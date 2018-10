Was auf der Tagesordnung von Kirchenvorständen steht

"Wir versuchen Zukunft zu gestalten"

Ein Projekt, das den Kirchenvorstand in den vergangenen sechs Jahren viel Schweiß gekostet hat, das aber die Leute auch zusammenschweißt. Evelyne Meissner erinnert sich: "Wir haben im Kirchenvorstand jahrelang nach einer zündenden Idee gesucht, was man machen kann. Von Urnen in der Kirche war die Rede. Aber Menschen in der Kirche gefällt mir besser". Kirchenvorstandskollegin Heidimaria Lattemann findet auch, dass mit der Vesperkirche viel bewegt wurde: "Wir versuchen Zukunft zu gestalten, das finde ich schön". Daher lässt sich die quirlige Frau, die eigentlich nicht einem Gremium angehören wollte - "weil ich allein schneller und effizienter bin" - wieder in den Kirchenvorstand wählen. Sie liebe diese "diszipliniert-freundschaftliche Runde".

Genau hier scheint der Reiz zu liegen: weil sie den harmonischen und fairen Umgang miteinander schätzen, sind auch in Büchenbach (Landkreis Roth) alle Mitglieder gerne im Kirchenvorstand, sagen sie. "In diesem Gremium gibt es keine Kämpfe, keine Richtungsstreitereien", erklärt der Vertrauensmann in Büchenbach, Lothar Budde. Seit 18 Jahren ist er schon dabei. "Hier kann ich meine Talente einbringen", erklärt er sein Engagement.

Weitere Themen mit ähnlichen Problemen

Auf der Tagesordnung steht in Büchenbach an diesem Abend erst die Anschaffung eines Kopierers für den Kindergarten und dann - viel bedeutender - die Diskussion über ein Geschäftsführermodell, das für alle Kindergärten im Dekanat Schwabach eingeführt werden soll. Das soll den Pfarrer entlasten, der dann beispielsweise nicht mehr die Dienstbesprechungen mit den Erzieherinnen führen würde. Nicht alle Räte sind begeistert. Eine Entscheidung sollte aber an diesem Abend ohnehin nicht fallen.

Weiteres Thema sind die Friedhofsgebühren, die den Besitzern von Gräbern transparenter gemacht werden sollen. Und wenn man gleich beim Gräberfeld angelangt ist, es müsste hier auch ein Garagentor ersetzt werden. Ludwig Neger kennt sich mit solchen Dingen aus, der erste Kostenvorschlag erscheint dem Kirchenvorstand zu hoch, ein zweiter wird eingeholt. Und auch hier auf dem Land: ein Rückblick auf das Gemeindefest: "Wie weit sind die Ballons geflogen", will Kirchenvorstand Klaus Braun wissen. Und wie kann man in Zukunft den Chor der Kindergartenkinder verstärken? Da ist die Musikanlage nicht gut genug. Man sieht, die Probleme ähneln sich.

Mit einem Abendkanon und dem Vaterunser schließt die Versammlung in Büchenbach. In der Stadt folgt noch ein geselliger Biergartenabend im Hummelsteiner Park. Und vom Ausflug aufs Land kehrt die stille Beobachterin der Sitzung mit einer Riesen-Zucchini zurück, ergattert aus dem Garten von Kirchenvorstand Budde.