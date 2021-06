3. Juni 2021

Kunst

Franz Marc Museum zeigt Selbstporträts von Malern des Blauen Reiters und der Brücke

Selbstporträts von Künstlerinnen und Künstlern wie Paul Klee, August Macke und Gabriele Münter sind ab 20. Juni im Franz Marc Museum in Kochel am See zu sehen. Wie die Ausstellung "Ich bin mein Stil" die Selbstbildnisse der Maler des Blauen Reiters und der Brücke in Szene setzt.