Jährlich steigen die Preise für Fisch vor Ostern an, Fischzüchter verkaufen in diesen Tagen deutlich mehr als an anderen Tagen des Jahres. Der Grund dafür liegt in der Tradition begründet, dass an Karfreitag in vielen mehr oder weniger christlich geprägten Haushalten traditionell Fisch gegessen wird.

Fleisch hingegen kommt erst am Ostersonntag mit dem Osterbraten auf den Tisch. Manche gehen sogar so weit, auch unterjährig an Freitagen Fisch anstatt Fleisch zu essen.

Warum Fisch an Karfreitag?

Dahinter steckt ein Fastenritual: "Der Freitag erinnert gläubige Christen an den Karfreitag, den Sterbetag Jesu", weiß der evangelische Theologe Wolfgang Reinbold. Seit den Anfängen des Christentums sei es üblich gewesen, am Freitag eine Fastenzeit einzulegen, um sich in Demut und innerer Einkehr zu üben und damit in gewisser Weise dem Karfreitag, oder genauer gesagt dem Opfer Jesus Christus zu gedenken.

Den katholischen Christen war freitags der Verzicht auf Fleisch vorgeschrieben, genauer gesagt von Tieren, die an Land leben. Fisch war also von der Regel ausgenommen und wurde deshalb zu einer typischen Freitagsfastenspeise.

Fleisch galt außerdem als besonderer Genuss – etwas, das sich an Karfreitag, dem Tag, an dem Christ*innen sich an das Sterben und Leid Jesus Christus erinnern, verbietet. Stattdessen soll durch den spürbaren Verzicht das Leiden zumindest ein kleines Stück weit nachempfunden werden.

Katholische Fastenordnung

Die frühere Fastenordnung der katholischen Kirche war dabei aus heutiger Sicht sehr streng. Nicht nur der Verzicht von Fleisch war an den sogenannten Abstinenztagen vorgeschrieben, an weiteren Fastentagen durften Gläubige sogar nur eine volle Mahlzeit zu sich nehmen.

Als Fast- und Abstinenztage galten der Aschermittwoch, alle Freitage der 40-tägigen Fastenzeit, der Karsamstag bis 12 Uhr Mittag und die Freitage der vier jährlichen Quatemberwochen (vier ausgezeichnete Bußtage im Kirchenjahr der römisch-katholischen Kirche). Als weitere, bloße Fastentage galten unter anderem die übrigen Wochentage der vierzigtägigen Fastenzeit – und als bloße Abstinenztage alle weiteren Freitage im Jahr, sodass es sich automatisch ergab, dass an Freitagen stets kein Fleisch gegessen wurde.

Inzwischen hat die katholische Kirche diese Tage zumindest reduziert. An Aschermittwoch und Karfreitag gilt immer noch ein Fasten- und Abstinenzgebot, und der Verzicht wird "an allen Freitagen des Jahres" gefordert. Die Kirche schreibt den Gläubigen aber nicht detailliert vor, auf welche Weise sie während der Fastenzeit fasten oder büßen sollen.

In der Fastenordnung heißt allgemein: "Konsequenterweise bilden Gebet, Fasten und Verzicht sowie Freigebigkeit (Spenden) und Fürsorge (Nächstenliebe) drei ineinander verschränkte Elemente dieser Einstimmung." Das Fasten solle "eine spürbare Reduktion von Nahrungs- und Genussmitteln" beinhalten.

Fisch an Karfreitag – evangelische Tradition

Im Evangelischen gibt es keine Vorschrift, die besagt, dass an Karfreitag oder Freitagen generell nur Fisch zu essen sei. Trotzdem hat es sich auch in manchen protestantischen Haushalten eingebürgert, am Freitag vor Ostern auf Fleisch zu verzichten, um der inneren Haltung Ausdruck zu verleihen.

(mit Material des epd)