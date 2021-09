Oberkirchenrat Blumtritt zur Zukunft von Kirche: "Geist Gottes weht, wo er will"

Das ganze Gespräch mit Oberkirchenrat Stefan Blumtritt

Die bayerische Landeskirche ist im Umbruch und will sich mit umfassenden Reformprogrammen neu aufstellen. Dabei stehen jedoch eher die Pfarrerinnen und Pfarrer im Mittelpunkt, die Diakonie scheint kaum vorzukommen. Wäre da nicht ein fundamentaler Wandel nötig?

Blumtritt: Über die letzten Jahrzehnte haben wir in der Tat ein pfarrerzentriertes Bild der Kirche gepflegt, weshalb beispielsweise bei Ausschreibungen von Pfarrstellen die Diakonie kaum vorkommt. In der Urkirche war es anders. Die Apostelgeschichte berichtet, dass schon in der ersten Gemeinde die Bedürftigen versorgt wurden. Wir müssen unbedingt in diese Richtung denken, denn die Diakonie ist der Bereich unserer Kirche, der auch in Zukunft in der Fläche und in der Gesellschaft präsent sein wird.

Woran liegt das?

Blumtritt: In der Diakonie gibt es viele fremdfinanzierte, also vom Staat oder anderen Kostenträgern getragene Bereiche, die deshalb auf Dauer stabil sein werden. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass sich die Diakonie in gewisser Weise dem Staat und anderen Reglements ausliefert. Deshalb müssen wir das protestantische Profil bewusst im Blick behalten, schärfen oder gegebenenfalls schaffen. Die Gretchenfrage, was beispielsweise ein evangelisches Altenheim von einem städtischen unterscheidet, muss akzeptabel beantwortet werden können.

…die Diakonie versucht das ja mit "Willkommenstagen" für neue Mitarbeitende….

Blumtritt: Das sind erst zarte Anfänge. Bei den Willkommenstagen informieren wir unsere neuen Mitarbeiter über das besondere kirchliche Profil der diakonischen Arbeit. Allerdings spüre ich den sehr intensiven Willen in der Diakonie, da mehr zu tun. Mir ist es ein großes Anliegen, so etwas wie die Willkommenstage auch für bestehende Mitarbeitende in der Diakonie zu etablieren - als eine Chance für spirituelle Fortbildung und ein Briefing zu wichtigen kirchlichen Themen. Denn jeder und jede der fast 100.000 Mitarbeitenden in der Diakonie hat in der Regel jede Woche mindestens drei Kontakte, auch zu den Angehörigen ihrer Patienten, das sind dann mit 300.000 Begegnungen jeden Woche - Größenordnungen, wie wir sie sonst nur an den Weihnachtsgottesdiensten oder im Religionsunterricht erreichen. Bei den "Willkommenstage" sollen die Mitarbeitenden auch ihre Kontakte untereinander auffrischen. Denn es ist wichtig, dass möglichst viele Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen voneinander wissen und miteinander im Gespräch sind. Deshalb bin ich auch ein großer Freund eines Studiums, wo mehrere Fachrichtungen zunächst gemeinsam unterrichtet werden, man sich dann spezialisiert und schließlich wieder zusammenkommt.

Alle diese Vorhaben führen aber nicht zwangsläufig zu einer besseren Kooperation zwischen der einzelnen Kirchengemeinde und der Diakonie. Woran liegt diese Distanz?

Blumtritt: Eine wesentliche Ursache ist die nötige Spezialisierung der Diakonie. Das können nur Fachleute leisten, die natürlich nicht alle in der Kirchengemeinde ihrer diakonischen Arbeitsstelle leben. Gemeinde und Mitarbeitende können sich nicht so einfach kennenlernen. So besteht die Gefahr, dass Gemeinde und Diakonie nebeneinander, statt miteinander, leben. Diakonische Einrichtungen müssen wieder verstärkt ins gemeindliche Bewusstsein rücken - und umgekehrt. Selbst ein Kirchenvorsteher, der einen Angehörigen in einem diakonischen Altenheim besucht, tut das häufig nicht in dem Bewusstsein, auch da im Bereich seiner Gemeinde unterwegs zu sein. Das ist auch der Grund, dass wir uns so schwer tun mit niederschwelligen Angeboten. Wenn beispielsweise ein bedürftiger Mensch an einer Pfarramts-Tür klingelt, bekommt er häufig einen Flyer mit höchstspezialisierten Beratungsadressen, dabei wollte er vielleicht nur eine kleine Hilfe oder menschliche Anteilnahme. Neben der natürlich notwendigen Spezialisierung brauchen wir ein kirchliches Netzwerk für den gesamten Sozialraum einer Gemeinde. Dafür muss es aber erst mal ein neues Bewusstsein, einen Paradigmenwechsel in unseren eigenen Reihen geben.

Wäre so ein Netzwerk auch für das Megathema Einsamkeit nötig, das vor allem durch Corona nochmals verstärkt worden ist?

Blumtritt: Corona hat nach meiner Einschätzung nicht Einsamkeit erzeugt, sondern die bereits vorher angelegte Einsamkeit vieler Menschen überhaupt erst ins Blickfeld gerückt. Einfache praktische Rezepte gegen die wachsende Einsamkeit kann es nicht geben, weil das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Obwohl der Mensch ursprünglich als Herdenwesen geschaffen wurde, hat sich er zu einem Einzelindividuum entwickelt und Vereinsamung geradezu gelernt, sicherlich in letzter Zeit noch verstärkt durch die neuen digitalen Kommunikationsformen. Die Sozialkompetenz wird immer kümmerlicher, es geht nur noch um das eigene Wohlbefinden, das eigene Glück, den eigenen Sinn des Lebens. Der flapsige Ausspruch "Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich" ist geradezu zu einem Kernsatz der gesellschaftlichen Entwicklung geworden. Das ist ein Riesenproblem für alle Organisationen, nicht nur für die Kirche.