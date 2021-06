Veronika Bartl aus Weiden neue Vorsitzende des Landesjugendkonvents

Veronika Bartl aus Weiden ist die neue Vorsitzende des Landesjugendkonvents der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB). Etwa 170 Ehrenamtliche wählten die 24-Jährige bei ihrer Delegiertenversammlung am vergangenen Wochenende, wie das Amt für Jugendarbeit in Nürnberg mitteilte. Bartl vertritt künftig die etwa 17.500 Ehrenamtlichen in der Evangelischen Jugend Bayerns und löst Marlene Altenmüller ab, die nicht mehr kandidierte.

Über die neue Vorsitzende des Landesjugendkonvents Veronika Bartl

Jugendarbeit kennt Bartl von der Pike auf. Nach der Konfirmation besuchte sie eine Jugendgruppe und arbeitete später in der Leitung mit. Nach einer Ausbildung zur Jugendleiterin übernahm sie Verantwortung beim Zeltlager der Evangelischen Jugend in Plößberg. Für die Wahlperiode 2015 bis 2017 wurde sie in den Leitenden Kreis des Dekanatsjugendkonvents gewählt. Bartl studierte Medien und Kommunikation in Passau und arbeitet ab Juli bei einer Kommunikationsagentur in Regensburg.

Der Landesjugendkonvent ist das jährliche Delegiertentreffen der Ehrenamtlichen aus den Dekanaten und Verbänden der Landeskirche. Derzeit engagieren sich fast 17.500 junge Menschen in den evangelischen Kirchengemeinden, Dekanaten und Verbänden. Sie leiten Kinder- und Jugendgruppen, organisieren Freizeiten, helfen in Konficamps oder in Schülertreffs, organisieren Jugendgottesdienste und übernehmen Verantwortung in den Gremien der EJB, wo sie auch kirchen- und gesellschaftspolitisch aktiv sind.