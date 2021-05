Pilgern: Pilgerwege in Bayern

Mit regionalen Pilgerveranstaltungen startet die bayerische evangelische Landeskirche an Ostermontag (22. April 2019) in die Pilgersaison. Von Oberfranken bis ins Allgäu können sich die Menschen auf Wanderschaft begeben. Unter dem Motto "Brich auf" werden Wanderungen angeboten – für diejenigen, die Pilgern ausprobieren möchten, aber auch für erfahrene Pilgerinnen und Pilger, teilte Pilgerpfarrer Oliver Gußmann mit.

Bad Endorf: Emmauswanderung

Die Wanderung führt durch das Naturschutzgebiet Chiemgauer Seenplatte vorbei an Waldseen zum Hartsee bei Eggstätt und endet dort mit einem Abendmahlsgottesdienst im Freien. Die Wanderung beginnt um 9 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Der Gottesdienst am Hartseestrandbad in Eggstätt beginnt um 10.30 Uhr. Treffpunkt: 9 Uhr am Wanderparkplatz Schlicht in Hemhof neben dem Schloss Hartmannsberg; 10.30 Uhr Gottesdienst am Hartseestrandbad in Eggstätt Weg und Dauer: 3 Kilometer meist ebene Forststraßen; ca. anderthalb Stunden Veranstalter / Anmeldung: Kirchengemeinde Bad Endorf, www.bad-endorf-evangelisch.de, pfarramt.bad-endorf@elkb.de

Bad Wörishofen: Der Stein ist weg!

Im miteinander Wandern spüren wir der Osterbotschaft nach, werden dabei schauen, was die Natur uns an Osterbildern schenkt, werden schweigen und hören, ins reden kommen und singen. Der Weg führt uns durch die wunderbare Landschaft rund um Bad Wörishofen. Treffpunkt: 11 Uhr, Erlöserkirche Bad Wörishofen, Weg und Dauer: ca. 2 Stunden, überwiegend Feldwege Veranstalter / Anmeldung: Kirchengemeinde Bad Wörishofen Lindenweg 8; 86825 Bad Wörishofen; Telefon: 08247-9629810; susanne.ohr@elkb.de

Coburg Ökumenischer Emmausgang

Die Kirchengemeinden St. Moriz, Johanneskirche und St. Augustin Coburg machen sich zum gemeinsamen Emmausgang auf. Treffpunkt: 10 Uhr, St. Morizkirche Veranstalter / Anmeldung: Pfarramt St. Moriz; Telefon 09561-853015.

Elchingen: Sternweg zum Pfuhler See

Wir starten zeitgleich in Burlafingen, Elchingen und Pfuhl. Von dort geht es zu Fuß in mehreren Stationen zum Pfuhler See, wo wir um 11 Uhr einen Gottesdienst feiern. Es besteht auch die Möglichkeit direkt zum Gottesdienst am See hinzuzustoßen. Treffpunkt: 10 Uhr St. Jakob

Burlafingen, St. Ulrich Pfuhl und St. Thomas Weg

Dauer: ca. eine Stunde Wegzeiten Veranstalter / Anmeldung: Kirchengemeinde Elchingen; Donaustr. 22, 89275 Elchingen; 0731-97744488; jean-pierre.barraud@elkb.de; www.evang-kirche-elchingen.de und Kirchengemeinde Burlafingen; Thalfinger Straße 37, 89233 Neu-Ulm-Burlafingen; 0731 710682; Katja.Baumann@elkb.de; pfuhl-burlafingen-evangelisch.de

Forchheim/Dormitz: DurchStarten

Auf dem Pilgerweg von Forchheim nach Dormitz wollen wir im Gespräch miteinander, im Hören auf Gott im Schweigen, im Nachdenken über Impulse wieder neuen geistlichen Schwung holen. Pilgerbegleitung durch Dirk Husemann, qualifizierter Pilgerbegleiter. Treffpunkt: 8.40 Uhr am Bahnhof Erlangen. Dauer: Ganztägig, ca. 18 Kiloemter. Kosten: ca. 20 Euro, Anmeldung: bis 12. April 2019 im Pfarramt St. Markus; pfarramt.markus.er@elkb.de