Mit dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag 2025 hat die katholische Kirche ihr Oberhaupt verloren – und die Welt schaut nun gebannt auf das kommende Konklave in der Sixtinischen Kapelle.

Wer wird künftig auf dem Stuhl Petri sitzen? Wer führt die größte christliche Kirche durch eine Zeit wachsender globaler Spannungen, innerkirchlicher Reformdebatten und nicht abreißender Vertrauenskrisen?

Die Wahl des neuen Papstes liegt in den Händen von 135 Kardinälen unter 80 Jahren. Sie alle wurden gemäß den Regeln des Kirchenrechts rechtzeitig ins Kardinalskollegium berufen – viele von ihnen noch von Franziskus selbst.

Dieser Umstand deutet bereits auf eine interessante Dynamik im Konklave hin: Eine große Zahl wahlberechtigter Kardinäle stammt aus Ländern fernab der traditionellen Machtzentren in Europa, viele teilen die pastorale Vision des verstorbenen Papstes. Doch nicht alle.

Ein Konklave zwischen Kontinuität und Kurskorrektur

In kirchennahen Kreisen wird mit einem "offenen Konklave" gerechnet, also ohne klaren Favoriten. Die rund 20 Namen, die immer wieder als "papabile" (papsttauglich) gehandelt werden, spiegeln die Spannbreite der Kirche wider – von den Reformfreunden bis hin zu ihren konservativen Kritikern.

An der Spitze der Liste möglicher Nachfolger steht Kardinal Pietro Parolin, der als Kardinalstaatssekretär protokollarisch die Nummer zwei im Vatikan war. Der 70-jährige Italiener gilt als enger Vertrauter Franziskus’, unterstützte ihn etwa bei der Kurienreform und war maßgeblich an der diplomatisch umstrittenen Annäherung des Vatikans an China beteiligt.