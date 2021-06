Singverbot aufgehoben: Laienchorproben und Gemeindegesang wieder erlaubt

Kirchenmusik

Autor Evangelischer Pressedienst epd

Die Staatsregierung verkündet am Montag frohlockend Corona-Lockerungen für Laien- und Amateurensembles - doch zumindest bei evangelischen Kirchenmusikern will mehrheitlich keine große Freude aufkommen. Zu wenig, zu aufwendig, sinnlos, so ihr Fazit.