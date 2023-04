Podcast "MitMensch"

Podcast "MitMensch": Radeln und Erinnern – der Radweg "Olympia 72" in Israel

In Israel entsteht ein neuer Ort, der an die Opfer des Olympia-Attentats in München 1972 erinnern soll: Der Radweg "Olympia 72". Die Idee, Erinnerung und Sport zu verbinden, hatte Katja Tsafrir mit ihrem Team.