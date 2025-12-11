Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung und Gemeinschaft. Ob in der Kirche oder gemütlich im Wohnzimmer – die festliche Botschaft erreicht uns überall.

Für diejenigen, die den Gottesdienst in diesem Jahr von Zuhause aus erleben möchten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Fernsehsender und Radiosender in Deutschland übertragen rund um Heiligabend und die Weihnachtstage eine Vielzahl an Gottesdiensten.

Hier findet ihr eine Übersicht über das weihnachtliche Programm:

TV

Heiligabend – Mittwoch, 24. Dezember 2025

16:00 Uhr – Ökumenische Christvesper an Heiligabend aus dem Altenberger Dom in Odenthal, Das Erste

22:00 Uhr – "Heilige Nacht in Rom", Übertragung der Christmette mit Papst Leo XIV., Bayerischer Rundfunk (BR)

22:30 Uhr – Evangelische Christvesper aus der Christuskirche Fulda "Wonach suchst Du?", ZDF

23:30 Uhr – Katholische Christmette aus Sankt Maria in Stuttgart, Das Erste/SWR

1. Weihnachtstag – Donnerstag, 25. Dezember 2025

10:00 Uhr – Gottesdienst und Segen "Urbi et Orbi" aus Rom mit Papst Leo XIV., ZDF

10:00 Uhr – Evangelischer Weihnachtsgottesdienst aus St. Matthäus mit Landesbischof Christian Kopp, BR

Radio

Heiligabend – Mittwoch, 24. Dezember 2025

17:05 Uhr – Christvesper aus der Evangelischen Kirche in Bermersheim bei Worms, Deutschlandfunk​

18:05 Uhr – Evangelische Christvesper aus München mit Julia Rittner-Kopp, Bayern 2

22:00 Uhr – Katholische Christmette aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Bad Kötzting, Bayern 1

1. Weihnachtstag – Donnerstag, 25. Dezember 2025

10:00 Uhr – Evangelischer Weihnachtsgottesdienst aus St. Matthäus mit Landesbischof Christian Kopp, Bayern 1

2. Weihnachtstag – Freitag, 26. Dezember 2025

10.05 Uhr – Rundfunk-Gottesdienst aus der evangelischen Glaubenskirche in Wien-Simmering/Österreich, Deutschlandfunk

(Alle Angaben ohne Gewähr)