er dem epd.

Nach Vorwürfen: Diakonie Bayern distanziert sich von Münchnern

Donnerstag, 22. September: "Mit großer Sorge" habe der Diakonische Rat der Diakonie Bayern "den Umgang mit den Vorwürfen in der Diakonie München und Oberbayern" zur Kenntnis genommen, teilte der Dachverband für Bayern am Donnerstag mit.

Am Montag waren erstmals Vorwürfe wegen "verbaler und körperlicher Grenzüberschreitung" gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München bekannt geworden. Zudem wurden anonym Vorwürfe wegen Geldverschwendung erhoben. Die im Raum stehenden Vorwürfe stünden im "diametralen Gegensatz" zu den Werten der Diakonie, hieß es in der Mitteilung. Der Diakonische Rat ist das Aufsichtsgremium der Diakonie Bayern.

Der Diakonische Rat erwartet von den zuständigen Gremien der Diakonie München eine "schnelle, lückenlose und transparente Aufklärung der Vorwürfe".

Dazu gehöre auch, dass über die Ergebnisse interner und externer Untersuchungen "unverzüglich und zeitnah" informiert wird: "Eine Verzögerung, Verschleppung oder ein Umgang, der den Verdacht der Vertuschung oder bewusster Intransparenz erwecken könnte, ist aus Sicht des Rates nicht akzeptabel." Man erwarte, dass "je nach Ergebnis" der Untersuchungen "umgehend personelle und strukturelle Konsequenzen gezogen werden".

In der Stellungnahme ist außerdem die Rede davon, dass der Diakonische Rat erwartet, dass die Münchner Diakonie "alles dafür tut, dass kein weiterer Schaden für die Diakonie in Bayern als Ganzes sowie für die Kirche, aber auch für die Betroffenen entsteht". Durch ein Fehlverhalten Einzelner könne die Diakonie mit ihren 1.300 Trägern, mehr als 3.000 Einrichtungen und nahezu 100.000 Mitarbeitern in ganz Bayern "in Mitleidenschaft gezogen werden".

Der Diakonische Rat erwarte zudem, dass die Diakonie München beim "Verdacht einer möglichen Straftat" mit den Behörden kooperiere.

Landesbischof Bedford-Strohm für staatsanwaltschaftliche Ermittlung