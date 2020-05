Kommen für Vesperkirchen magere Jahre? Gemeinden denken über neue Konzepte nach

Es ist Vesperkirchen-Freitag in der Nürnberger Gustav-Adolf-Gedächtniskirche: 500 Portionen gebackener Fisch und 80 Portionen Kartoffelauflauf stehen bereit - und die Gäste strömen.

"Das passt hier gut rein, dass in der Kirche gefeiert und gegessen wird", lobt einer der Gäste, der bayerische Landesbischof Heinrich-Bedford-Strohm, das große Nürnberger Angebot.

Aber: dieser Tag war vor Corona-Zeiten. Momentan müssen die Vesperkirchen in evangelischen Kirchen überlegen, wie es mit ihren sozialen Projekten mit preiswertem Essen und Beratungsangeboten weitergeht.

Das Leitungsteam der Vesperkirche in Nürnberg hat sich dieser Tage getroffen und festgelegt, unter welchen Bedingungen es die Vesperkirche in der Südstadt mit über 500 Ehrenamtlichen und täglich mehr als 400 Gästen wie bisher fortführen will.

"Es müsste spätestens im November eine Impfung gegen Corona für Mitarbeitende und Besucher zugänglich sein", erklärt Pfarrer Bernd Reuther auf Sonntagsblatt-Anfrage. Weil das aber sehr unrealistisch sei, werde es wohl eine "schmale Lösung" für die Vesperkirche geben. Ausfallen lassen wolle man sie nicht.

Vesperkirche in Nürnberg

"Wir arbeiten an einem Plan B", sagt Reuther, Ende September soll über eine neue Konzeption entschieden werden. Nachgedacht wird unter anderem über "Essen in Schichten", so dass nur immer 80 Personen in der Kirche wären. "Wir haben uns als Kirche vorbildlich zu verhalten", sagt der Pfarrer. "Das, was wir wollen, auch in einer anderen Gestalt hinzubekommen", sei eine Herausforderung, sage aber auch etwas über die Vesperkirche aus. Für Reuther gilt: Aus den Gegebenheiten müsse man das Beste herausholen.