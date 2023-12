Wie ist die Stimmung in Jerusalem jetzt in der Weihnachtszeit?

Melanie Mordhorst-Mayer: Nach den schrecklichen Terroranschlägen der Hamas am siebten Oktober hat sich hier wirklich sehr viel verändert mit dem Krieg, der danach kam. Viele Menschen sind traumatisiert und viele sind ja evakuiert aus dem Gebiet um den Gazastreifen und auch aus dem Norden Israels. Also hier in Jerusalem leben jetzt auch viele dieser Evakuierten in Hotels oder bei befreundeten Familien. Ganz viele haben Angehörige verloren durch die Terroranschläge und durch den Krieg. Ganz viele sind eingezogen worden, jetzt als Reservisten und Reservistinnen in der Armee. Also, im Grunde ist jede Familie irgendwie betroffen, und natürlich auch durch die Geiseln, die immer noch von der Hamas gefangen gehalten werden. Ja, die ganze Gesellschaft ist in Aufruhr, und das ist die jüdische Seite.

"Die Grenzen sind geschlossen."

Sie sind ja auch in Kontakt mit Palästinensern. Wie geht es denen?

Auf der palästinensischen Seite hat sich durch den Krieg auch sehr viel verändert. Die Grenzen sind geschlossen zwischen dem Westjordanland und dem israelischen Gebiet und natürlich zum Gazastreifen. Dazu, was dort passiert, brauche ich gar nichts zu sagen, das ist ja ständig in den Medien.

Wie wirkt sich das alles auf das Gemeindeleben der Erlöserkirche in Jerusalem aus?

Viele Internationale sind durch den Krieg in ihre Heimatländer zurückgerufen worden. Unsere Freiwilligen sind nicht mehr im Land, viele Studierende mussten fliehen. Wir spüren das auch sehr deutlich. In der evangelischen Kirchengemeinde hat es sich jetzt sehr konzentriert auf die Menschen, die hier leben. Aber zum Beispiel, unsere Cafés sind geschlossen, unser Gästehaus ist geschlossen, es sind kaum Besucher, keine Touristen im Land, also, man merkt es überall.

"Es ist Krieg, und so viele Menschen leiden."

Und wie sieht es in der Altstadt von Jerusalem aus?

In der Altstadt von Jerusalem sind wirklich viele Geschäfte geschlossen, weil sowieso keine Touristen da sind. Es gibt ganz wenig Weihnachtsdekoration, was normalerweise gerade im christlichen Viertel der Altstadt in der Adventszeit ganz groß ist. Vereinzelt Weihnachtsbäume, aber die stehen eigentlich wie verloren auf manchen Plätzen oder auf den Dächern der Häuser, in manchen Eingängen. Aber es gibt kein Fest drumherum. Und da haben sich die christlichen Gemeinden eigentlich auch abgesprochen, dass es dieses Jahr einfach keine Feierstimmung gibt. Es ist Krieg, und so viele Menschen leiden, so viele Menschen trauern, sind in großer Sorge, sind traumatisiert. Insofern gab es auch keine Weihnachtsmärkte. Das einzige, was stattfindet, sind die Gottesdienste. Aber in der Stille, sehr besinnlich, sehr nachdenklich.

Wie feiern Sie heute am Heiligabend?

Wir haben morgens einen Gottesdienst in der Erlöserkirche zum vierten Advent in der Altstadt von Jerusalem und dann beginnt das Weihnachtsfest mit einem festlichen, besinnlichen Abendessen in unserer deutschsprachigen Gemeinde in der Propstei in der Altstadt von Jerusalem, direkt neben der Erlöserkirche. Dorthin laden wir alle ein, die sonst Weihnachten allein zu Hause feiern müssten. Zusammen werden wir ein festliches Weihnachtsessen gestalten und dann um 22.30 Uhr in die Erlöserkirche gehen und unseren traditionellen Weihnachtsgottesdienst feiern. Es beginnt in der dunklen Kirche mit Lesungen in verschiedenen Sprachen, und dann zünden wir Kerzen an, und es wird langsam aber sicher ein bisschen heller in der Kirche und wir hoffen natürlich auch in unseren Herzen.

"Das ist Weihnachten in Bethlehem, in Jerusalem und überall auf der Welt."

Normalweise würden Sie ja in der Nacht mit einer großen Gruppe von vielen Menschen nach Bethlehem wandern zur Geburtskirche. Da wird dieses Jahr schwer möglich sein, oder?

Die traditionelle Pilgerwanderung in der Heiligen Nacht nach Bethlehem kann dieses Jahr eigentlich nicht stattfinden. In den letzten Jahren sind hunderte, vor allem junge Menschen, aber eigentlich auch alle Altersgruppen, Menschen aller Altersgruppen mitgepilgert, mit verschiedenen Stationen auf dem Weg, mit Weihnachtsliedern, mit der Weihnachtsgeschichte, dass wir uns wie Maria und Josef Bethlehem nähern und dann den Höhepunkt in der Geburtskirche, tatsächlich eine Christmette in der Heiligen Nacht in Bethlehem feiern. All das kann in diesem Jahr wegen des Krieges nicht stattfinden. Es ist zu unsicher, die Grenzen sind oft geschlossen. Wir wissen auch nicht, wie es heute Nacht sein wird. Viele Palästinenser bekommen auch keine Erlaubnis, die Grenzen zu überqueren. Die Christinnen und Christen werden immer in ihren Gemeinden Weihnachten feiern können, aber dass man sich gegenseitig besucht, das wird es in diesem Jahr nicht geben. Man feiert dort, wo man lebt. Ich glaube, dass Weihnachten ist da, wo Menschen sind und wo Menschen Gott einlassen, wo wir Gott unser Herz öffnen. Das ist Weihnachten in Bethlehem, in Jerusalem und überall auf der Welt.